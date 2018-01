Daniel Herman: Volím Drahoše. Žádní Sudeťáci neexistují. Německo se s minulostí vyrovnalo, Rusko ne

Prezidentské klání za dveřmi. Koho favorizuje bývalý ministr kultury na post šéfa Hradu, byla jedna z prvních zvučných otázek. „Vážený pisateli, já dám svůj hlas prof. Drahošovi,“ pojmenovává pro Parlamentní listy Herman svého prezidentského favorita.

„Pane Herman, jak dlouho ještě budete škodit české státnosti? Víte jaké tresty patří za podvracení republiky?“ ptal se další z čtenářů. Bývalý ministr odpovídá s grácií: „Já jsem hluboce přesvědčený, že české státnosti prospívám a jsem rozhodnutý v tom i nadále pokračovat. Co se tzv. ‚podvracení republiky‘ týká, mám dojem, že jste zamrzl v dobách komunistické totality.“

Další z dotazů byl směřován do oblasti hodnocení islámských útoků. Pisatele zajímalo, jak seznam islámských útoků hodnotí KDU-ČSL, jakožto „strana vstřícná k islámu“. Herman podiveně popírá jakoukoliv vstřícnost strany k islámu a dotazujícímu vysvětluje náboženský původ strany: „Nevím, jak Vás mohlo napadnout, že je vstřícná k islámu? KDU-ČSL je stranou, která patří do rodiny křesťanskodemokratických a křesťanskosociálních stran. To znamená, že vychází z judeokřesťanské tradice, k níž se také svým obsahem i názvem hlásí.“

Opět došlo také na téma Sudeťáků. „Zkuste, prosím, skutečně odpovědět, proč nahlížíte jinak na nynější Sudeťáky a jinak na nynější ruský politický režim. A opravdu pomiňme národnosti,“ ptá se znovu Alena na konkrétnější vysvětlení předchozího dotazu jiného čtenáře. Jeho dosavadní odpověď považuje za nedostatečnou. „Směšujete naprosto odlišné věci. Především žádní dnešní tzv. ‚Sudeťáci‘ neexistují. Ti, kteří se tak označovali, žili před 80 lety. Jejich potomci jsou povětšinou občany Spolkové republiky Německo, státu demokratického, který se obdivuhodně dokázal se svou temnou minulostí vyrovnat. To se o situaci v dnešním Rusku skutečně říci nedá. Přesto znovu opakuji, že směšovat politickou a etnickou příslušnost je zásadní omyl, kterého se zde opakovaně dopouštíte,“ vysvětlil Herman.

autor: sla