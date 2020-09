Čtyři dny volna pro žáky a učitele. Senátor je proti: „Už takhle toho zameškali dost!“

Místopředseda Senátu Jiří Růžička se vyjádřil k nápadu nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly, aby se tento týden v pátek vyhlásilo ředitelské volno. Podle ministra by to mělo přispět ke zklidnění epidemie. Senátor ostře nesouhlasí. Děti by se měly učit.

Anketa Věříte profesoru Jaroslavu Flegrovi? Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 1942 lidí

Místopředseda Senátu a bývalý ředitel pražského gymnázia Jana Keplera v rozhovoru pro Rádio Impuls reagoval na slova nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly, dle kterého by bylo ideální vyhlásit v pátek ve školách ředitelské volno. Žáci a studenti by tak spolu pondělním svátkem měli čtyři dny volno. Podle Prymuly by se tím zklidnila epidemiologická situace ve školách. Senátor Růžička ale tvrdí, že plošné vyhlašování volna není dobrým řešením.

„Jestli to budou odborníci považovat za nutné, tak se asi školy přizpůsobí. Ale tam, kde není situace problematická, tak musíme hledat jiná řešení. Vyhlašovat něco plošně, to se nám už v minulosti neosvědčilo. Školáci zanedbali už hodně výuky a měli by se učit,“ myslí si senátor

Růžička se také vyjádřil k případnému zavírání škol a možnostem distanční výuky. Podle něho jsou na to školy lépe připravené, než na začátku epidemie. „Nakonec se i vláda vyjádřila v tom smyslu, že pomůže základním školám s vybavením tak, aby se mohly zapojit i děti, které se zapojit nemohly. Zvládly by to školy i učitelé. Neznamená to ale, že z toho máme radost. Chodit do škol je lepší z mnoha důvodů.“

Místopředseda Senátu dodává, že přesnou podobu online výuky ze strany učitelů nemůže upravovat zákon. Ošetřit by si to podle něho měli zřizovatelé jednotlivých škol.

