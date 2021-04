Co se dělo v Senátu. Držte se: Ohlušující ticho z Hradu. Hamáček mi lhal... Němcová ohromila: Ovlivnění českých prezidentských voleb Ruskem

reklama

Senát v usnesení označil situaci za velmi vážnou. Výbuch ve Vrběticích nazval „aktem státního terorismu“ vůči ČR i celé EU.

Senátoři současně ocenili práci BIS a dalších jednotek, které se podílely na vyšetřování. Pak vyjádřili podporu vládě ve vyhoštění 18 ruských diplomatů. Naopak ruské vyhoštění 20 českých diplomatů prohlásili za „eskalaci napětí“.

Senát vyzval vládu, aby požádala o pomoc EU a NATO, a aby „provedla neprodleně inventarizaci bilaterální smluvní základny mezi ČR a Ruskou federací“. Konkrétně senátoři požadují vypovězení smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci.

Další body usnesení požadují informace o útoku ve Vrběticích, nebo aby vláda „prověřila informace o praní peněz ruských a postsovětských subjektů v ruských bankách a tyto informace zveřejnila“.

Dalšími požadavky je předložení incidentu ve Vrběticích Radě bezpečnosti OSN a snížení počtu pracovníků ruského velvyslanectví v Praze na jednoho.

CELÉ USNESENÍ SENÁTU

Předcházela tomu dlouhá debata.

Láska: Hamáček lže. Telefonoval jsem poslancům

Po předsedovi zahraničního výboru Pavlu Fischerovi, který návrh přečetl, a Davidu Smoljakovi, který se ujal funkce zpravodaje, vystoupil v rozpravě jako první senátor Václav Láska.

Jeho klub SENÁTOR 21 prý návrh podporuje, včetně „tvrdších“ bodů jako je vypovězení smlouvy o přátelství. „Nezbývá nám nic jiného. Je to ruská strana, která eskaluje to napětí, která nejenom, že ho vyvolala svým útokem na našem území, ale pak ho i eskalovala neadekvátní reakcí na naši reakci. Takže nám nic jiného nezbývá, než také důrazně reagovat,“ vzkázal.

Lásku prý ale trápí, zda Babišova vláda dělá ty „správné“ kroky proti Rusku z přesvědčení, ne proto, že k tomu byla donucena. Proto by chtěl znát podrobnosti ohledně cesty ministra Hamáčka do Moskvy. „Mně tahle cesta nedává žádnou logiku, žádný smysl. Spíše mě napadají motivace negativní, záporné. A je to jeden z momentů, který by měl být naprosto jednoznačně vysvětlen tak, abychom se za naši vládu mohli postavit,“ žádal.

Pak líčil, že mu ministr Hamáček odmítl odpovědět, proč chtěl letět do Moskvy. A ještě mu prý lhal, že jej podpořili poslanci, což si on ověřoval u poslanců telefonicky a zjistil, že je to lež.

Drahoš: Rusko je dům z papíru slepeného krví

Jiří Drahoš vystoupil s citátem, prý náležícím Tomáši Masarykovi, že „sovětské Rusko je dům z papíru slepeného krví“. „Už se řadím mezi pamětníky, takže si samozřejmě velmi dobře vzpomínám na předchozí ruskou návštěvu, která byla také doprovázena násilím,“ připomněl rok 1968 a dodal, že Putinův režim se od toho sovětského vůbec neliší, což doložil předčítáním jmen jeho obětí od Politkovské po Navalného.

Sledujeme prý také od soboty „dramatický nárůst ruských hybridních aktivit“ v podobě dezinformací a řetězových e-mailů, které ukazují Rusko jako oběť. On sám prý čelí osobním útokům a výhrůžkám, ale nenechá se prý zastrašit od prosazování zájmů suverénní země.

Pak děkoval bezpečnostním složkám a jmenovitě plukovníku Koudelkovi. „A pak zde máme samozřejmě ohlušující ticho, které k tomu slyšíme z Hradu. Prezident republiky by měl být mezi prvními, kteří v takto vážné situaci osloví národ a dodají mu potřebný klid a sebedůvěru. Miloš Zeman místo toho mlčí,“ litoval Drahoš. Ten Miloš Zeman, který při napadání České televize naopak volil silná slova.

