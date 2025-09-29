Chcete levnější energie? Zbavme se Green Dealu, říká Vondráček. Plán už Svobodní mají na stole

29.09.2025

Předseda Svobodných Libor Vondráček znovu udeřil na Evropskou unii a její klimatickou agendu. Tentokrát přichází nejen s ostrou kritikou, ale i s konkrétním plánem, jak okamžitě ochránit české domácnosti a firmy před skokovým zdražováním energií. Projekt s názvem „Český štít proti zdražování energií“ má podle Svobodných potenciál snížit cenu elektřiny až o 20 procent – a to už v prvním pololetí roku 2026.

Vondráček viní ze současné drahoty především Brusel a jeho emisní systémy ETS1 a chystaný ETS2. Ty podle odborné analýzy Národohospodářské fakulty VŠE zdražují elektřinu a další energie o desítky procent. „Dnes platíme zhruba 1 korunu za každou kilowatthodinu elektřiny jen kvůli těmto umělým regulacím. Ročně nás to stojí 60 miliard korun,“ říká Libor Vondráček, který vede kandidátku SPD v Jihočeském kraji.

Podle něj však to nejhorší teprve přijde. „ETS2, který má platit od roku 2027, zdraží i plyn, teplo, benzín a naftu. To je přímý útok na české rodiny a podniky. Vše pod rouškou ekologie, která ale slouží byznysu globálních firem a bruselským politikům.“

Podle Vondráčka nejde jen o ekonomickou otázku, ale o svobodu samotnou. Vondráček dlouhodobě tvrdí, že Green Deal je „eko-komunistickým projektem“, který ve jménu záchrany planety zavádí novou formu centralizovaného plánování a přerozdělování. „Tento režim nám bere svobodu volby, tlačí na naši peněženku a přitom selhává v tom, co by stát měl dělat: zajistit stabilitu, bezpečnost a zákonnost. Všechno ostatní má nechat na lidech,“ říká předseda Svobodných a připomíná inspiraci argentinským prezidentem Javierem Mileiem, který v OSN kritizoval podobné ideologické přístupy a obhajoval klasické ekonomické principy svobody a tržního prostředí.

„Český štít proti zdražování energií“ má podle Vondráčka fungovat jako okamžité národní opatření, které neutralizuje dopady ETS1. Stát by podle návrhu přispíval až 1 korunu na každou kilowatthodinu elektřiny přímo do regulované složky ceny, kterou určuje Energetický regulační úřad. To by vedlo ke snížení cen o 15 až 20 procent pro domácnosti a o 20 až 25 procent pro firmy. Financování tohoto kroku by bylo zajištěno z výnosů z emisních povolenek, evropských fondů, dividend ČEZu a úspor ze zbytečných dotací.

„Je to reálné, rychlé a spravedlivé řešení. V podstatě jen vracíme lidem peníze, které jim Green Deal vzal. Místo aby stát tyto peníze rozhazoval na nesmyslné solární parky nebo genderové strategie, nechť je vrátí občanům, kteří platí účet za zelenou ideologii,“ tvrdí Vondráček.

Současně Svobodní připravují i legislativní návrhy pro střednědobé změny. Chtějí zásadně revidovat celý emisní systém EU, zrušit plánovaný ETS2 a především prosazovat snížení cen povolenek skrze zvýšení jejich nabídky. Netají se ani radikálnějším postojem – podle Vondráčka by Česko mělo zvážit odstoupení od Pařížské klimatické dohody, podobně jako to svého času učinil americký prezident Donald Trump. „Nechceme se řídit ekologickými dogmaty. Chceme stabilní ceny energií, fungující průmysl a silnou ekonomiku. A hlavně – chceme svobodu.“

Vondráček opakuje, že svoboda není samozřejmost a že český stát se od ní nebezpečně vzdaluje. Varuje před tím, že bez skutečné veřejné debaty a odporu občanů budeme jen poslušně platit stále víc za teplo, elektřinu i benzín – zatímco se budou politici chlubit, jak bojují s klimatickou krizí.

„Zastavme to ve volbách. Vrátíme peníze občanům hned, jak to půjde. A především: vrátíme zdravý rozum do české politiky,“ vzkazuje voličům.

 

autor: Karel Výborný

