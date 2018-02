Další zklamání pro Emmu Smetana. Tentokrát neuspěla u soudu

Emma Smetana, známá zpěvačka a moderátorka, se soudila s televizí Nova. Kvůli tomu, že 31. května 2016 dostala výpověď. Prý v té době byla těhotná, takže výpověď neměla dostat. Soud však konstatoval, že se měla na soud obrátit co nejdříve po předání výpovědi, přesněji do dvou měsíců, jak to stanoví zákon, což neučinila. Na soud se obrátila až na podzim 2016, což je podle soudu pozdě.

„Rozsudek byl vyhlášen bez jednání, neboť pro to byly splněny zákonné podmínky a s tímto postupem obě strany souhlasily. To znamená, že jednání nebylo nařizováno, byl vyhlášen pouze rozsudek, který se vyhlašuje veřejně, nicméně při jeho vyhlašování nikdo přítomen nebyl,“ uvedl předseda soudního senátu René Fischer pro server iDnes.cz

Emma Smetana v minulosti také tvrdila, že výpověď dostala, neboť si dovolila kritizovat vedení televize. Nova údajně příliš upřednostňovala Miloše Zemana a Tomia Okamuru. „Já jsem odhalila, že se ve zpravodajství manipulují reportáže a reportéři, oznámila jsem to nejvyššímu vedení, a to na to reagovalo tak, že jsem dostala výpověď,“ uvedla Smetana v rozhovoru pro server Forum24.cz v loňském roce. „Svědomí by mi nedovolilo si to nechat pro sebe,“ dodala. Je třeba dodat, že pak se ozvali její bývalí kolegové, kteří uváděli poněkud jinou verzi jejího vyhazovu.

Jméno moderátorky internetové televize DVTV padlo také na tiskové konferenci premiéra Andreje Babiše (ANO), když se vyjadřoval k prezidentským volbám a ke kauze Čapí hnízdo. Emmu Smetana tehdy Babiš obvinil, že nedělá nezávislou novinářskou práci, ale jako aktivistka straní té či oné straně sporu. Dodal ještě, že se není moc co divit, když je dcerou známé veteránky listopadu 1989 Moniky MacDonagh Pajerové. Netrvalo však dlouho a za svůj výrok se omluvil. I veřejně.

autor: mp