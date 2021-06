Dagmar Havlová: Udělala jsem pro Čechy tolik. Vážili si mě za oblékání

Víkend pro Dagmar Havlovou přinesl rozčilení. Skupinka turistů, která před její vilou poslouchala výklad průvodce, ji obtěžovala. Havlová pak koketovala s myšlenkou, že na ně vezme vejce nebo zahradní hadici. Přitom je podle rozhovoru v iDnes ženou, která „nikdy neztrácí noblesu první dámy, a to dokonce ani na sociálních sítích“. V tomto rozhovoru prozradila, že po Havlově boku musela krotit svou bezprostřednost. Ale také, že právě za tu ji v zahraničí měli rádi, stejně jako za její módní vkus. „Domnívám se, že jsem pro občany naší země udělala víc než mnozí jiní, kteří jsou za svou práci placeni,“ zaznělo také od ní.

Vdovu po prvním českém prezidentovi Václavu Havlovi o víkendu rozčílil hlouček lidí před jejím domem. Turisté byli na prohlídce s průvodcem Petrem Zemanem z organizace prázdné domy a podle Havlové se chovali netaktně. „Nedělní klid. Už toho mám dost. Už jsem rozčilená! Nejsem muzeum!!! Prosím snažně!!! Nevíte, kam se obrátit? Stojí tady zástup za zástupem,“ postěžovala si na instagramu.

„Toto je soukromý dům, narušovat hlasitou, dlouhou prohlídkou je přinejmenším netaktní. Dívat se mi do oken, která jsou otevřena a do otevřených dveří také. Je to otázka vkusu. Jít si dlouhý výklad říct kousek dál, kde nebudete nikomu narušovat právo na soukromí,“ pokračovala ve stížnostech a ještě dodala: „V žádné demokracii si toto nikdo nedovolí. Takt, cit a právo ctít soukromí druhého je slušnost!“ Dokonce od ní zaznělo, že na turisty vezme hadici nebo vajíčka.

V pondělí už se situace podle Havlové zklidnila. Ale zamýšlí se nad nápadem jedné diskutérky, že by mohla exkurzi k domu průvodce uspořádat pro změnu ona.

Přitom podle interview serveru iDnes z minulého roku je Dagmar Havlová prý „žena mnoha tváří, která ale ve všem, co dělá, nikdy neztrácí noblesu první dámy. A to dokonce ani na sociálních sítích“. V tomto rozhovoru se Havlová přiznala, že s pomocí vnuček si založila instagram a TikTok. „Hodně tam přispívám a strašně mě to baví. Získávám tím velký přehled,“ prozradila.

Když přišla otázka na to, co si musela ve funkci první dámy odpustit, například svůj pověstný temperament, tak Havlová přiznala, že svou „bezprostřednost“ se snažila brzdit. „Ale třeba v zahraničí zrovna toto byla vlastnost, za niž si mě vážili a kterou adorovali, stejně jako za vkus v oblékání, za který jsem v Čechách byla kritizována,“ uvedla bývalá první dáma. Svůj temperament ovšem projevila například v Poslanecké sněmovně, když vypískala poslance Sládkových republikánů Jana Vika. A jistá „bezprostřednost“ by se pravděpodobně dala nalézt i v nápadu zkropit turistickou výpravu hadicí.

V tomto rozhovoru také řekla, že na funkci první dámy nevzpomíná s láskou, prý to bylo těžké období. „Brala jsem to jako službu občanům. Zpočátku jsem sama vyřizovala hory proseb, žádostí i stížností, které dnes řeší ombudsman, byla jsem oporou svému muži a stála po jeho boku na společenských setkáních i při státních ceremoniích,“ sdělila redaktorce iDnesu. Bylo pro ni prý těžké se vzdát všeho ostatního a být neustále ve střehu. Doplnila, že „to není funkce, je to dobrovolnická činnost, služba lidu“.

Chyby podle svého vyjádření jako člověk určitě dělala. „Snažím se vše dělat tak, abych si za svými činy a rozhodnutími mohla v průběhu času stát. Ale chci se věnovat už jen tomu, na co mi budou stačit síly a co mě bude bavit. Rozhodně bych nechtěla být jakýmsi beranidlem společensko-politických nálad. Domnívám se, že jsem pro občany naší země udělala víc než mnozí jiní, kteří jsou za svou práci placeni,“ řekla minulý rok Dagmar Havlová.

