Chovanec: Já do vlády nepůjdu. Ať ČSSD ve vládě s Babišem není, jen ji podpoří. Pro ANO je ideální vláda s ODS

Kandidát na předsedu strany Chovanec se prý nebojí toho, že pokud by se stal předsedou strany, došlo by k tomu, že bude další v řadě po Vladimíru Špidlovi, Stanislavu Grossovi, Jiřím Paroubkovi a Bohuslavu Sobotkovi, které se Zeman pokoušel ničit. „Miloš Zeman byl tehdy silnou politickou osobností, kvůli které jsem do sociální demokracie před dvaceti lety vstoupil. Jeho politika je čitelnější, a aniž bych chtěl dehonestovat Jiřího Drahoše, vůbec jsem netušil, co reprezentuje,“ uvedl a doplnil, že stát se předsedou ČSSD straně dluží. „Můj koncept řešení je, že předseda ČSSD, budu-li to já, nemá usilovat o angažmá ve vládě pro sebe, protože má pracovat pro sociální demokracii v Lidovém domě,“ řekl a vyloučil, že mu vůbec nejde o to, aby primárně získat zpět ministerskou pozici, „Může se stát, že se s prezidentem pak v některých věcech neshodneme, ale to je normální,“ dodal.

Původní zdroj ZDE

Anketa Podporujete zbourání vepřína v Letech u Písku? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 7040 lidí

Neshodnou se například na tom, jestli má jít ČSSD do vlády. Zeman totiž říká, že ve vládě mají spolupracovat ANO, ČSSD a opřít se buď o komunisty, nebo o SPD. Chovanec však vylučuje spolupráci s SPD a také to, aby byla ve vládě trestně stíhaná osoba. „Sjezd, který je za několik dní, rozhodne, zda ČSSD překročí svůj slib, že nebude ve vládě s obviněným politikem. Pokud se rozhodne touto cestou jít, tak pro mě je ta cesta uzavřená. Pokud ANO nominuje jiného politika jako premiéra, otevírá se možnost koalice s ČSSD a lidovci,“ uvedl Chovanec a zároveň dodal, že v žádné vládě být nemůže, jelikož pokud se stane předsedou ČSSD, jediné, co chce, je pracovat pro stranu. „Jakékoli vládní angažmá je pro mě uzavřené,“ řekl.

„Nemám ambici v žádné variantě být ministrem, ani když nebudu předseda, ani když budu předseda. Přece úporná snaha jít do vlády bude znamenat jednu jedinou věc. Popření toho, co jsme říkali před volbami. Bude to znamenat, že nám přestane věřit i zbytek voličů,“ sdělil. Dále také zmínil, že vedle Andreje Babiše nebudou schopni prodat svoji práci, když toho nebyli schopni, když měli premiéra.

Chovancův soupeř Jan Hamáček, který také kandiduje na funkci stranického předsedy, řekl, že má schopnost sjednocovat různé proudy v ČSSD. O Chovancovi však řekl, že takovou vlastnost nemá. Přitom už od devadesátých let je strana ČSSD vnímaná spíše jako rozštěpená strana dvou a více křídel. „Já jsem plnil roli prvního místopředsedy a kryl jsem záda Bohuslavu Sobotkovi. Dnes je tendence zapomínat na práci, kterou udělal. Čas ukáže, že to byl dobrý premiér a že za jeho vlády Česká republika zažila dobu stability a ekonomického růstu,“ brání se Chovanec.

Oba dva soupeři Milana Chovance připustili, že by sociální demokraté mohli jít do vlády i s obviněným politikem. Hamáček to podmínil tím, že to schválí všichni členové, Zimola argumentuje, že být obviněný neznamená být odsouzený. Chovanec má však opačný postoj. Zamyslel se proto nad tím, jestli spíše jeho zvolení nerozhoduje hlavně o tom, že jeho strana zůstane v opozici, když ANO na Andreji Babišovi trvá. „Já říkám, že se ČSSD má primárně zabývat sama sebou, a pokud je šance pomoci projektu vlády, která bude proevropská, tak tomu lze pomoci podporou nějakého menšinového kabinetu, nebo dohodou o politickém uspořádání,“ uvedl a dodal, že se stále mluví o předčasných volbách jako určitém strašáku, ale potom, co byl zvolen prezidentem Miloš Zeman, tak se taky může stát, že po třetím neúspěšném pokusu tady vznikne úřednická vláda.

„Já bych se těch předčasných voleb tak nebál. Kdyby se hnutí ANO rozhodlo, že stáhne Andreje Babiše z nominace na post premiéra, tak z mého pohledu lze vyjednat ideální vládu pro Andreje Babiše, a to je ANO a ODS. A z nás by byla jasná, krystalická opoziční strana,“ uvedl.

Toleranci menšinové vlády by si dokázal představit tak, že by mohla být tolerovaná ČSSD a lidovci. „Přece hnutí ANO musí přijít s nějakým racionálním řešením. My jsme dali na stůl podmínky, že nemá být obviněný žádný politik ve vládě a řekli jsme tři ministerstva, která nemá ANO mít. Vnitro, finance, spravedlnost,“ připomněl a dodal, že to jsou podmínky pro debatu o povolebním uspořádání. „To platí jako začátek debaty. Pan Babiš ale ty podmínky označil za úsměvné a Chovancovy,“ řekl.

Premiér v demisi Andrej Babiš řekl, že pokud druhý pokus o vládu nevyjde, byl by pro předčasné volby do Sněmovny na podzim, společně se senátními a komunálními. ČSSD by prý hlasy pro rozpuštění Sněmovny nedodala. „My k tomu nemáme žádný důvod a říkáme, že když hnutí ANO stáhne Andreje Babiše jako nominanta na premiéra, pokusí se buď o koalici s ODS, nebo o obnovení koalice s námi a lidovci. Klidně bez účasti předsedů stran, to navrhoval předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, kde bude jasně definovaný proevropský program. Nebo se musí vydat na cestu spolupráce s komunisty a SPD,“ řekl Chovanec a dodal, že se tady stále mluví o sjezdu ČSSD, ale i komunisté mají sjezd v dubnu. „A já nevím, jak se bude KSČM dívat na tak úzkou spolupráci s hnutím ANO. A i to by mohlo zkomplikovat vyjednávání,“ uzavřel s tím, že „předčasné volby, a tady souhlasím s prezidentem, jsou políčkem do tváře voličů a jsou až poslední varianta“.

Psali jsme: Hamáček se prý přiblížil ke zvolení předsedou ČSSD. Vrátí se Dienstbier a Marksová do vlády? Co potřebujete vědět před sjezdem ČSSD. Docent Valenčík mluví přímo o možném rozštěpení strany. Chovanec, Hamáček, ale třeba i Jiří Paroubek... Špatné zprávy pro premiéra: První výzkum ukazuje na budoucího šéfa ČSSD. Že by Hamáček nebo Sobotka byli Babišovými soupeři? Vyloženě směšné Zimola: ČSSD se do současné situace dostala po neúspěšném vládním projektu především vinou tohoto vedení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab