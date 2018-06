Dávejte pozor, komu svěřujete své dítě, varuje slavný profesor Pafko

Profesor Pavel Pafko varuje českou veřejnost před přijímáním lékařů z Ukrajiny. Rodiče by prý neměli zdraví svých dětí svěřovat do rukou lidem, které si stát předem řádně neprověřil a neví mnoho o jejich lékařských schopnostech.

Všichni už dlouho vědí, že v českých nemocnicích nemáme dost lékařů ani zdravotních sester. Profesor MUDr. Pavel Pafko, DrSc. však v textu zveřejněném v sobotní MF Dnes pochybuje o tom, že nás spasí lékaři přijíždějící do České republiky z Ukrajiny. Už proto, že u některých z nich údajně nevíme, co doopravdy umějí.

Tito lékaři musí složit písemný test, pak pracují v nemocnici půl roku pod dozorem a pak skládají ještě ústní zkoušku. A právě tady je podle Pafka zakopán pes.

Po absolvování této praxe teprve skládají ústní zkoušku. Tedy půl roku pracují, aniž bychom věděli, co vlastně umějí. Jistě, před nástupem do nemocnice vyškrtali test se 120 otázkami (musí mít úspěšnost 70 %). Že jejich znalosti nejsou na úrovni českých absolventů je ale zřejmé z toho, že u ústní zkoušky jich uspěje pouze 10 procent! Zatímco lékaři ze zemí EU musí skládat zkoušku z českého jazyka, těchto lékařů se to netýká,“ varoval profesor.

Na závěr doporučil pacientům raději přejet kupříkladu o 30 kilometrů dál, kde bude plný stav a u kterých bude jasné, co vlastně umějí. V Česku se už mnoho let potýkáme s příliš velkým počtem nemocnic v zemi, na který zjevně nemáme dost lékařů.

autor: mp