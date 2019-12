Další hák šéfovi ODS, že to mlasklo až v Brně: Vystavil si Babišův portrét, dopsal k němu sedm slov a rozjel nevídaný kolotoč. Jenže zase proti sobě

Je to už podruhé v krátké době, kdy se slova otočila proti jejich autorovi. Jak už ParlamentníListy.cz informovaly, podle předsedy ODS totiž „každý ví“, že současný premiér Andrej Babiš hrál tenis s kmotry. Předseda občanských demokratů v OVM dále uvedl, že s nimi zakladatel ANO dělal kšefty. Obou aktérů této slovní výměny jsme se zeptali na detaily. Zatímco předseda Fiala si nenašel minutu na reakci, premiér Babiš, jak je jeho zvykem, reagoval promptně.

„Zeptejte se pana předsedy Fialy, kdo jsou podle něj ti kmotři, se kterými jsem hrával. Já jsem je tenkrát za kmotry nepovažoval, já jsem chodil hrát tenis do Prostějova, kde občas hrávali Topolánek a Langer na turnajích. Nevěděl jsem, že pan Fiala mluví o bývalém předsedovi ODS a premiérovi Mirku Topolánkovi jako o kmotrovi a o bývalém ministrovi vnitra stejně,“ sdělil naší redakci premiér.

Petr Fiala opět nereagoval.

Zato na Facebooku se doslova rozjel. Pro oči citlivou rudou barvou upozornil na možný střet zájmů Andreje Babiše a doplnil vzkaz: „Pane premiére, ať platí Agrofert, ne občané!“

„Fialo, nikdo nic platit nebude, oni se nějak dohodnou, smutné je, že vrácených 27 miliard za vlády ODS tě nechává v klidu, tyhle drobné klidně zaplatí z vlastní kapsy, vaše vládnutí nás stálo mnohem víc, nezapomínáme!“ uvedl jeden z pisatelů. Další reakce přinášíme tak, jsou jdou chronologicky na Fialově facebooku.

„Předpokládám, že Vy půjdete příkladem a dluhy, které Vaše strana vyrobila, zaplatíte hned a na dřevo. Znáte to s tím máslem na hlavě?“ A dále. „A kdo zaplatí ten biliónový minus do roku 2013? Kdo byl u moci? Kolik se vracelo do roku 2013 na dotacích? Co ostatní vaše průsery? Kdo to zaplatí?“

„Tak jistě, pravda. Rukou nerozdílnou. Kdo tu žádost vyřizoval. Kdo ji schválil? Dopustil se taky podvodu. Kdo ji poslal výš k proplacení? Zřejmě selhalo těch mechanismů víc. Anebo? Nevadilo to, dokud...?“ „A kdo zaplatí, co ODS rozkradla? Vlastně to už jsme zaplatili. Vás jenom štve, že nejste u koryta. A pevně doufám, že tam ani nikdy nebudete. A to Babiše fakt nemusím. Vy jenom štvete lidi proti sobě.“

„Kdy se vrátí, nebo kdo zaplatí ty miliardy, co rozkradly předchozí vlády a jejich kamarádi, kterým to přihrávali? To je ticho po pěšině, že? My si to na rozdíl od vás pamatujeme a myslím, že je to daleko větší cifra! Hlavně jste naši zem rozprodali, tak přestaňte s tím napadáním a nehrajte svatouška. Jste úlisný had!!“

Tým Petra Fialy, jak se správce profilu sám označuje, reagoval také. Ovšem pouze na to kladné „Bojujte za nás! Věřím ve vás a fandím Vám!“ Oficiální odpověď? „Děkujeme Vám! Samozřejmě budeme pokračovat. Je nemyslitelné, aby občané platili za problémy pana premiéra a jeho firem! - tým Petra Fialy.“

