Co kdyby takto ničili mítinky fanoušci Babiše? Mluvilo by se o svobodě, nebo o lůze a odpadu? Právník má dotaz

Andrej Babiš se na svých politických mítincích, na kterých občany přesvědčuje, že za Babiše bylo líp, setkává také se svými odpůrci. Z Třeboně ho vypískali. I jinde narazil.

Ale rozhodl se, že to nenechá jen tak a prozradil, co na akcích s obytňákem předčítá. Jde o text právníka Petra Kolmana z deníku Právo, kde stojí, že praxi narušování politických mítinků konkurence hojně využívali už italští fašisté a němečtí nacisté před sto, potažmo devadesáti lety.

A teď se s podobným chováním setkávají různí politici v Evropě, v Česku např. bývalý premiér Andrej Babiš. Kolman má za to, že takovéto chování by měli odsoudit politici napříč politickým spektrem, neboť by jim mělo být jasné, že sami takové narušitele na svých vlastních mítincích nemohou potřebovat. Komentátor deníku Právo však konstatoval, že se ozývají hlasy, že to Babišovi patří.

„Představme si, že by obdobným způsobem přišli voliči ANO, SPD nebo jiné opoziční strany či hnutí narušovat třeba mítink konkurence. Také by zastánci svobodného narušování mítinků mluvili stejně? Anebo by spustili písničku o ‚proputinovské lůze‘ či o ‚lidském odpadu‘ neschopném vést dialog? Trochu to připomíná vousaté bujaré přirovnání: všichni svatebčané zvraceli, jen pan starosta explicitně reklamoval prošlý vlašský salát... Skutečný demokrat, i když třeba Andreje Babiše nevolí a nepodporuje, by neměl šlapat po ústavně zaručené svobodě shromažďování. Anebo se bude čekat, až někdo místo s vajíčkem přijde s mačetou?“ otázal se Kolman

Připomněl, že v Česku se k narušování politických mítinků vyjadřoval i český soud a to v kauze Miloše Zeman a zvukaře Jaroslava H., který na politické akci prezidenta pouštěl co nehlasitěji píseň Modlitba pro Martu. Soud konstatoval, že takováto forma projevení nesouhlasu s prezidentem je v pořádku, z čehož komentátor dovodil, že vyjádřit svůj politický postoj je v pořádku, ale musí se to obejít bez násilí.

