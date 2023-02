Devět měsíců uběhlo. Michl stále nemá prověrku. „To jsme nezažili,“ zaznělo

Guvernér České národní banky Aleš Michl stále čeká na udělení bezpečnostní prověrky na stupni „přísně tajné“, ačkoliv již uplynula standardní devítiměsíční lhůta. Podle Michlova předchůdce Jiřího Rusnoka a neúspěšné prezidentské kandidátky Danuše Nerudové to je problém, neboť Michl prý takto nemůže plnohodnotně vykonávat svou funkci, v rámci níž se musí seznamovat s utajenými informacemi. Rusnok v ČT rovněž kritizoval možný nástup vrchního hradního protokoláře Vladimíra Kruliše na post ředitele kanceláře ČNB. Kruliše do této funkce prosazuje dosluhující prezident Zeman.

V květnu loňského roku jmenoval prezident republiky Miloš Zeman ekonoma Aleše Michla pátým guvernérem České národní banky (ČNB). Ten však dosud nezískal bezpečnostní prověrku na stupni „přísně tajné“, která je interními bankovními předpisy ČNB vyžadována jako jedna z nezbytných podmínek pro výkon této funkce. Za problém tuto skutečnost označil bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok. Michlův předchůdce v čele naší centrální banky v diskusním pořadu ČT tuto neděli prohlásil, že absence nejvyššího stupně bezpečnostní prověrky může současnému guvernérovi bránit v plnohodnotném výkonu funkce. Guvernér ČNB se totiž seznamuje s utajenými informacemi nutnými k jednání vlády či Bezpečnostní rady státu.

Někdejší předsedkyně komise pro spravedlivé důchody a neúspěšná kandidátka v letošních prezidentských volbách Danuše Nerudová, která se rovněž zúčastnila výše zmíněného diskusního pořadu, dále uvedla, že chybějící prověrka může ohrozit důvěryhodnost ČNB.

Michl, který byl jako člen bankovní rady ČNB držitelem prověrky ve stupni „tajné“, o nejvyšší stupeň požádal po svém nástupu do funkce guvernéra loni na jaře. Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) mu však zatím potřebnou prověrku neudělil, ačkoliv již uplynula devítiměsíční lhůta. Rusnok přitom v diskusním pořadu prohlásil, že když on sám před lety žádal o udělení tohoto stupně bezpečnostní prověrky, řízení trvalo jen čtyři měsíce. Fakt, že by Michl dlouhodobě vykonával funkci guvernéra bez vyžadovaného stupně prověrky, je pro něj nepředstavitelný. „Bylo by to něco, co jsme nikdy nezažili, všichni guvernéři tento stupeň získali a měli prověrku platnou,“ uvedl Michlův předchůdce.

Ředitelka odboru komunikace ČNB Petra Krmelová sice uvedla, že v době podání Michlovy žádosti byl v Česku nouzový stav, při kterém lhůty neběží. Statistika NBÚ však naznačuje, že v obvyklých případech tento druh řízení netrvá déle než čtyři měsíce.

Jiří Rusnok také kritizoval možnost, že by do křesla ředitele kanceláře ČNB usedl nynější vrchní hradní protokolář Vladimír Kruliš, jehož případný nástup na tuto pozici již podpořil prezident Miloš Zeman. Ten o Krulišovi prohlásil, že je nejlepším manažerem, kterého kdy potkal. Podle Rusnoka však Kruliš postrádá potřebnou kvalifikaci pro výkon funkce ředitele kanceláře ČNB, neboť nezná poměry uvnitř banky. „Možná je to skvělý člověk na jinou pozici, ale rozhodně ne na tuto,“ nechal se slyšet Rusnok. „Po třicet let to byl člověk, který vycházel z nitra ČNB, kterou musí perfektně znát… Z čistě personalistického hlediska mi připadá nešťastné tam brát někoho zvnějšku, ať je sebegeniálnější,“ vysvětlil někdejší guvernér naší centrální banky, který tuto instituci vedl od roku 2016 do roku 2022.

Obavy nad možným nástupem Kruliše do funkce ředitele kanceláře ČNB již vyjádřil také budoucí prezident Petr Pavel, který se domnívá, že případné jmenování Kruliše vyvolává dojem tzv. trafiky. Dosluhující prezident Zeman svému nástupci v odpovědi na tyto námitky sdělil, že ČNB je nezávislá instituce, která má právo si rozhodovat o tom, kdo bude jejím kancléřem. Ředitelka odboru komunikace ČNB Krmelová médiím sdělila, že bankovní rada o obsazení funkce zatím nerozhodla.

