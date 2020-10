Debil Babiš. Nora Fridrichová promluvila. Takto si představuje „veřejný zájem“

Ke slovům ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), že je Babiš „debil“, se již vyjádřilo mnoho lidí z politického a novinářského spektra. Zatímco někteří stojí za tím, že je použití materiálu mimo kameru v pořádku, jiní si myslí, že odvysílání záběrů vzniklých mimo záznam již bylo od pořadu 168 hodin za hranou, a moderátorka Nora Fridrichová to posléze schytala i od některých svých příznivců. Nyní na to v rozhovoru pro DVTV reagovala a promluvila, proč bylo třeba scénu, již někteří považují za bulvár na obrazovkách veřejnoprávní televize, publikovat.

Následně se rozhořela i debata, zda není zveřejňování toho, co politici řeknou mimo záznam, bulvární, podrývající důvěru v novináře, či padly i ohlasy, že by se mohlo jednat o skryté nahrávání proti Kodexu České televize.



Nyní se ke všemu vyjádřila samotná moderátorka pořadu Nora Fridrichová v rozhovoru pro DVTV s novinářkou Danielou Drtinovou.



„Není to za hranou? Ministryně Maláčová si podle všeho myslela, že už jsou vypnuté kamery, když premiéra Babiše počastovala nadávkou. Je tohle ve veřejném zájmu?“ tázala se Drtinová Fridrichové.



Podle moderátorky ČT je jednání pořadu v pořádku. „Pokud ministryně oficiálně vystupuje jinak a potom se novinářům svěří se svým reálným pohledem na věc, tak myslím, že nelze počítat s tím ze strany ministryně, že se ten novinář stane jejím spiklencem a rukojmím a nechá si to pro sebe,“ tvrdí.



Doplnila, že se podle ní jedná o povinnost novináře takovéto záběry zveřejnit. „My jsme doposud slyšeli, že tato vláda je ‚best in covid‘, a od Jany Maláčové jsme se ten minulý týden dozvěděli, že je naopak bordelem. Domnívám se, že tato dvě označení v rozporu spolu jsou a jsou i v rozporu s tím, jak doposud vláda prezentuje své kroky – když si projdete sociální sítě jednotlivých ministrů, tak to je úspěch za úspěchem, zachraňují a hasí celý problém. No tak paní ministryně označila premiéra země za viníka té tristní situace. My v té reportáži, jíž to bylo součástí, jsme to taktéž dokládali na nejrůznějších datech a ona jenom vlastně potvrdila svůj dojem z té vlády, ve které sedí,“ hodnotí Fridrichová. Fotogalerie: - Stojím za ČT

Odmítá, že by mělo jít o „podraz“, což si myslí i šéf ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. Fridrichová řekla, že kamery stále běžely, a nešlo tedy o utajený záběr. „Mně slovník pana vicepremiéra Hamáčka nevadí, ani jeho slova o podrazu. Mně by mnohem více vadilo, kdyby si se mnou tykal jako s některými novináři a jen tak si spiklenecky suškali mezi sebou, co neřeknou veřejnosti,“ uvedla.



„Štáb s ní není na jedné lodi. Se žádným politikem,“ připojila moderátorka k Maláčové. Důležité na výroku političky podle ní bylo, že Babiše označila za viníka současné situace.



I Česká televize uznala, že je reportáž „hraniční“, a připojila informaci, že se celou věcí bude zabývat. „Já se těším na tu debatu uvnitř České televize, která nebude první, a předpokládám, že ne ani poslední,“ řekla Fridrichová. Podle ní slova byla v souladu s Kodexem ČT, jelikož šlo o důležitou informaci v rámci reportáže, která měla ukázat vinu premiéra v rámci aktuálního množství materiálních škod a jeho zodpovědnosti za situaci ve zdravotnictví. „Domnívám se, že veřejnost má na tuto informaci právo,“ uzavřela.



Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:

Fridrichovou často za použití záběrů kritizovali i lidé, kteří s ní běžně souhlasí. Šéf české odnože neziskovky Transparency International David Ondráčka sice uznal, že vyjádření Maláčové je vtipné, ale měl otázku: „Ale má zapotřebí 168 hodin dávat tlachání zachycené mimo rozhovor? Nelíbí se mi ten bulvární postup. Kdo s vámi bude chtít točit a dávat si bacha před i po? Děláte dobré věci, držte se jich, Noro Fridrichová.“



Ozval se také režisér Jan Hřebejk: „Myslím, že škodolibé potěšení nad ulevením si paní Maláčové mimo záznam bohužel nevyváží ten další kamínek nedůvěry, v tomto případě mezi novinářem a politikem. Osobně z toho mám trochu pocit trapnosti, protože podobně lze někdy nachytat skoro každého.“



Šéf Info.cz Michal Půr si pak na 168 hodin přisadil též: „Hlavním závěrem 168 hodin není, co řekla Jana Maláčová o Andreji Babišovi. Hlavním závěrem je, že ČT je schopna točit vás mimo záběr, aniž o tom víte, a pak to bez váhání pustí." S tím ovšem nesouhlasil již citovaný Miroslav Kalousek. Podle něho 168 hodin nikdy netočí tajně. „Vždy tu kameru vidíte. Už deset let všichni víme, že když nám něco ‚ujede' mimo oficiální odpovědi a kamera už/ještě běží, může se to objevit ve 168 hodinách."



A podobně se vyjádřila i novinářka A2larmu Apoléna Rychlíková: „Až se zase budeme ptát, proč lidi irituje Česká televize a mají tendenci jí nevěřit, vzpomeňme si na off record natáčení jako v případě Jany Maláčové. Tohle není veřejnej zájem, žádná investigativa, která nám má pomoct něco odhalit, tohle je podpásovka na úrovni bulváru.“



Ministryně pak svůj výrok vysvětlovala s tím, že: „Šlo o vyjádření v emocích.“ „Když máte velkou zodpovědnost, tak to bez nich prostě nejde, nejsem robot,“ podotkla.



„Ta situace je vypjatá a já neznám nikoho, kdo by někdy nepoužil silnější slovo. Z mého pohledu to ale nejvíc vypovídá o kvalitě a etice České televize, která se specializuje na to, že vypne kameru a pak čeká, na čem politika uloví. Je to žurnalistika za hranou a specialita paní Fridrichové. Kdyby to bylo na záznam, tak neřeknu ani popel a paní Maláčová by se měla omluvit. Tohle ale byl podraz ze strany České televize," zhodnotil jednání pořadu sociálnědemokratický předseda Jan Hamáček v Rádiu Impuls.