„Diplomatická krize a bezpečnostní krize posledních dnů nám jasně ukázala, že zde není prostor pro nějakou třetí cestu, pro budování virtuálních mostů a dalších naivních představ o ČR jako spojovníku mezi Západem a Východem,“ uzavřel vystoupení. Musíme se prý rozhodnout, na kterou stranu chceme patřit.

Následovaly další příspěvky. Senátoři ze Zlínského kraje Jiří Čunek a Tomáš Goláň se přeli o Čunkova slova, že čeští občané se stali rukojmími tajných služeb a jejich her, senátorka Renata Chmelová se rozčilovala, že plukovník Koudelka ještě nebyl povýšen na generála.

„Žijí mezi námi i lidé, kteří po svobodě netouží, věří Putinovu režimu, kteří věří tomu, že ruská velikost může šlapat po menších a slabších, a ještě jim za to děkovat. Jsou to jednak Rusové, jednak vlivové osoby, které Rusům pomáhají. Příkladem za všechny je pan Martin Nejedlý, toho času poradce prezidenta Zemana,“ varovala a vyzvala předsedu Fischera, ať uspořádá veřejné slyšení o ruském vlivu na naše veřejné instituce.

„Co nám říkají hrozivá slova Vladimíra Putina z dnešního poledne? Co nám říká Putin tím, že Západ nesmí překračovat červenou linii, ale to, kde tato červená linie leží, že si určí Rusové sami?“ ptala se dramaticky.

Senátor Jiří Růžička, zastupující v komoře Prahu 6, vykládal, kolik Rusů se po jeho senátorském obvodu pohybuje a kolik domů, včetně samotné ambasády, tam Rusové vlastní. „Musíme požadovat snížení počtu pracovníků zastupitelského úřadu Ruské federace. A ten hypertrofovaný počet pracovníků ruské ambasády máme historickou šanci změnit,“ vyzval.

Agent Hamáček chtěl ošálit Putina? To zfilmujte

Senátor Lukáš Wagenknecht se posmíval, že o „agentovi ČR panu Hamáčkovi, který chtěl ošálit pana Putina“ fingovanými přípravami na cestu do Moskvy by se mohl natočit film, ale jako realitě tomu nevěří. Pak dodal, že nechápe, proč pořád řešíme, že budeme mít nedostatek lidí na naší ambasádě v Moskvě, když jako členové EU můžeme požádat velvyslanectví kteréhokoliv jiného členského stát, aby nám pomohlo.

„Já osobně, řeknu to na rovinu, jak vnímám pana ministra Hamáčka, jak působí za poslední půlrok. Vnímám ho jako proruského lobbistu. A jenom řeknu proč. I po opakovaných varováních našich bezpečnostních složek, které tady dnes chválíme, tlačil to, aby se do tendru Rosatom dostal. Dělal to takovou krásnou formou nějakého bezpečnostního dotazníku,“ předstíral pobavení senátor za Prahu 8. Cítí potřebu říci nahlas, že Jan Hamáček hájí zájmy Ruské federace a pana Putina.

Snaze o dlouhodobé snížení počtu ruských diplomatů zatleskal i místopředseda Senátu za ODS Jiří Oberfalzer. Senátor Lumír Kantor rovněž obvinil Jana Hamáčka ze lži a posmíval se mu, že se hlásí ke skautingu a prvním zákonem každého skauta je pravdomluvnost. „V blízké době předložím návrh zákona o významném dni, kterým byl odjezd tzv. spřátelených vojsk před 30 lety, protože to byl velmi významný okamžik pro ČR,“ dodal nakonec s tím, že osvobození od devastující poroby z východu je zjevně třeba připomínat.

Němcová jela bomby: Zeman má abdikovat

A poté přistoupila k pultíku Miroslava Němcová. Ta upozornila, že BIS již roky upozorňuje na prorůstání ruského vlivu do našich struktur. Vláda to od BIS věděla, ale nic s tím neudělala. Pak citovala expremiéra Bohuslava Sobotku, který do aktivit Ruska na našem území zamíchal i „lánský puč“ z roku 2013, který jej měl odstranit z funkce premiéra, protože nebyl proruský.

Připomněla, že mezi oběma výbuchy ve Vrběticích v listopadu 2014 letěl do Moskvy předseda KSČM Vojtěch Filip a přimělo jí to ke zobecňující poznámce, že vlastně žádná cesta do Moskvy nikdy nedopadla dobře.

