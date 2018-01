Členové jihočeské ODS podpoří Petra Fialu na post předsedy strany

"Jsme přesvědčeni o tom, že Petr Fiala je člověk, díky němuž se ODS dostává z problémů, které měla v roce 2013. Strana se pod jeho vedením posouvala a posouvá stále dopředu. Myslíme si, že i v těchto chvílích by měl být on tím, kdo ODS dále povede," řekl ČTK Kuba. Dodal, že vedle Fialy zatím ve straně neexistuje nějaká osobnost, která by současnému předsedovi mohla konkurovat. "Většina regionů je přesvědčena, že Petr Fiala by měl ve své funkci pokračovat," uvedl.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



Kuba nadále povede jihočeskou ODS. Na regionálním sněmu jej ve funkci podpořilo 60 z 61 přítomných členů. Nijak zásadně se nemění ani regionální místopředsedové strany, kteří vždy zastupují jednotlivé okresy. Pouze Jindřichohradecko reprezentuje místo Jana Váni Radim Staněk.

