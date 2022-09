Demonstranti, takto na to musíte. Holec k sobotní akci, silná věta

„Voliči ODS, běžte na Václavák a demonstrujte. Demonstrujte hlavně vy, protože budete demonstrovat za přežití a budoucnost ODS,“ vyzývá příznivce občanských demokratů komentátor Petr Holec k tomu, aby se v sobotu ohradili proti vládě premiéra Petra Fialy (ODS). Ten podle něj teď není tím, kdo „tahá za nitky“. Za ty nyní prý tahá ministr vnitra a šéf Starostů Vít Rakušan, který dle komentátora „vrtí Fialou, až to není hezký“. V údivu jej zanechává také šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Jestli je tohle ta změna, tak já chci další změnu. A co nejrychleji,“ dává najevo.

reklama

Anketa Zaslouží si Michail Sergejevič Gorbačov naši úctu? Ano 59% Ne 37% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 12741 lidí



K chystané protivládní demonstraci, jež proběhne v sobotu 3. září v Praze na Václavském náměstí pak míní, že je sice zastoupena velmi široká platforma řečníků, to ale nemusí být ku prospěchu věci. Naopak. „Slabina je, že ta platforma nemá jednoho silného lídra, který za ni bude případně mluvit v médiích. Média vždy potřebují nějaký osobní příběh. Chvilkaři to pochopili, podívejte se, jaká mediální celebrita se okamžitě stala z Mikuláše Mináře, který vypadal jako novodobý Jan Hus z Twitteru,“ komentoval.



Čeká, že to nebude poslední z protivládních demonstrací, ale brzo nás čeká také projevení nespokojenosti od odborářů prezidentského kandidáta a odborového předáka Josefa Středuly a také další, kteří si přejí pád vlády.



Ani po konci šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, jenž měl styky s podsvětím, prý nic neubírá na síle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Právě ten je dle Holce tím, kdo „tahá za nitky“: „Vít Rakušan je tím, kdo vrtí celou vládou. On je STAN. Poté, co se zbavil praotců a zakladatelů starostů, tak je on STANem… Ještě má druhou nohu Jozefa Síkelu. Všimněte si – dva nejslabší kusy vlády jsou současně nepostradatelní ve vládě. Vít Rakušan to pochopil a vrtí Fialou, až to není hezký.“

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na sobotní demonstraci by prý měli zamířit kromě opozičníků také voliči ODS. Jejich strana je dle Holce totiž kvůli situaci ve vládě aktuálně silně v ohrožení. Voličům občanských demokratů komentátor sdělil, že mají jít na Václavák, jelikož to dále takto „s mlčochem v čele opravdu nepůjde“. „Nevěřím tomu, že ta strana může dlouhodobě přežít v takovéhle partě, do které se sama uvrtala. A s takovýmto lídrem, který není lídr, ale spadlo mu volební vítězství do klína. Stal se premiérem, všechna čest, ale už osm měsíců prokazuje, že lídrem není. V ODS už to vidí a jsou z něj zoufalí,“ řekl a doporučil voličů ODS, aby v sobotu „vyslali hlavnímu signalistovi signál, že to takhle dál fakt nejde“.



Holcovi neušlo ani video předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, která už poněkolikáté vytáhla svetr. Tentokrát však navíc na videu a ještě radila i s dalšími opatřeními na zimu – například lidem ukázala, jak moc mají otočit s ovládáním vytápění. Připomenula též, že by „svetr neměl být vnímaný jen jako ochrana před zimou, ale i jako symbol boje proti Putinovi“.

Žádný svetr asi nezpůsobil takový poprask. Svetr, díky kterému můžeme snížit nejen výdaje na topení, ale i omezit zdroje, kterými Putin financuje svou válku. Energetickou krizi sám nevyřeší, ale pomůže v ní.



Prosím, držme v těžkých časech SPOLU. Svetr ať je toho symbolem. pic.twitter.com/Qweyx1DhKq — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) August 30, 2022

Psali jsme: Pekarová to schytala! Lidé nevěří, že něco takového vypustila. Je tu smích a narážky na zvířata

„Řekněte mi prosím vás, že tohle je parodie. Že někdo zneužil Pekarovou. Politicky zneužil. Nevím, co je dneska technologicky možné, ale řekněte mi, že to není reálné, že by tohle natočila šéfka vládní strany a naší Sněmovny,“ zůstal z videa v úžasu.

Pokud je dle něj toto „ta změna“, tak chce, aby co nejrychleji přišla další – a to k „normální příčetnosti a normálnosti“. „Tohle už je mimo šílenství politické normálnosti,“ hodnotí, že je to již za hranou.



Celé video můžete zhlédnout zde:

Psali jsme: „Zničení Česka a demokracie!“ Do pokusu o svržení vlády vstoupil nový rozměr Už se píšou výpovědi. Holec byl za těmi, kteří skutečně rozhodují „Během jediného dne...“ Hrozba pro Fialu. Slyšel Holec. Vážné „Sestra“ od lidovců. Jekot na Babiše: To nejhorší přišlo pak

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.