Ve výčtu „špatných“ cest do Moskvy pokračovala návštěvou předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka v říjnu 2018, kterou dala do souvislosti se snahou Rosatomu získat zakázku na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech.

Zmínila slova Lubomíra Zaorálka o „vykuchaném ministerstvu zahraničí“ a vyjádřila názor, že i toto „vykuchání“ byl záměr, když byly některé kompetence převáděny pod zahraniční odbor prezidentské kanceláře, včetně vztahů s Ruskem.

A jako zlatý hřeb si nechala spekulaci, že se ruský vliv na ČR mohl projevit i ovlivněním prezidentských voleb v letech 2013 a 2018. „Jestliže pozorně sledujeme to, jak např. Spojené státy americké dokládají, dokazují vliv ruských kruhů na průběh a výsledek voleb, já se začínám silně obávat, že podobný vliv byl vyvíjen i na českém území,“ zamyslela se Miroslava Němcová. Mělo by se podle ní vyšetřit, jakou stopu měly například řetězové e-maily hanící Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše.

Prezident Zeman podle ní systematicky poškozuje ČR a pokud nyní mlčí, znamená to, že nemá co říci. „Jestliže nemá k této situaci co říct, tak má abdikovat,“ doporučila Němcová.

Senátor Raduan Nwelati žádal, aby do usnesení bylo dopsáno, že akt státního terorismu vůči jedné zemi EU je aktem státního terorismu vůči celé EU.

Sérii senátorů ODS pak doplnil předseda Miloš Vystrčil. Ten vyjádřil názor, že k pochopení věci nepotřebujeme žádné tajné zprávy a důkazy v nich obsažené, protože nejlepším důkazem je chování Ruska a prezidenta Putina na vyhlášení kauzy Vrbětice.

„To, že tady můžeme takhle svobodně mluvit, je z toho důvodu, že jsme majiteli několika obrovských hodnot. A těmi hodnotami je naše členství v Evropské unii a naše členství v NATO. To jsou naši spojenci. To je obrovská hodnota. A až zase budeme na někoho nadávat, že je tady moc byrokracie, že tady je to a ono a že by to bez nich bylo lepší, tak si prosím představte, kdyby těchto států v Evropské unii a v NATO nebylo a my jsme tady byli sami s Ruskem v té situaci, o které se dnes bavíme,“ dodal Vystrčil. S takovými spojenci se prý nemusíme bát vystupovat „svobodně a hrdě vůči zemi, která páchá věci, které jsou pro nás nepřijatelné“.

Fischer: Potřebujeme „mobilizovat“ NATO

Do debaty se přihlásil i předseda zahraničního výboru Pavel Fischer, navrhovatel usnesení. Ten připomněl slova Miroslavy Němcové o zprávách BIS a ironicky poznamenal, že jej „dojímá“, jak si na ně najednou dneska všichni vzpomněli. Připomněl, že prezident Klaus se otevřeně chlubil tím, že tyto zprávy nečte a považuje je za zbytečné.

Odvahy je ve vystoupení Andreje Babiše tolik...



jako v kosteleckých uzeninách masa. — Pavel Fischer (@PavelFischer) April 19, 2021

„On tím popírá kritické myšlení. Profesor honoris causa vysoké školy popírá, hází do koše informace, které tady zpracovávali experti. Takže on popírá vlastně statut vysokoškolského profesora, který dostal. Takhle se nechová kriticky uvažující člověk,“ kritizoval prezidenta Fischer, který působil na Hradě pod Václavem Havlem a po nástupu Václava Klause z Hradu odešel.

„Dovolte mi tedy jednu osobní vzpomínku. Já jsem řadu těch utajovaných informací četl, dlouho před tím, než se Václav Klaus stal prezidentem republiky. A mohu vás ubezpečit, že kdyby je Václav Klaus četl jako prezident, tak možná naše země neudělá některé chyby. A stejně tak, kdyby Miloš Zeman nedělal čučkaře z lidí, kteří nasazují svůj život za naši bezpečnost, možná bychom dneska neřešili krizi, která nemá nic společného ani s přátelstvím, ani se spoluprací,“ dodal Fischer.

