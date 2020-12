Chřipka horší než covid. A jiné věty, které by vláda chtěla zapomenout

reklama

Premiérovi Andreji Babišovi (ANO) po letech rostou na politické mapě konkurenti. Na špičce sice stále je, ale například letošní krajské volby ukázaly, že se leckde dokážou proti Babišovi spojit a vítěze obejít. A tak kolem Babišova vítězství v nadcházejících sněmovních volbách je otazníků více než dost. Zejména zda bude schopen vyhrát volby a sestavit vládu.

„K obvyklým politickým 'neznámým' typu, zda ta či ona strana akceptuje to či ono, jak se zachová když…, a podobně, je nutné připočíst nevyzpytatelný koronavirus. Zřejmě nikdo netuší, co pandemie ještě může přinést, jak na to vláda bude či nebude schopna reagovat a jak se to promítne do nálady obyvatelstva a posléze do volebních preferencí," poznamenal Kolář.

Rozebírá také situaci kolem koronakrize, kdy vnímá to, že od jejího nástupu vlastně vše, co vláda udělala i neudělala, bylo špatně - jak pro opozici, tak i velkou část lidí. A připomíná i slova tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) z února, kdy ten uvedl, že „mnohem větší strašák je pro nás ‚obyčejná’ chřipka, o které se však filmy netočí a lidé mají tendenci ji podceňovat”.

„Faktem je, že kabinet nadělal spoustu lapsů, které navíc Babiš 'vyšperkoval' hláškami typu té o 'záchraně tisíců mrtvých'," vnímá Kolář a poukazuje i na to, že v květnu ANO dominovalo ještě se 33,7 procenta. Podle posledního průzkumu však ANO zaznamenalo sešup - a to na 28,4 procenta.

Při krajských a senátních volbách si pak podle Koláře opoziční strany vyzkoušely model společné kandidatury. Piráti vytvářejí společné kandidátky s hnutím STAN, občanští demokraté s lidovci a TOP 09. A při součtech jednotlivých výsledků by měly opoziční strany naději na sestavování vlády.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

"Hlavně za předpokladu, že by ČSSD a komunisté zůstali pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny. Tak snadné to ale nejspíš nebude. Ani když budeme ignorovat fakt, že třeba socialisté při volbách do krajů překročili pětiprocentní hranici v osmi ze třinácti regionů, kde se volilo. Což by asi při volbách do Sněmovny na pět procent v klidu stačilo," dodal Kolář. Otázkou však podle něj je, zda oba bloky (Piráti+STAN, ODS+TOP 09+KDU-ČSL) opravdu vzniknou.

"Nicméně i kdyby oba bloky skutečně vznikly, ve volbách uspěly a matematicky jim to vycházelo, musely by se na vytvoření společné vlády dohodnout tak programově a hodnotově nekompatibilní subjekty jako Piráti, STAN, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Představa, jak třeba předseda Petr Fiala podporuje do funkce premiéra piráta Ivana Bartoše, je vzhledem k vykřikování šéfa ODS, že bude premiér, vcelku úsměvná," upozornil Kolář. A dodává ještě jeden zásadní předpoklad: Že opozičním blokům dá šanci prezident Miloš Zeman.

"Nicméně to vše je dnes pouhé věštění z koule. Dění okolo covidu-19 je tak nevypočitatelné a nepřehledné, že lze těžko odhadovat, co bude za dva týdny, natož za deset měsíců," uzavřel Kolář.

Psali jsme: Liberec: Město podpořilo péči o seniory Bajer (Soukromníci): Kompenzace jsou plivnutím do tváře všem živnostníkům a malým firmám Miroslav Macek: Zblblí a zcela odtržení od normálního života nejsou jen politikové u nás Čeští polární vědci míří s pomocí MZV znovu na Antarktidu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.