Koledovali si o to. Co jiného mají dělat? Demonstrací bude víc. K 3. září toho zaznělo hodně

„V Česku se málo demonstruje a stávkuje. V EU dost zaostáváme. Nestačí jen chodit k volbám. Je nutné si uvědomit potřebu aktivního občanství. Bez toho demokracie nefunguje. Je dobře, že nespokojení občané vyjdou do ulic,“ domnívá se Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí, exmístopředseda vlády i Senátu Parlamentu ČR.

„Demonstraci si vláda vykoledovala svojí absolutní nečinností a neschopností řešit aktuální problémy, které mají otřesné dopady na životy českých občanů. Nelze se divit, že lidi mají všeho dost a chtějí vyjádřit, co cítí. Je jen s podivem, že většina vlády to nechápe a jejich vlastní medicína ordinovaná bývalé vládě pomocí nátlakového a pochybného spolku Milion chvilek jim dnes nechutná,“ upozornila Marie Benešová, ministryně spravedlnosti ve dvou vládách.

„Když vláda nevládne a kašle na lidi, jak mají občané vyjádřit svoji nespokojenost?“ otázala se Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů, kandidátka na senátorku, bývalá ministryně spravedlnosti.

„Nic,“ nemyslí si nic Tomáš Jirsa (ODS), senátor za obvod číslo 10 Český Krumlov, místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR.

„Když je něčeho moc, tak je toho příliš. Lidé to vidí, slyší a bohužel i prožívají. A chtějí to dát najevo. Toho vládního amatérismu, pokrytectví, lhaní a především zeleného a válečnického šílenství už bylo opravdu dost. O těch dalších vládních politických stranách jsem si nikdy nedělal žádné iluze, ale s ODS jsem měl kdysi něco společného. Dnes je mi za ni stydno. Je to vskutku pozoruhodný politický výkon, že ODS sama sebe vmanévrovala do pozice, že je dnes mnohými stejně nenáviděná, jako byla KSČ v roce 1989. V sobotu na Václaváku přijde první účet. Další budou následovat,“ je přesvědčen Petr Štěpánek, první místopředseda Trikolory.

„Pokud vláda slyší, že lidé mají obavy, je to dobře. Ale demonstrace sama nic nevyřeší. Potřebujeme, aby politici začali okamžitě řešit drahotu. Potřebujeme zastropovat ceny plynu, tepla a elektřiny. Návrhy konkrétních řešení jsme zveřejnili v Záchranném kruhu sociální demokracie. Teď nepotřebujeme, aby vláda odešla, teď potřebujeme, aby pracovala. Čas se krátí a zima se blíží. Jednat je potřeba hned,“ zdůraznil Michal Šmarda, předseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě.

„Je to logické vyústění politiky vlády od posledních voleb. Demonstrací bude přibývat,“ upozornil Marian Keremidský, místopředseda Strany práv občanů.

„Nevím, kdo ji pořádá a proti čemu má být. Pokud lidé proti něčemu demonstrují, tak ti, co vládnou, by měli zpozornět. Zároveň ale mám pocit, že žádná demonstrace nikdy nic nevyřešila,“ myslí si Jan Korytář, první předseda politického hnutí Změna, exprimátor Liberce.

„Budu upřímný. Už je čas! Je dost tristní, že byť premiérem je pan profesor a vlastně i zakladatel české univerzitní politologie, politiku jako takovou i její pravidla nezvládá. Jako by zapomněl, co hlásal, sliboval, že je český předseda vlády. Ne německý, ukrajinský či bruselský. A že má, jak hlásali, se svou pětikoalicí dávat do pořádku země Koruny české. Opak je pravdou. A je zjevně potřebné jim to hlasitě připomenout. Další možností jsou pak samozřejmě volby. Držet hubu a krok nelze totiž věčně. A jak vidno, tam ‚nahoře‘ se i na své voliče sakra snadno zapomíná! Už i nám tady ve špitále dost teče do lodě. Fakt. Proč vždy hloupý je nahrazen ještě hloupějším, zlý zlejším? Kde je vlastně strop? Bojím se, bojím...“ obává se Jiří Koskuba, primář interny pražské Fakultní nemocnice Bulovka, bývalý poslanec ČSSD.

