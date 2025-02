Další napětí na Slovensku? Ukrajinec s 2,5 promile najížděl do policistů

V Prešově byl tento týden obviněn 31letý muž z Ukrajiny ze zločinu útoku na veřejného činitele, který spáchal pod vlivem alkoholu. Incident se odehrál v neděli 23. února, kdy muž řídil vozidlo po Sabinovské ulici, ačkoli mu byl uložen zákaz řízení motorových vozidel. Jak uvedla mluvčí Krajského ředitelství Policejního sboru v Prešově Jana Ligdayová, řidič nereagoval na opakované výzvy policejní hlídky, zvýšil rychlost a pokusil se ujet.

Policisté nakonec vozidlo zastavili, ale situace se vyhrotila, když řidič odmítl vystoupit a začal s vozidlem ohrožovat přítomné policisty. „Policista se přiblížil k vozidlu a vyzval řidiče, aby si z něj vystoupil, ale ten výzvu nerespektoval, začal najíždět vozidlem na policistu, který pouze díky ostražitosti a rychlé reakci stihl uskočit. Druhý policista také vyzval řidiče, aby zastavil, a varoval ho, že jinak bude použita služební zbraň,“ vysvětlila Ligdayová.

Mluvčí popisovala další postup se vzpurným řidičem. „Nerespektoval opakované výzvy policejní hlídky, aby vystoupil z vozidla, a znovu se pokusil vozidlem srazit policistu. Ten se naštěstí útoku znovu vyhnul. Opět byly použité varovné výstřely do vzduchu i výstřely na kola unikajícího vozidla,“ sdělila Ligdayová.

Muž byl nakonec vytažen z vozidla za použití donucovacích prostředků a podroben dechové zkoušce, která prokázala více než 2,5 promile alkoholu. Nyní mu hrozí vazební stíhání.

Tento případ přichází v době, kdy Slovensko připravuje omezení podpory pro ukrajinské uprchlíky. Od 1. března se zkracuje doba poskytování příspěvků na ubytování ze 120 na 60 dní. Toto opatření, které schválila vláda Roberta Fica, má podpořit integraci uprchlíků do pracovního a společenského života a zároveň přispět k ozdravení veřejných financí. Výjimku budou mít zranitelné skupiny, jako jsou senioři, zdravotně postižení nebo rodiče s malými dětmi.

Slovensko aktuálně poskytuje příspěvky na ubytování přibližně 20 000 Ukrajincům, kteří uprchli před válkou. Podobná opatření již v minulosti přijala i Česká republika, kde se doba bezplatného ubytování zkrátila na 90 dní.

Zatímco Slovensko má podíl ukrajinských uprchlíků na počtu obyvatel 2,34 %, v Česku je to 3,51 %. Obě země tak zůstávají mezi evropskými státy s nejvyšším podílem uprchlíků z Ukrajiny.

Případ je na Slovensku ostře sledovaný i ve stínu diplomatické rozmíšky mezi slovenským premiérem Robertem Ficem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Slovenský premiér se ostře pustil do ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kterého označil za „nepřítele Slovenska“. Fico zpochybnil Zelenského tvrzení, že Ukrajina je připravena dodávat plyn z Ázerbájdžánu do Evropy, a prohlásil, že žádný takový projekt neexistuje. Zároveň avizoval, že bude vetovat finanční pomoc Evropské unie Ukrajině. To vše poté, co Ukrajina neprodloužila transport ruského plynu na Slovensko. Tranzit byl ukončen k 31. prosinci 2024.

„Náš nepřítel je Zelenskyj. Způsobil problémy, které máme. Já ho nemám rád, neboť škodí Slovensku,“ prohlásil Fico na jednání hospodářského výboru slovenského parlamentu. Plány na dodávky ázerbájdžánského plynu označil za nereálné: „Nic není připraveno, žádný projekt není na stole. Zase pouští bubliny,“ dodal sarkasticky.

Zelenskyj mezitím obvinil Fica, že dává přednost Rusku před spojenci, jako jsou USA, kteří by Slovensku mohli zajistit dodávky plynu. „Prezident Trump učinil rozhodnutí, které může zvýšit export amerického LNG do Evropy. To je přesně to, co potřebujeme pro bezpečnost a stabilitu,“ napsal ukrajinský prezident na sociální síti Telegram. Dodal, že za ruský plyn se neplatí jen penězi, ale také ztrátou nezávislosti. „Mnozí v Evropě si už vybrali svobodu. Ale ne pan Fico. Volí Moskvu,“ kritizoval Zelenskyj. Jeho slova narušila Ficova návštěva USA, kde jednal s Elonem Muskem a vystoupil na konzervativní konferenci CPAC, která hostila vedle Fica i Muska, Donalda Trumpa nebo amerického viceprezidenta J. D. Vance.

Napětí mezi oběma politiky tak dále roste, přičemž Ficova rétorika vůči Ukrajině zůstává tvrdá. Zatímco Slovensko hledá cesty k energetické bezpečnosti, zdá se, že jeho premiér má jasno: Zelenskyj je ten, kdo „škodí“.

Tento případ v Prešově i nová opatření slovenské vlády poukazují na komplexní výzvy, kterým země čelí v souvislosti s integrací uprchlíků a udržováním bezpečnosti. Zatímco někteří Ukrajinci se snaží začít nový život, jiní, jako obviněný řidič, končí v konfliktu se zákonem. A jak se zdá, někteří si myslí, že řídit pod vlivem alkoholu je nový způsob, jak se rychleji integrovat – bohužel ale do vězení, ne do společnosti.

Psali jsme: Rvačka o ukrajinské minerály. Hoffman vidí zločin proti lidskosti Málo, Fialo, málo. Votápek vyplísnil projev, čekal rovnou nákup zbraní Ministr Kulhánek: Nařízení reaguje na narušení vnitřního trhu, způsobená subvencemi třetích států Zelenskyj vysvětluje dohodu s Trumpem. Jeho premiér „láká uprchlíky domů“