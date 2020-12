Co to děláte, vyčetl Babiš lidem po návratu z terénu. A Zaorálek zrudne

reklama

Anketa Chcete, aby vláda přes Vánoce a Silvestra otevřela hospody? Ano 24% Ne 76% hlasovalo: 14470 lidí



Následně se ministerský předseda pustil do komentování schvalování rozpočtu, pro který se mu nedařilo najít spojence. Přijetí odmítala opozice a komunisté jej podmiňovali splněním požadavků na zkrouhnutí peněz naší armádě. Nakonec ANO s ČSSD po dlouhých jednáních komunistům ustoupily a splnily komunistický požadavek převést deset miliard z rozpočtu armády do rezervy.



„Já bych začal otázkou. Víte, co je to pokrytectví? Píše se o něm už v Bibli, a já jsem si teď schválně našel jeho moderní českou definici, podle které je pokrytectví prostě přetvářka, která se může projevovat jako rozpor mezi vědomým chováním osoby a jejím vnitřním přesvědčením. A přesně tak se zachovali opoziční poslanci při schvalování státního rozpočtu,“ ohodnotil chování opozice. Její poslance vyzval Babiš při schvalování rozpočtu k odchodu ze sálu, aby jej tak němě podpořila. To však opoziční síly odmítly udělat. „Jsou to skutečně největší pokrytci ze všech. Oni se totiž pořád přetvařují, jak jim jde o dobro naší země, o vaše dobro. Ve skutečnosti jim ale jde jenom o sebe,“ rozčílilo to premiéra, který prý nechápe, proč „v tomto nejtěžším období tohle dělají“. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Oni měli tu šanci, aby se v této klíčové chvíli pro naši zemi zachovali zodpovědně. Oni ji ale totálně promarnili, protože jsou zkrátka pokrytci. My jsme se dostali do situace, kdy KSČM trvala na tom požadavku převést deset miliard z rozpočtu armády do rezervy. Opakovaně jsme jednali, několik dní jsme jednali. Přerušili jsme schvalování státního rozpočtu snad poprvé v historii naší země, nic nepomohlo. Nakonec jsme s tím museli souhlasit, protože zkrátka opozice nás nechala na holičkách,“ vysvětlil, proč podle něho vládní strany i přes svůj počáteční odpor přistoupily na požadavky komunistů.



Kdyby bylo rozpočtové provizorium, znamenalo by to podle premiéra „totální paralýzu celé země“.



Ke kompenzacím majitelům, kteří museli kvůli vládním restrikcím zavřít, ujistil, že vláda z veřejných financí proplatí 100 % kompenzací na mzdy a odvody zaměstnanců. Fotogalerie: - Zavřené krámy

Pomoc by měla zamířit i do kultury. Ne však zásluhou ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD): „Pan Havlíček, jelikož ministr kultury se k tomu neměl, a vlastně žádný program pořádně nevytvořil pro kulturu, tak prosadil další miliardu pro podnikatele v kultuře, dostanou celkově 1,75 miliardy, kterou mohou čerpat.“



Dále zhodnotil průběh testování antigenními testy. Těch mělo být podle premiéra od 4. 12. do 19. 12. zrealizováno 531 461. V nadcházejícím týdnu si je navíc rezervovalo dalších 106 705 občanů.



Zmínil, že se k němu dostala zpráva z terénu: „Já tady mám zprávu od integrovaného centrálního řídícího týmu, kde tedy říkají, že evidují různé případy, že lidé chtějí po personálu, aby když jim vyjde pozitivní test, jim dali potvrzení, že jsou negativní. Takže samozřejmě to je chování, které není v souladu se zákonem. Vůbec tomu nerozumím, proč to ti lidé říkají.“ PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



ministr kultury Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Závěrem též šéf vlády zopakoval, že 26. 12. dorazí do naší republiky vakcína firmy Pfizer, a to v počtu celkově 9 750 dávek. Jak se dávky rozdělí, bude zítra Babiš domlouvat s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO). Podotkl, že usilují i o další dávku 19 500 vakcín v týdnu od 28. prosince, která původně nebyla v plánu.



„Co se týče marketingu a komunikace, tak tam musí ministerstvo zrychlit a spustit kampaň, která přesvědčí, že je to jediná cesta. Jediná cesta k tomu, abychom se vrátili k normálnímu životu,“ uzavírá premiér.



Celé video můžete zhlédnout zde:

Psali jsme: Piráti se radují z mrtvých na covid! Babiš se s tím nemazal Opijí se pod obraz! Babišovi došla trpělivost. Covid i Pirát Hřib Babiš zapálil věnec a oznámil, jaké budou Vánoce Poprvé řev. Babiš ke snížení daní: Nevěřte TV. A pravda o Kalouskovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.