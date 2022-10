Demonstrace – potřeba je profesionalita, míní Libor Rouček. Jen si vzpomeňte na chvilkaře…

reklama

Anketa Má cenu pořádat demonstrace proti vládě? Má to cenu 95% Nemá to cenu 3% Vláda je dobrá, netřeba demonstrovat 2% hlasovalo: 18284 lidí

Jednou z hlavních tváří spolku Milion chvilek se po odchodu Mikuláše Mináře stala jeho mluvčí Hana Strašáková. O plánované demonstraci v DVTV uvedla, že „cílem spolku je udržení demokracie a opečovávání nálad ve společnosti“. „Je to protireakce na demonstrace, které budou pořádat další organizace, jako Česko na prvním místě nebo SPD v Brně. Každý má právo na to, spoluovlivňovat politiku, to je legitimní, ať je to na jakékoli straně,“ říká Rouček.

A vrací se k protestu, který bude pořádat SPD v Brně. „Tomio Okamura pořádá demonstraci 28. října v Brně. Připadá mi divné pořádat demonstraci za odvolání legitimně zvolené vlády. SPD se voleb účastní, ale to, že volby prohrávají, není důvod, proč se vládu snažit shodit nelegitimními prostředky. 28. října bychom měli vyjádřit určitou hrdost, že máme sto let svůj stát, a namísto toho je tu demonstrace za svržení demokratické vlády. Jak na Václavském náměstí, tak v Brně budou demonstrovat akorát neúctu vůči demokracii,“ vyjádřil svůj názor Rouček.

Pořádat demonstrace je jednodušší, než uspět v politice

Mezi organizátory, kteří stáli za protestem 3. září na Václaváku, panují určité neshody. Hlavně o tom, kdo má na protestu 28. října vystoupit. „Pokud chtějí být úspěšní, musí vykázat určitou profesionalitu, a to je mnohem složitější, než pořádat demonstrace. Viděli jsme to i u Milionu chvilek. Lidé, kteří dostali na Letnou tři sta tisíc demonstrantů, ale když chtěli jít do politiky, neuspěli,“ komentuje Rouček.

„Říkám, s demonstracemi se roztrhl pytel, ale ani první, druhá, třetí nebo čtvrtá demonstrace nevyřeší problémy, ať jsou to ceny energií nebo masivní inflace, na náměstích. Musí je vyřešit vláda a parlament,“ zdůrazňuje.

Daň z neočekávaných zisků? Správně! Jen nedopečené…

Několikrát už ve svých komentářích Libor Rouček hovořil o tom, že vláda zapomíná na příjmovou stránku rozpočtu a že nikdo nemluví o sektorové dani. Co se týká daně z neočekávaných zisků, v posledních dnech jsme sledovali zmatek o tom, jestli bude platit zpětně už za rok 2022, nebo až počínaje rokem 2023.

„Daň z neočekávaných zisků je správná. Británie to dělá taky. Je to naprosto v pořádku. Jen, jak se ukázalo tento týden, vláda to nemá dostatečně promyšlené. Kdyby měla, tak ráno a večer nebude tvrdit něco jiného. Je to všechno nedopečené. Pak vše působí zmatečně na veřejnost, jak ukázal i propad na burze,“ dodal.

Psali jsme: Piráti dělají vlny: Richterová pustila na světlo, co se dělo na setkání. A co pak řekl Stanjura Pomáhají firmám na Pardubicku najít lidi. Ale tamní Hospodářská komora toho dělá více Lodě stojí, lidé hladoví. Zelenskyj si myslí, že Rusko chce zničit celý svět Turecko napomenulo USA. „Nešikanujte Saúdy.“ Ale děje se toho víc

Řešit dluh. Jinak dopadneme jako Řecko

Několikrát Rouček varoval před tím, abychom nenastoupili trajektorii řeckého scénáře. Teď je Rouček nějakou dobu na návštěvě Řecka a tak se ptáme, jaká je tam atmosféra a jak se daří tamní ekonomice?

„Ceny energií samozřejmě negativně působí i v Řecku. S tím problémy mají. Na druhou stranu si pochvalují, že měli velmi dobrou sezónu. Projeví se to ekonomickým růstem. Ale s energetickou krizí má Řecko problémy také. A když se vrátím k české situaci, mimořádná daň z neočekávaných zisků pokryje jen mimořádnou situaci, která nastala v souvislosti s válkou, pomůže státu s pomocí lidem s různými příspěvky v souvislosti s nárůstem cen energií. Ale nevyřeší náš strukturální deficit, který je řádově 250 mld., a tady je nebezpečí, což ukazuje i Řecko. Že jestli budeme mít další roky podobný deficit, dostaneme se na podobnou trajektorii, na které bylo Řecko před patnácti lety,“ varuje Rouček.

„Měla by být určitá souhra, konsenzus, jak toto řešit, jak řešit tak obrovský dluh. Ano, zbytné výdaje se snažit ušetřit a zároveň zvednout daně. U těch, kteří mají deset nebo patnáct milionů měsíčně. Zvednout majetkové daně u nejbohatších. Zrušila se superhrubá mzda – a vznikla díra sto miliard ročně. To jsou věci, které jakákoli vláda nebo budoucí vláda bude muset řešit,“ podotýká Rouček.

Nejlepší variantou by byla shoda napříč politickým spektrem. „Nejlepší by byl konsenzus mezi vládními i opozičními stranami, jak toto řešit. Jen se obávám, že česká společnost je tak rozdělená, že toho nebudou schopni, a tak nám hrozí stále vyšší zadlužování. Navíc Řekové měli tehdy euro, my máme vlastní měnu. Jenže jakmile se bude zvyšovat deficit státního rozpočtu, tím více budeme platit na úrocích. Ani centrální banka na to za pár let nebude stačit. Měli bychom na to myslet, jinak dopadneme za pár let jako Řecko,“ uzavírá dnešní komentář Libor Rouček.

Psali jsme: Rožnov pod Radhoštěm: Rožnovská mládež zkrášluje veřejné prostory ve městě Richterová (Piráti): Krizi zaplatí občané místo bank a energogigantů bohatnoucích na válce Ústí nad Labem: Parkoviště pod Větruší vítá první řidiče Olšáková (STAN): Při mateřské škole už funguje nově zřízená dětská skupina

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.