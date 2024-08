Cizí ruka pod tričkem, onanisti, noční pronásledování. Witowská v MHD. Tím to neskončilo

Hlavní město Praha spolu s neziskovou organizací Kontent spustilo plakátovou kampaň zacílenou proti obtěžování v prostředcích městské hromadné dopravy. Celkový rozpočet na akci byl 65 tisíc korun. Přesto rozproudil velmi živou diskusi na sociálních sítích.

„Přímé náklady na celou kampaň jsou přitom jen 65 000 Kč. Za tuto cenu se kampaň připravila, vytvořila se kreativa, tisková data, zaplatil se tisk a propagace na sociálních sítích. Poskytnutí volných plakátovacích ploch na zastávkách a v dopravních prostředcích nestálo Prahu nic. Protože i pro účely osvěty a informování Pražanů tyto nosiče máme,“ informoval radní pro dopravu Zdeněk Hřib.

Mnozí se proti kampani vyhranili s tím, že je zbytečná. I na to poukázal Hřib. „Samozřejmě jsem zaznamenal komentáře, podle kterých je obtěžování na veřejnosti nedůležité téma, které nestojí za pozornost. Myslím si ale, že právě obrovská odezva, kterou kampaň vyvolala, ukázala opak,“ napsal na síti X.

Děkujeme všem, kteří sdíleli a komentovali naši kampaň proti obtěžování ve veřejné dopravě. Díky tomu měla tahle nízkorozpočtová kampaň milionové dosahy jen tady na X.



— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) August 20, 2024

A následně poděkoval i těm, kteří sdílejí své negativní zážitky v MHD. „Děkuji také všem ženám a mužům, kteří měli odvahu veřejně sdílet své zkušenosti s obtěžováním. Protože tím ukazují, že se jedná o skutečný problém, který je třeba pojmenovat, odsoudit a řešit,“ zadoufal radní pro dopravu.

A diskuse se opravdu rozproudila.

Na post Witowské reagoval bývalý politik Svobodných František Matějka s tím, že plakátovací kampaň s ničím takovým nepomůže, protože lidé v sobě odvahu pomoci v konfliktní situaci buď mají, nebo nemají. „Z reálné praxe vím, a to coby civil ze zkušeností při záchraně životů u dopravních nehod nebo řešení násilné trestné činnosti ve veřejném prostoru, že to ‚pomůžou‘ v sobě buď člověk má, nebo nemá. Jsem hluboce přesvědčen, že žádná kampaň nepřenastaví toto základní mentální nastavení,“ je přesvědčený Matějka.

„A myslíte, že tyhle, co popisujete, zastaví plakátová kampaň?“ zeptal se Witowské Martin Hořanský. Ta mu odpověděla, že jí vadí bagatelizování a zjednodušování celé problematiky. „Netuším. Jen mi vadí to shazování a zjednodušování. Netečnost lidí, kteří byli u toho a nikdo mi nepomohl, byla otřesná,“ přiznala Witowská.

A přišly i pochybnosti o tom, zda si Witowská všechno nevycucala z prstu. „Moře let jsem v Praze studoval a pracoval. Jezdil jsem výhradně MHD a nikdy, opakuji nikdy, jsem podobné chování ani koutkem oka nezahlédl. Nikdy. Neříkám, že se to nikdy nikomu nestalo, ale co píšete, je podle mě z prstu vycucané, abyste byla zajímavější v novém svatém tažení,“ zamyslel se Jaroslav Ptáček.

„Kéž by tak tehdy někoho napadlo vytvořit plakáty, které by tomu zamezily…,“ přišel na řadu černý humor.

Další z komentujících poukázal na to, že onanisté v MHD trpí duševní poruchou. „Onanování na veřejnosti je znakem psychické poruchy. Asi jako chlapi v bílých legínách a baletní sukni (real zážitek z pražského MHD před dvěma týdny). Nevím, jestli kampaň s doporučeným dotazem ‚Jste v pořádku?‘ bude fungovat... na oba případy,“ poznamenal komentující s odkazem na Prague Pride.

Přišel i údiv nad tím, kam na takové zážitky Světlana Witowská chodí. „Jak vy to děláte? Ani jedna moje známá takové zážitky nemá (ptal jsem se). Babička by řekla ‚šťastná to žena‘ :-) Anebo spíš bájně lhavá…,“ vyvozoval Roman Krejčí.