Pak vyzval k odložení růžových brýlí. Putinovský režim chce podle něj změnit politické poměry v naší zemi a „pokud tohle nevidíme, jako ústavní činitelé jsme úplně mimo mísu“.

Není to podle něj žádná rusofobie ani útok na ruský lid. Je to akt suverenity země, která si uvědomila, jaký nebezpečný režim má proti sobě.

„Režim, který dokonce rozhoduje o tom, co budou dělat spolky na území České republiky, jak jsme před chvilkou slyšeli. To už je ale hodně veliká síla. To už je hodně veliký detail v tom, jak se zajímá o dění v naší společnosti,“ dodal v narážce na vystoupení Miroslavy Němcové, která předčítala o proruských spolcích v ČR.

Bylo pro něj prý „devastující“ poslouchat, jak předseda vlády mluvil o „útoku na zboží“. Je to prý skandál, protože ve chvíli, kdy jsme potřebovali „mobilizovat“ spojence z NATO, jsme sami tuto možnost zkomplikovali.

Andrej Babiš o Vrběticích - prý se útočilo na zboží.



Slyšeli jsme vystoupení zbožíznalce... teď ještě předsedu vlády. — Pavel Fischer (@PavelFischer) April 19, 2021

Bude prý důležité, aby ministr Kulhánek „elektrizoval“ spojence v EU, aby se postavili na naši podporu.

„Ten režim to, co je nám drahé, zkouší oslabit, zkouší podlomit,“ dodal na adresu ruské vlády.

„Při některých těch schůzkách, které jsme měli, když jsme poslouchali za zavřenými dveřmi, jak se skládala ta mozaika, tak člověku skutečně běhá mráz po zádech,“ popisoval.

Proto je prý „nadšen“ odhodláním senátorů snižovat počet ruských diplomatů. I když zůstane v Moskvě jen jeden diplomat, bude to podle Fischera šance vybudovat s touto zemí nové diplomatické vztahy.

Vodka očeň charašo a pes u boudy

Když skončil, následoval nadšený potlesk a předsedající Jitka Seitlová se nezdržela komentáře, že Fischer hovořil „opravdu z duše“. Kompliment přidal i Petr Vícha z ČSSD, který jej u pultíku vystřídal.

Pak ale senátor ČSSD upozornil, že ne všichni jsou úplně ztotožněni se všemi body usnesení, rozhodně třeba nejsou ochotni vypovídat Smlouvu o přátelství, jak usnesení požadovalo. Jak dodal směrem k Fischerovi, tuto smlouvu s Ruskem uzavřel Václav Havel.

Pak se ohradil proti útokům senátorů na ministra Jana Hamáčka.

Poté dostal slovo Jaroslav Doubrava a po několika jeho slovech začal v sále stoupat hluk. „Už tři hodiny se tady zabýváme něčím, co vzniklo na základě jakéhosi podezření, ke kterému aspoň já jsem nikde neviděl žádné důkazy o tom, že by bylo pravdivé,“ opakoval hlasitěji k nevoli některých.

Poté se diskuse vrátila do zajetých kolejí. Přemysl Rabas vzal historii ruského „chřestění zbraněmi“ už od sestřelení korejského letadla v roce 1983, přes Abcházii, Krym a Donbas. „Všimli jste si někdy, když prezident Putin mluví k zahraničí, co používá nejčastěji? Naši „jevropejskeje partňory, partňory v Českoj respublike“. A co si představuje takový pan prezident Putin pod slovem „partňori“? Psa u boudy,“ dodal s posměšným důrazem na ruská slova.

Rozpravu uzavřel senátor Jan Horník, který popisoval, jak se nedávno o Rusku bavil s německými sousedy zpoza hranic svého senátorského obvodu. „Cokoliv uděláte přátelského a vstřícného k Rusku, k ruským politikům, tak oni s vámi budou chlastat tu vodku, všechno to bude očeň charašo, ale výsledek bude, že bude po jejich. A vy, protože přijdete přátelsky, budete nabízet, že chcete spolupráci, tak oni to berou jako slabost,“ vykládal a připojil se k příměru kolegy Rabase o psovi u boudy. Nechce prý být psem, proto musíme Rusku ukázat pevné odhodlání.

Pak už se pod vedením senátora Davida Smoljaka hlasovalo o usnesení.

