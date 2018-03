Dávali to dětem do pokladničky. Nová fakta v kauze údajně zkorumpovaného soudce

V říjnu 2017 vydal soudce Ivan Elischer zajímavý verdikt. Policie si došlápla na vietnamský drogový gang a jednomu z jeho členů zabavila 881 tisíc korun. Muž je chtěl zpátky, ale soud první instance mu nevyhověl. Došlo ovšem na odvolání, které přistálo na stole Ivana Elischera. A ten už žádost o vrácení peněz vyhověl s tím, že šlo o úspory dětí z dětské pokladničky. 881 tisíc korun. Právě kvůli podobným verdiktům je teď Ivan Elischer obviněn z přijímání úplatků.

„Jedná se o darované peníze příbuzných a známých, které dávají dětem do této pokladničky při návštěvách u obžalovaného. Jde o tradici udržovanou ve vietnamské komunitě,“ uvedl Elischer v rozsudku.

Podle policie peníze pocházely z výroby a prodeje pervitinu a vietnamský gang stál hodně o to, aby se peníze vrtátily do „pokladničky dětí“. Nějak se dozvěděli, že na vrchním soudu v Praze sedí člověk, který je za „všimné“ ochoten vyjít obžalovaným vstříc. Do kanceláře Ivana Elischera proto jednoho dne dorazil Nguyen Quoc Hung a sdělil soudci, že chce peníze zpátky. A pokud ještě jednomu z obžalovaných sníží trest alespoň o dva roky, dočká se odměny. A Ivan Elischer vyhověl.

Vrátil vietnamskému gangu i 4 miliony korun, které zabavila policie v jedné z bezpečnostních schránek. Soudce konstatoval, že peníze nepocházely z trestné činnosti, nýbrž z prodeje domu, který obžalvaný před časem prodal za 5 milionů korun. Smlouvu o prodeji domu prý soudce sám doplnil do spisu.

„Až dosud nebylo známo, zda a jak si Elischer a zprostředkovatelé úplatky dělili. Kriminalisté sice v odposleších slyšeli o úplatcích, sledovali soudcova přítele, který z konspirativních schůzek nosil igelitové tašky s podezřelým obsahem, ale zda peníze doputovaly až k Elischerovi, si nebyli stoprocentně jistí. Nepomohla jim ani razie, při níž prohledali jeho dům. Téměř žádné peníze nenašli a ani výpis z jeho účtu neukazoval na statisícové sumy, které měl podle mínění vyšetřovatelů inkasovat od vietnamského prostředníka. Ani v katastru nemovitostí Elischer nic nemá,“ napsal deník.

Až najednou přišel zlom. Policisté dokázali Elischera spojit s podezřelými penězi. Jeden z bankovních úředníků si vzpomněl, že nahlásil podezřelou transakci soudce Elischera, ke které došlo v době, kdy se měl rozdělovat zisk z korupčního jednání.

Psali jsme: Nikomu nevznikla žádná škoda, brání se Rath před soudem v závěrečné řeči. Chce mluvit dva dny Žalobci to začali hodně řezat, varují advokáti. Před soud dnes chodí "korupčníci", kteří převzali čtyři džusy „Klidný, svědomitý, rozvážný muž,“ říkají kolegové o soudci, kterého sebrala policie pro úplatky Nákupy luxusních nemovitostí a potravin. Takhle nějak prý může vypadat působení italské mafie v Praze

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp