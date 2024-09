Devadesátiminutová debata mezi Harrisovou a Trumpem se konala v úterý 10. září večer v Národním ústavním centru ve Filadelfii, které se zaměřuje na studium americké ústavy. Oba kandidáti se střetli v debatě na témata jako je imigrace, potraty, situace v Gaze a válka na Ukrajině. Diskutovali také o událostech 6. ledna, kdy Harrisová kritizovala Trumpovu roli během tohoto incidentu. Podle větší části amerických médií Harrisová v debatě s Trumpem zvítězila.

Američtí političtí komentátoři ale poukazují na to, že moderátoři stanice ABC nebyli dostatečně objektivní a upřednostňovali Harrisovou – tvrzení Trumpa důsledně ověřovali, zatímco Harrisové je nechali projít bez kontroly. I sám Trump poznamenal, že debata připomínala „tři na jednoho“.

Kromě toho se objevila spekulace, zda neměla Harrisová po celou dobu na uších skrytá sluchátka maskovaná jako perlové náušnice. Tato konspirační teorie se objevila na sociálních sítích, kde lidé upozorňují na podobnost perlových náušnic se sadou moderních zvukových náušnic Nova H1, které vytvořil německý startup NOVA Products.

Hot new conspiracy theory on the right: Kamala Harris secretly wore earrings that double as headphones to the debate. pic.twitter.com/R07FrVIGc7