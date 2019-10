Další rozříznutý bolák. Další vysoká Pirátka promluvila. Šest milionů a poslanec Michálek

S nápadem založit vlastní think tank, pirátský institut, přišla již v roce 2017 bývalá místopředsedkyně strany Jana Michailidu. Ta se nyní zapojila do diskuze na pirátském fóru ohledně odvolání Jakuba Michálka. „Když se jejich vize reality neshoduje s tou jeho. To je totiž ta chvíle, kde se Jakubovy slabiny projevují nejvíce,“ napsala v diskuzi Michailidu a uvedla příklad.

„Říkala jsem si celou dobu, že do tohohle vlákna nebudu přispívat, protože mi přišlo, že většina členů, kteří s Jakubem přichází do styku, již zná, jak funguje. Nedošlo mi ale, že velká část lidí, kteří s Jakubem přicházejí do styku, nemají zkušenost se situacemi, kdy se jejich vize reality neshoduje s tou jeho. To je totiž ta chvíle, kde se Jakubovy slabiny projevují nejvíce. Mezi tyhle slabiny patří téměř naprosté přesvědčení o správnosti vlastního úsudku a o efektivitě vlastního jednání,“ napsala Michailidu, která vše vysvětlila na příkladu, který se týkal právě pirátského institutu.

„Před dvěma a půl lety (duben 2017), jsem začala diskuzi o vytvoření think tanku pirátské strany ve vnitrostranické diskuzi. Od té doby jsme se s pár dalšími lidmi (členy a exčleny), kteří na tomto také chtěli spolupracovat, mívali schůzky a společně jsme vytvářeli stanovy dané instituce. Byla to členská inciativa vzniklá zdola. První příspěvek k institutu napsal do vlákna Jakub v září 2018 s tím, že jde o velké peníze a on by si to představoval tak, že strana bude mít na institut přímý exekutivní vliv,“ píše bývalá místopředsedkyně.

S angažováním Pirátů ve Sněmovně přišla možnost, že institutu bude moci vyplácet strana příspěvek od státu, který je dle volebního výsledku ve výši několika miliónů korun.

„O tyto peníze původně ve vlákně vůbec nešlo, v našich stanovách figuroval původně pouze rozpočet z příspěvků členů, šlo nám hlavně o to, aby existovala platforma pro kultivaci dlouhodobých pirátských myšlenek, na které se ve straně začalo dost zapomínat,“ dodává Michailidu.

Michálek prý nechtěl žádné další argumenty vyslyšet. „Mě docela zajímá, kdo tedy bude obsazovat vedení toho institutu, protože právě nechci, aby se tam dostal nějaký lenoch, trafikant nebo blázen utržený od řetězu, protože za jeho kroky bude předsednictvo vždy aspoň mediálně zodpovědné, když po nás chcete 6 milionu. To je základní politická trojčlenka.

Upozorňuji ovšem na riziko, že takový spolek, personálně propojený se skupinou členů strany, bude fungovat jako frakce, v podstatě jako paralelní strana. Riziko je to kvůli tomu, že frakce historicky vedly k rozkladu Strany zelených a řady dalších stran, vedou k odlišování členů místo toho, aby hledali shodné body. Také doufám, že nepočítáte s tím, že by strana zajistila vašemu soukromému spolku 3 miliony ročně jako příspěvek, když na tom nebudou mít možnost podílet se všichni členové strany, bude to pouze v rukách hrstky původních členů, kteří budou tyto peníze přerozdělovat, neexistují žádné kontrolní orgány, neexistují záruky otevřenosti včetně odbornosti vybraného vedení institutu a není definováno, co bude strana dostávat za to, že dává institutu peníze, tedy že institut bude zpracovávat to, co bude skutečně strana potřebovat, nikoliv zájmy a libůstky svých členů," napsal tehdy poslanec Pirátů.

Následně se Jakub Michálek rozhodl vypracovat verzi “svého vlastního“ institutu, Pirátského institutu pro vzdělávání a otevřenou společnost.

„Jakoby žádná předešlá aktivita v tomto směru neexistovala, z pozice člena RP. Od té chvíle jsme se snažili velmi aktivně zapojit do diskuze ohledně institutu, jelikož se nám míra navázání na exekutivu strany a neautonomnost institutu, tak jak byla v zakládací listině předložené Jakubem, zdála riziková vzhledem k původnímu předpokladu, že institut by měl zkoumat více dlouhodobé problematiky, a ne získávat straně body na aktuálních tématech, která se můžou pozitivně podepsat na dalších a dalších volbách. Bylo to už však jen o damage control, diskuze se už vedla jen nad úpravami Jakubova návrhu. Ten náš, ani žádný nový už nebyl vůbec na stole. Nedostatečná konsenzualita (ne)přijatých připomínek nás nicméně nakonec dovedla k tomu, že jsme přestali mít zájem na tomto spolupracovat přímo s RP, jelikož jsme necítili dostatečnou vůli opravdu se o věcech bavit. Obrátili jsme se tedy na RV.

Na posledním mumble RV (7.10.) se diskuze posunula a měli jsme začít jednotlivé teze zapracovávat do usnesení, dle kterého by následně pověřený tým vytvořil zakládací dokumenty institutu. Jakub se připojil k diskuzi (poprvé od té doby, co věc s RV řešíme) a začal se vztekat (ano, nebojím se použít tohoto výrazu), že, cituji, si RV něco vymyslelo na druhém konci republiky a jemu už do toho nedovolí mluvit. Bylo to v reakci na to, že na některých věcech už v RV padla v Rožnově shoda, a tedy Jakubovi nepřísluší je zpochybňovat. Jakub tedy sáhl po záchranné brzdě, řekl, že vytvoří rešerši zahraničních institutů a bude se o institutu hovořit, až ji připraví. A tím věc opět uložil na nějakou dobu k ledu, jelikož to nešlo směrem, který by si on představoval,“ dodala Michailidu.

Institut se probíral také na schůzi dne 3. října a naše redakce má k dispozici zápis. V dlouhé debatě je zajímavá jedna věta pirátského předsedy Ivana Bartoše ohledně napojení na Institut nezávislé žurnalistiky. „My se na RP bavili, že by to chtělo mít ještě nějaký vstup od někoho, kdo v podobném institutu pracuje. Já založím doodle, bude schůzka s ředitelem Institutu nezávislé žurnalistiky,“ řekl Bartoš.

Závěrem Jana Michailidu dodává: „Chtěla bych vás ale poprosit, abyste si zkusili v této situaci představit někoho s jinou osobností a jinou pozicí ve straně. Je to nepěkná situace zahrnující zesměšňování, podsouvání cizích motivací, opakované demonstrace moci a snahu o silové ušlapání oponenta. Tak trochu opak toho, co byste si přáli zažívat v organizaci, které jste čistě dobrovolnicky věnovali přes 7 let svého života.“

