Decroix v pohodě? Vondráček po debatě na Primě cupoval vládu

„Slyšeli jste to? Koaličním partnerům ODS vůbec nevadí, že ministerstvo spravedlnosti po Pavlu Blažkovi bude spravovat jeho stranická kolegyně,“ uvedl Vondráček krátce po odvysílání debaty. „Ve studiu mi sice přiznali, že o té kauze mají zoufale málo informací, ale ze záhadného důvodu po svých koaličních partnerech z ODS nepožadují, aby nezávislý audit zadával také nezávislý člověk v pozici ministra. S paní Decroix jsou úplně v pohodě…“

Podle Vondráčka je situace jasným důkazem, že Fialova vláda zcela rezignovala na důvěryhodnost. „Vedle prohry našich fotbalistů s Chorvatskem 5:1, je to další smutná zpráva pro české občany. Naštěstí už u nás dlouho vládnout nebudou.“

V televizním studiu ostře kritizoval nejen netečnost vlády, ale i pokrytectví, s jakým se ignoruje důležitost nezávislosti spravedlnosti. „Vláda předstírá bezmoc – tváří se, že nemá informace, nemůže nic udělat. Přitom právě vládní strany mají nástroje k tomu, aby situaci řešily,“ řekl. „Máte důvěru, že paní Decroix, která je úplně ze stejné strany jako pan Blažek, najednou všechno pročistí? Já to nechápu.“

Zarážející podle něj je, že i přes absenci odpovědí vládní strany necítí potřebu žádat po ODS jmenování nestranického ministra. „Všechno to tady padá na vaši vládu a vy jste úplně v klidu. Vy ani nechcete, aby tam byl nezávislý člověk na tom ministerstvu spravedlnosti,“ apeloval na přítomné zástupce koalice.

Mgr. Libor Vondráček

předseda Svobodných

Na otázku moderátora, zda má smysl svrhnout vládu jen pár měsíců před volbami, odpověděl jasně: „Smysl to určitě má, pokud chceme, aby se lidem trochu vrátila elementární důvěra v politiku. Pokud by tady vládla jiná, méně prounijní a progresivní vláda, tak by už Milion chvilek dávno svolal demonstraci na Václavák.“

Vondráček v pořadu také upozornil na nesrovnalosti ve výpovědích vládních činitelů. „Každou chvíli slyšíme jiný scénář. Kdo o tom věděl? Kdo ne? Zase další epizoda politického chaosu.“

ODS: Ztratili vše. Zbyla jen póza

Tvrdě se opřel i do občanských demokratů. „ODS kdysi byla proti zvyšování daní, proti Bruselu. Teď už jim nezbylo nic jiného než tvářit se, že dělají hodnotovou politiku. No tak teď po té bitcoinové kauze víme, na jaké straně stojí. A voliči si to přeberou.“

Dodal, že i samotná ODS už ztratila veškerou autenticitu. „Jejich poslední argument je, že dodržují koaliční smlouvu. Ale i podle ní přece mají odpovědnost vůči občanům, ne jen vůči svým kámošům v kabinetu.“

Vondráček opakovaně zdůrazňoval, že nejde jen o jednu personální rošádu, ale o principy. „Pokud má paní Decroix skutečně zájem na tom, aby se to uklidnilo, měla by jasně říct, že na čtyři měsíce ustoupí a přenechá rezort někomu nezávislému. Pokud si chce do životopisu napsat, že byla ministryní spravedlnosti, tak ať. Ale ať ví, že tím jen prohlubuje krizi důvěry v tuto vládu.“