Ale přišly zážitky žen. „Před půl rokem mi chlap v sámošce sáhl dvakrát na zadek. Byla jsem s kočárkem, v domácím úboru, nenalíčená. Podruhé jsem ho seřvala, ale nikdo kolem nereagoval. V MHD jsem slovní narážky, doteky i onanii zažila mnohokrát. Teď už se ozvu, ale v pubertě a rané dospělosti to bylo těžký,“ popsala vlastní pocity při obtěžování diskutující žena.

Následoval popis z osahávání na eskalátoru. „Nejsem hezká holka a vím to o sobě (a ne, nepotřebuju se nechat přesvědčit o opaku, jsem s tím ok). I proto jsem si myslela, že se mi vyhne ohmatávání, že jako na škaredý holky nikdo nesahá... Ruka pod sukní na eskalátoru byla jenom jedna z MNOHA příhod, které se mi staly,“ přišlo svědectví.

Zazněl i údiv nad tím, že okolí nepomůže. „Toho chlapa si už moc nepamatuju, ale nezapomenu to zděšení, že všichni okolo dělají, že nevidí a neslyší... Vyhrožoval, strašně jsem se bála, že mě napadne, a ti lidi kolem budou pořád jen koukat do podlahy…“

Následovaly desítky žen, které popisovaly podobné zážitky z MHD.

Mezi nimi se objevil i názor, že je to příznak rozpadu společnosti. „Je to jeden z projevů nefungujících komunit. Jeden z mnoha. Nelze je řešit jednotlivě, ale systémově. Bohužel se k prostředkům na jejich řešení nedostanou ti, kdo vědí a umějí, ale různé projektové farmy, často krajských samospráv a různí kamarádi,“ myslí Pavel Nácovský.

Ozvala se i novinářka Kateřina Dostálová. „Nezbývá vám než se přidat k woke holkám. Ty nikdo neobtěžuje, ale ta kampaň jim vydělává. Zabijete dvě mouchy,“ poradila Witowské Dostálová.

Zážitky z metra - cizí ruka pod tričkem v tlačenici u dveří, muž onanující přede mnou na sedadle - 2x, to samé na zastávce tramvaje u VŠ koleje, pronásledování po vystoupení z nočního busu...

Tolik k cestování MHD. Někdo další, abychom viděli, jak se tu máme? — Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) August 19, 2024

K věci se rozhodna vyjádit i novinářska Lucie Stuchlíková. Ta popsala, jak ženy přemýšlí, když stojí před šatníkem a vybírají si, co si ten den vezmou na sebe. Kalkulují s tím, že se musí obléknout tak, aby na ně muži v metru zírali? Stuchlíková podobné nápady hned vyvrátila.

„V souvislosti s obtěžováním v MHD se objevil nesmrtelný kostěj v podobě (lehce burkoidního) argumentu ,kdyby ženský nechtěly přitahovat muže, tak se tak neoblíkaj, aha!‘ S pár kamarádkama jsme řešily, podle čeho ,se tak oblíkáme‘. Je to zhruba takto,“ napsala a následně vyjmenovala všechna myslitelná dilemata, která jako žena před šatníkem řeší.

„Mám/nemám na ten kus oblečení náladu

Bude mi v tom zima/hic

Kam jdu přes den/večer

Jaký boty jsem ochotná na sobě snést

Co všechno potřebuju nacpat do zavazadla

Mám vypranou podprdu, která z toho nevyčuhuje

Mám před menstruací a sere mě všechno kromě cca tří outfitů

Mám menstruaci a nevejdu se do kalhot

Ne/oholila jsem si nohy

Jdu cvičit a nechci v šatně bojovat s punčochama

Tyhle šaty jsem na sobě dlouho neměla

Jdu na gyndu, takže sukni

Tohle tričko mi minule nějak lezlo na nervy

Tohle tričko si možná budu chtít vzít spíš zítra

Bude se to líbit mému partnerovi/klukovi, s nímž jdu na rande,“ vypsala Stuchlíková dilemata ženy před skříní.

Následně se zeptala, zda tam někdo vidí bod, kdy žena přemýšlí, co si obléknout, aby na ni mohli muži v metru zírat.

„Ano vidíte správně. Možnost ,bude se to líbit náhodným, cizím mužům v tramvaji‘ se tam nevyskytuje vůbec, ale vůbec nikde.

V souvislosti s obtěžováním v MHD se objevil nesmrtelný kostěj v podobě (lehce burkoidního) argumentu „kdyby ženský nechtěly přitahovat muže, tak se tak neoblíkaj, aha!“ S pár kamarádkama jsme řešily, podle čeho „se tak oblíkáme“. Je to zhruba takto: — Lucie Stuchlíková (@StuchlikovLucie) August 19, 2024

