Čína zvedla v OSN ruku proti Rusku. V Moskvě znepokojení

Podle ruského serveru The Moscow Times se zdá, že Čína změnila svůj postoj a poprvé se nezdržela hlasování při rozhodování o dokumentech v OSN, které obsahují podobně silné formulace ohledně ruské invaze na Ukrajinu. Naopak Čína podpořila kolektivní usnesení Valného shromáždění OSN, které označuje Rusko za „agresora“.

Ruský server čerpal z informací zveřejněných islandským zastupitelstvím při příležitosti 77. zasedání Valného shromáždění OSN (United Nations General Assembly, UNG77) – každoročním setkání zástupců všech členských států OSN, které se koná v New Yorku a diskutuje se o globálních otázkách a příjímání rozhodnutí týkajících se mezinárodní politiky, bezpečnosti a rozvoje.

„Dnes UNG77 přijala rezoluci o „Spolupráci mezi OSN a Radou Evropy“ se 122 hlasy. Děkujeme našim spolupořadatelům a členům OSN za jejich podporu,“ stojí ve tweetu od islandského zastupitelstva.

Today #UNGA77 adopted resolution on "Cooperation between @UN and the @coe" with 1?2?2? votes. We thank our co-facilitators @irishmissionun and UN members for their support ?? pic.twitter.com/AL1NBpSRin