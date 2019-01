Děti a vnuci emigrantů možná dosáhnou snáz na české občanství. Hnutí SPD bylo proti

23. 1. 2019 19:50

Děti a vnuci bývalých československých občanů, kteří odešli do zahraničí, by mohli dostat možnost získání českého občanství zjednodušeným způsobem. Předpokládá to senátní novela, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna, napsala ČTK.