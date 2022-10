Covid dostal obrovský mediální prostor, který nebyl spravedlivý, připustil u Moravce Dušek

reklama

Covid vtrhl do Česka v březnu 2020 a někdejší vláda Andreje Babiše (ANO) si podle dostupných údajů nevedla při zvládání pandemie dobře. V přepočtu celkového počtu úmrtí spojených s covidem na počet obyvatel Česka se naše země ocitla na nelichotivých předních příčkách nárůstu počtu úmrtnosti.

Může se taková situace letos na podzim a v zimě opakovat?

Dušek obavy před příchodem nové vlny částečně mírnil.

„Já nemám rád to slovo vlna, protože ten virus nikdy nezmizel z té populace a dlouho nezmizí. Ale nastupujeme do podzimního období, kdy roste počet respiračních nákaz. Teď aktuálně jsme na nějakých 1300 lidí v nemocnicích, což není malé číslo. Ale já si myslím, že to začne spíš v říjnu, on ten zlom nastává se zlomem počasí. Ale dnes jsme v úplně jiné situaci než před dvěma lety, ta populace už není imunitně naivní. Ale nechte mě teď doříct tu optimistickou predikci. Pokud tady zůstane ta varianta B.A.5 a pokud se nám podaří navýšit počet přeočkovaných v nejstarší a rizikové populaci, tak ta situace může být lepší než v předchozích letech,“ uklidňoval Dušek.

Chlíbek upozornil, že teď, když existují nově upravené vakcíny na nové varianty viru, stojí teď za to nechat se znovu proti covidu přeočkovat. Platí to podle Chlíbka teď spíš než dřív, kdy vakcíny ještě upraveny nebyly.

Dušek ocenil jednu věc. „Je potřeba, aby to zaznělo. Většina české populace se nechala naočkovat proti covidu-19,“ řekl.

Chlíbek konstatoval, že lidé se teď hodně zaměřili na covid, ale podcenili jiná očkování, a teď podle Chlíbka přišel čas to dohnat. Pokud jde o covid, očkovat by se podle Chlíbka měli nechat lidé obézní a ti, kteří mají nemocné srdce či mají problémy s ledvinami.

Zatím poslední čtvrtou dávku podstoupilo jen asi 311 tisíc lidí a podle Duška je tu asi 1,5 milionu osob, které by naočkovány být měly. Očkování podle něj chrání především před těžkým průběhem nákazy. Vůbec nejrizikovější skupinou jsou teď podle Duška lidé, kteří jsou starší 65 let a dosud si nedošli ani pro jednu jedinou dávku očkování proti nemoci covid-19.

Chlíbek to vidí stejně. Varuje, že čím méně lidí bude neočkovaných, tím spíš se může stát, že virus zmutuje do nějaké nebezpečnější varianty, a pokud je tu nějakých 212 tisíc lidí proti covidu zcela neočkovaných, může to být problém. „Ta tikající bomba tu do jisté míry je,“ upozornil Chlíbek.

Pánové se také shodli, že lidé podceňují i očkování proti chřipce. Podle Duška se očkování proti chřipce v Česku podceňuje už deset let. Chlíbek v této souvislosti varuje, že děti do 14 let už teď mají 2 tisíce případů nemoci na 100 tisíc obyvatel. A ve školách a školkách to podle Chlíbka vždy začíná.

Celou debatu naleznete zde

Dušek přidal ještě jedno varování.

„Je pravdou, že covid dostal obrovský mediální prostor, který nebyl úplně spravedlivý. Zabránit se tomu nedalo. Po dlouhé době tu byl pořádnější epidemie, asi po sto letech, tak se s tím západní civilizace mediálně vypořádala tak, jak se s tím vypořádala, a nebylo to úplně ideálně. Byla nespravedlivě upozaděna nejen chřipka. Byl upozaděn i kolorektální karcinom, nádory obecně, kardiovaskulární onemocnění a celá řada dalších chorob, které tady umí nechat mortalitní stopu určitě větší než covid, doposud, a je potřeba se vrátit do toho normálního světa a začít se bavit o těchto nemocech,“ upozornil Dušek.

Psali jsme: „Moravec, Witowská. A zase!“ Babiš o ČT. Soukromí, volby, to nejhorší Babičky a dědečkové, nenechte se přemluvit! Ani od ČT. Výzva do voleb Výbušné informace ke covidu, které se neměly dostat ven. Bývalá reportérka z ČT odhaluje Ministr Válek: Momentálně máme v izolaci s covidem kolem 10 tisíc lidí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

koronavirus Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

COVID Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.