„Není mi o ní vůbec nic známo,“ sdělil Jaroslav Větrovský, senátor za obvod Tábor, předseda senátního klubu Proregion, starosta Mladé Vožice.

„Lidé mají důvod k nespokojenosti, ale těch negativních faktorů je víc, a ne vše dokáže vláda vyřešit. Spoustu problémů zavinila liknavost předchozích vlád, bohužel tato nese následky. Myslím, že pro ANO bylo vítězství, že poslední volby projeli. Pro nás ale taky, ať je jak je,“ uvedl Marek Ošťádal (STAN), senátor za obvod Olomouc, člen výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, starosta Nákla.

„Nedivím se, že lidem dochází trpělivost. Pro tuto vládu jsou důležitější banky a tanky než vlastní občané. Vláda mluví o desítkách miliard, ale u každého opatření je velmi pochybné, kolik z oho dostanou opravdu lidé, a co z toho je ‚záchrana‘ zisků těch, kteří na současné situaci jen vydělávají. To, co opravdu jde lidem, není zásluha vlády. Například důchody musí navýšit podle zákona o valorizaci prosazeného v minulosti ČSSD. Příspěvek na děti v minulosti vládní strany sociální demokracii blokovaly. A největší problém – drahé energie – řeší jen řečmi,“ konstatovala Alena Gajdůšková (ČSSD), bývalá první místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR.

„Myslím, že se jedná o úplně jinou demonstraci, než na jaké jsme byli zvyklí v covidu. Na tuhle přijde spousta lidí, kteří ještě na žádné nikdy nebyli. Jedná se o první z mnoha projevů nespokojenosti se současnou vládou. Myslím, že je důležité, aby vláda viděla, že její kritici nejsou menšina. Pan premiér má údajně podporu jen 22 procent občanů a je třeba to ukázat v ulici. Věřím, že je to začátek protivládních akcí,“ věří Matěj Gregor, předseda spolku Odchod.

„Já na tu demonstraci nepůjdu, co by mi řekli ohlášení řečníci mě opravdu nezajímá. Upřímně řečeno, mě už unavují požadavky lidí, kteří úplně přesně vědí, jak mají jiní žít a co mají dělat se svým majetkem, a neváhají to prosazovat skrze stát. Takové to ‚přestaňte nás nutit do toho, co se nám nelíbí, požadujeme, aby stát nutil ostatní do toho, co se líbí nám‘. A to neustálé volání po tom, aby se o něco staral stát... Je neuvěřitelné, jak mají lidi vymytý mozek, všude a za všech okolností platí už přes sto let, že čím víc se stát angažuje v něčem jiném než v ochraně lidí a majetku, tím se lidem daří hůř. Připomenu, že náš stát dokázal přivést ke krachu i loterii. Jako pitomci mi připadají ti, co volají po státních nákupech plynu, to je teď aktuální. Já před lety počítal, jak ‚výhodně‘ kupuje Maďarsko plyn od ruského Gazpromu na základě ‚výhodných‘ dlouhodobých smluv. Proti tržní ceně přeplácelo ročně 1,3 miliardy dolarů. To se pak Orbánovi dobře udržuje pozice populárního politika, když dostává ‚odměnu‘ třeba 10 procent z přeplatku. Pokud je na výběr pouze minulá vláda, dnešní vláda, Brusel či vláda, kterou by dávali dohromady tito lidé, pak je to skutečně jako řešit, kterou končetinu si nechat useknout,“ vysvětlil Roman Kříž, zakladatel Libertariánského institutu.

„Každý má právo vyjádřit svůj názor, což je v pořádku, ale v situaci, která dnes v oblasti energií a zdražování celkově je, je potřeba řešit. A demonstrace to nevyřeší,“ je si vědom Marek Černoch, bývalý předseda poslaneckého klubu Úsvitu, nyní člen ODS.

„Vítám organizovaný odpor proti současné vládě, i když vím, že s mnohým, co zazní z pódia, souhlasit nebudu,“ okomentoval Matěj Stropnický, bývalý předseda Strany zelených.

