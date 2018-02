Chvojka navrhl u Tvarůžkové: Resuscitujme koalici ANO, ČSSD a lidovců

Pro to, jakou bude mít ČSSD pozici ve vyjednávání o vládě a její možné podpoře, bude rozhodující blížící se mimořádný sjezd sociálních demokratů. „Nyní se nacházíme hlavně před sjezdem, tedy v pozici, že za dvanáct dnů bude nové vedení a pak začneme už jednat s ANO o podpoře druhé vlády,“ sdělil Chvojka.

Na sjezdu se bude řešit především otázka, zda nové vedení sociální demokracie půjde do vlády, nebo ne. „Hlavně jestli také podpoří a bude tolerovat vládu s trestně stíhaným premiérem,“ zopakoval a zdůraznil, že mnohem důležitější otázka než to, jaké bude nové vedení, bude jednání o tom, jestli ČSSD podpoří vládu s trestně stíhanou osobou.

Postoje týkající se možné spolupráce s hnutím ANO a případně s předsedou hnutí se za poslední zhruba čtyři měsíce od voleb uvnitř sociální demokracie poměrně vyjasnily. „I já jsem byl den po volbách striktní zastánce toho jít do opozice, to u nás byla většina. Za poslední měsíce jsem ale nabyl dojmu, že bude lepší být ve vládě, jelikož tak máme větší šanci prosadit náš program,“ uvedl a doplnil, že taková změna názoru neproběhla pouze u něj. Stále však zůstávají ti, kteří chtějí stranu rehabilitovat v opozici.

Například Milan Chovanec jako své tři podmínky, za kterých si dokáže představit přímou účast ČSSD ve vládě, uvedl to, že bude vláda bez stíhaného člověka a ANO nebude mít klíčová ministerstva související s vyšetřováním kauzy Čapí hnízdo. Dále uvedl podmínku, že ANO nebude mít ve vládě většinu.

Jan Chvojka své podmínky nachází především ve shodě na programu. „Nelze se domlouvat na vládě a postech ve vládě bez shody na programu,“ uvedl a dodal, že s Chovancem se shoduje v tom, že je velký problém, aby ve vládě byla trestně stíhaná osoba.

„Když máte ve vládě trestně stíhanou osobu, tak to vládu postihne nejvíce. Ke všem podmínkám, které uvedl pan Chovanec, se bude vracet právě sjezd a podle toho, jak delegáti rozhodnou, takovými budeme hrát kartami,“ upřesnil. Co se týká ministerstev, neznamená to podle Chvojky, že když nechtějí, aby je mělo hnutí ANO, že je chce ČSSD. „Může je mít třetí strana, můžeme uzavřít koalici s lidovci, kteří ji mohou, nebo nezávislí odborníci,“ míní Chvojka.

Půdorys ANO, ČSSD a KDU-ČSL není podle Chvojky ještě úplně pohřbený. „Ta koalice fungovala čtyři roky a fungovala velmi dobře. Občané byli spokojení a není od věci tuto koalici resuscitovat a pokusit se, aby fungovala další čtyři roky,“ řekl a zmínil, že šance na její vytvoření není moc velká, a přijde mu, že hnutí ANO a lidovci mají vůči sobě takový odpor, že to bude velmi složité.

Je znám postoj KSČM i SPD, které chtějí vyvolat referendum o setrvání v EU, to podle Chvojky značí pro ANO ale velký problém. „Je to problém. Pro ANO by totiž, kdyby to šlo a SPD nebyla ušpiněna svou rétorikou a xenofobií, bylo jednodušší uzavřít koalici s komunisty a s SPD,“ uvedl a dodal, že by to pro ANO byl reputační problém v EU a v rámci mezinárodních vztahů.

Chvojka se nyní domnívá, že se schyluje k tomu, že se toto téma ještě zvedne. „Je potřeba se ale bavit o těch nuancích, obecné referendum možná ano, ale určitě nepodporujeme to, co chtějí SPD a možná komunisté, aby se v rámci referenda mohlo hlasovat o vystoupení z EU nebo ze Severoatlantického paktu, tam jsme zásadně proti,“ uzavřel.

Psali jsme: Co potřebujete vědět před sjezdem ČSSD. Docent Valenčík mluví přímo o možném rozštěpení strany. Chovanec, Hamáček, ale třeba i Jiří Paroubek... Začala zasedat sněmovní vyšetřovací komise k OKD. Dominik Feri žádá odborníky zvenku, jinak prý bude k ničemu Sehnalová (ČSSD): Diskriminace spotřebitelů je bohužel každodenní realitou vnitřního trhu EU Zimola: ČSSD se do současné situace dostala po neúspěšném vládním projektu především vinou tohoto vedení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab