Co takhle dát si cikádu? V USA opět doporučují jíst brouky

V USA se očekává invaze dvou potomstev cikád, které strávily uplynulých sedmnáct a třináct let svého života v podzemí. Po několikaleté pauze se ze země opět vynořují biliony velkých a hlučných cikád, které si možná více spojíte s chvílemi strávenými u moře než s delikatesním pokrmem na talíři.

Stanice CBS News přináší nyní recepty, jak připravit pokrmy, jejichž hlavní ingrediencí jsou právě cikády. „Ano potomstvo cikád XIX i potomstvo XIII můžete jíst,“ oznamuje stanice CBS News jako horkou novinku.

Během jiného výskytu cikád v roce 2021 asistentka profesora antropologie na Montclairské státní univerzitě Cortni Borgersonová uvedla, že tento hmyz, který vylézá ze země jen jednou za 13 až 17 let, může být cenným zdrojem potravy. „Tyto malé druhy masa jsou nejen hlavním zdrojem potravin, ale také udržitelnější volbou než jiné druhy hospodářských zvířat, které mohou vyžadovat mnoho půdy, vody a krmiva,“ tvrdí Borgersonová.

Přijetí rozmanitosti potravin a začlenění hmyzu a dalších tradičních potravin do našeho jídelníčku podle ní není jen skvělým způsobem, jak se spojit s našimi kulturami a přírodním prostředím, ale také klíčovým krokem k udržitelnému životu.

„Sledujte, jak vylezou na strom a začnou se zbavovat vnějšího krunýře. Když se vylíhnou z krunýře, opatrně uchopte měkká tělíčka, blanšírujte je minutu ve vroucí vodě, pak je vložte do sáčku na zip a před přípravou k vaření je dejte do mrazáku,“ zní šéfkuchařovo doporučení.

Podle lesní správy Will County v Illinois by se cikády měly pro humánní usmrcení alespoň přes noc zmrazit. Až je budete chtít připravit, je prý nejlepší je před odstraněním hlavy a křídel rozmrazit.

Borgersonová dodává, že uvařit cikády je poměrně snadné. „Můžete je přidat do jakéhokoli svého oblíbeného jídla,“ řekla. „Není třeba je loupat ani rozsáhle připravovat, stačí je osmažit na pánvi nebo spařit a opéct v troubě a pak je použít jako všechny jejich příbuzné korýše.“

Zkoušení nových potravin nebo hmyzu může být pro někoho sice vzrušující, ale je důležité dávat si pozor na alergie. Například Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (anglicky Food and Drug Administration, FDA) varuje, že cikády by neměli jíst lidé, kteří jsou alergičtí na tzv. mořské plody, pak konzumace cikád nemusí být vůbec bezpečná. „Nejezte cikády, pokud jste alergičtí na mořské plody, protože tento hmyz je příbuzný s krevetami a humry,“ doporučil úřad. Zatím v této věci existuje jen málo výzkumů.

Téma hmyzu značně rezonuje i v České republice poté, co Evropská unie začátkem loňského roku schválila možnost přidávání hmyzu do potravin a objevily se návrhy, že by cvrčci měli nahradit maso. Nyní už řetězce s hmyzem v potravinách experimentují. Část české společnosti sdílí obavy, že se hmyz bude objevovat v potravinách tajně bez viditelného označení.

Tyto spekulace pak potvrdili i někteří politici v čele s Andrejem Babišem (ANO), který natočil video, kde varoval, že místo masa budeme jíst jedlý hmyz, který bude v potravinách „tajně“. Tehdy se opíral o důkazy v podobě legislativy EU.

„Šílenci z Evropy vymysleli zase něco nového. Že místo normálních potravin budeme jíst hmyz. Představte si! Hmyz přidaný na seznam schválených evropských potravin má nahradit maso. Podle studií budí odpor. To jsem ještě neviděl. Takže tady je nějakej... larvy potemníka moučného, to by se mělo dávat do potravin a dokonce není ani povinnost to označit. Viděl jsem reportáž na Nově, dali to lidem sníst, no ale potom, když jim řekli, co to je, tak se netvářili vůbec. A představte si, že jediná země, podle tý reportáže, která má zákon, aby lidi věděli, že takovéhle, nevím, jak to nazvat, takovéhle věci, které bych já v životě nedal do pusy, tam jsou, je Maďarsko. No zase ten Viktor, peklo,“ zmínil Babiš ve svém facebookovém příspěvku.

Na Babišovu kritiku reagoval pobaveně i europoslanec Tomáš Zdechovský, když zveřejnil, do jakých potravin Babišův Agrofert hmyz už dávno přidává.

Reportáž TV Nova loni přinesla zprávu o hmyzím hamburgeru. Češi mají podle zpravodajství další prvenství v Evropě: V přepočtu na obyvatele sníme nejvíc jedlého hmyzu, loni jsme ho spořádali za 50 milionů korun. V Brně dokonce začali vyrábět hmyzí hamburger, který ochutnal reportér TV Nova Michal Borovský.

„Jsme první v Česku teďka, a dokonce jedni z prvních v Evropě s tím, že vlastně tenhleten burger je unikátní v tom, že tam je třicetiprocentní podíl moučných červů, je tam vlastně spousta vitamínů, minerálů,“ uvedl autor prvního hmyzího hamburgeru Adam Dostál.

Otázka hmyzu a tzv. „broučí diktatura“ je nyní podle CNN Prima News novým strašákem, který si oblíbila dezinformační scéna. Boje proti hmyzí bílkovině se ujali také někteří čeští politici z hnutí SPD.

Na vývoj laboratorních metod pro identifikaci druhů hmyzu určených pro lidskou spotřebu přispělo Ministerstvo zemědělství částkou 12 milionů korun. „Je třeba si uvědomit, že stejně jako ve všem se může i při produkci potravin z hmyzu podvádět. Proto je třeba mít k dispozici laboratorní metody, které odhalí, jestli je to z toho správného cvrčka, a ne třeba z nějakého, který je environmentálně chráněný,“ vysvětlil pro ParlamentníListy.cz agrární analytik Petr Havel.

