Digitálně mu uříznu hlavu... Nejdříve hrozby, pak výbuch ve studiu. Známý rabín a kritik Izraele v sobě

Válečný konflikt, který již pátým měsícem probíhá mezi Státem Izrael a palestinským hnutím Hamás, si podle nejnovějších informací dosud vyžádal na 30 tisíc obětí, z nichž 70 % tvoří ženy a děti. Izraelská armáda se nyní připravuje na zahájení pozemního útoku na Rafáh, nejjižnější město Pásma Gazy o rozloze 64 km² na hranici s Egyptem, kde se momentálně tísní 1,4 milionu Palestinců, z nichž převážnou většinu tvoří uprchlíci vyhnaní z ostatních částí obléhaného pásma. Vysídlení Palestinci se v průběhu posledních několika měsíců postupně přesouvali směrem na jih, v útěku před izraelskými bombami a postupujícími pozemními jednotkami. Nyní už nemají kam jít; dál na jih je jen ostře střežená hranice s Egyptem, oddělující Pásmo Gazy od sinajského poloostrova, přičemž egyptská vláda se nijak netají svou neochotou palestinské uprchlíky přijmout. Mnozí komentátoři však podotýkají, že až Izrael spustí očekávanou ofenzívu v Rafáh, zastavit vlnu statisíců uprchlíků bude pro egyptské úřady prakticky nemožné. Lidskoprávní organizace navíc v půlce února zveřejnily důkazy naznačující, že se Egypt na tento scénář připravuje stavbou rozsáhlého uprchlického tábora na Sinaji.

Kritická situace v Gaze tak vyvolává obavy z masivní uprchlické vlny, která by mohla zasáhnout i Evropu. Tyto obavy se začaly šířit již loni na podzim, kdy unikl tajný dokument izraelského ministerstva zpravodajských služeb detailně mapující plán Státu Izrael na vysídlení 2,3 milionu Palestinců z Gazy na Sinajský poloostrov a následné rozptýlení části z nich do Evropy. Obavy pak ještě více zesílily, když v americkém deníku The Wall Street Journal vyšel článek s titulkem „Západ by měl přivítat uprchlíky z Gazy“, v němž dva významní představitelé izraelského politického a bezpečnostního establishmentu, Danny Danon a Ram-Ben Barak, apelují na evropské země, aby otevřely své hranice vysídleným Palestincům. Nyní, po vyhnání více než poloviny obyvatel Pásma Gazy do nejjižnějšího města Rafáh v předvečer poslední velké izraelské ofenzivy, se hrozící scénář masivní uprchlické vlny zdá být ještě pravděpodobnějším. A byť americký prezident Joe Biden nesměle vyzývá izraelského premiéra Benjamina Netanjahua k opatrnosti, vojenská pomoc dál proudí z Washingtonu do Izraele ostošest; americký Senát minulý týden schválil balíček podpory izraelskému válečnému úsilí v hodnotě 14 miliard dolarů. Návrh nyní ještě čeká na projednání ve Sněmovně reprezentantů.

Na téma izraelsko-palestinského konfliktu tento týden debatovaly dvě známé osobnosti židovského původu se zcela protichůdnými názory. V pořadu Piers Morgan Uncensored slavného britského moderátora Pierse Morgana se střetl politolog Norman Finklestein s rabínem Jacobem Shmuelem Boteachem, jenž veřejně vystupuje jako „rabín Shmuley“. Finkelstein je dlouhodobým kritikem izraelské politiky vůči Palestincům; Izrael viní z apartheidu a genocidy. Politolog vzbuzuje kontroverze mnoha svými názory, jako když např. prohlásil: „Sionisté se od nacistů skutečně dobře naučili. Tak moc dobře, že se zdá, že jejich morálně odporné zacházení s Palestinci a snaha zničit palestinskou společnost v Izraeli a na okupovaných územích je v podstatě odhaluje jako nacisty s plnovousem a černými klobouky.“ Finkelstein ve své knize „Průmysl holokaustu: úvahy o zneužívání židovského utrpení“ píše, že americký židovský establishment zneužívá památky obětí holokaustu k posilování své vlastní politické moci a k prosazování zahraničněpolitických zájmů Státu Izrael. Naproti tomu rabín Shmuley, kterého deník The Washington Post nazývá „nejznámějším rabínem v Americe“, patří k vášnivým zastáncům Izraele. Shmuley má blízko k mnoha politikům a celebritám; byl mimo jiné „duchovním poradcem“ zesnulého popového zpěváka Michaela Jacksona, s nímž také provozoval charitu pro děti Heal the Kids.

Rabín Shmuley ještě před začátkem debaty svého oponenta označil za „předního židovského antisemitu“ a dále na Finkelsteinovu adresu napsal: „Máte mé slovo, že dá-li Bůh, digitálně mu useknu hlavu, digitálně ho vykuchám a digitálně ho zničím.“ „Neudělám to pro sebe, ani pro nikoho z vás, kdo mě následuje, ani pro židovský národ, dokonce ani pro Stát Izrael. Udělám to spíše pro posvátnou památku 6 milionů mučedníků holocaustu a 1,5 milionu židovských dětí, které tento darebák znesvětil, pošpinil, ponížil a znemožnil ve své naprosto odporné knize, v níž obviňuje Židy, že využili oněch 6 milionů k obhajobě izraelské ‚genocidy‘ Palestinců,“ dodal ještě.

ANTISEMITE @normanfinkelstein accuses Jews and Israel of a “bloodlust” just days ago. - Tomorrow on @piersmorgan I will be debating America’s foremost Jewish antisemite (@peter_beinart is a very close second) @normanfinkelstein

You have my word that God willing I will digitally… pic.twitter.com/GeJnraDG3t — Rabbi Shmuley (@RabbiShmuley) February 19, 2024

Norman Finkelstein hned na úvod vyostřené debaty obvinil Izrael z jednání v rozporu s předběžným opatřením Mezinárodního soudního dvora (ICJ) v Haagu, který na konci ledna židovskému státu nařídil, aby učinil veškeré kroky k zabránění genocidy v Gaze a aby zajistil humanitární pomoc pro civilní palestinské obyvatelstvo. „Mezinárodní soudní dvůr, tedy nejvyšší soudní orgán na světě, uvedl, že Izrael má dvě povinnosti: zaprvé dodržovat válečné zákony v Gaze, a zadruhé poskytovat obyvatelům Gazy humanitární pomoc a podporu. To jsou jeho dvě povinnosti podle mezinárodního práva. Soud rovněž rozhodl, že Izrael se pravděpodobně dopouští genocidy, přičemž neexistuje žádný důkaz, že by od rozhodnutí soudu Izrael změnil svou taktiku nebo strategii v Gaze,“ prohlásil politolog Finkelstein. „V tuto chvíle tedy podle závěru 15 ze 17 soudců Mezinárodního soudního dvora Izrael stále pravděpodobně páchá genocidu a nedodržuje své závazky, jak je stanovil Mezinárodní soudní dvůr,“ dodal s odkazem na předběžné opatření ICJ vydané v rámci řízení o obvinění z genocidy, jemuž Izrael v Haagu čelí. Soud zatím ve věci samé nerozhodl, ale shledal tvrzení Jihoafrické republiky vinící Izrael z aktů genocidy jako „věrohodná“. Rabín Shmuley však tuto Finkelsteinovu interpretaci závěrů soudu záhy odmítl, svého oponenta během několika vteřin opět označil za antisemitu a obvinil ho mimo jiné z toho, že se prý radoval z útoku Hamásu 7. října. Obdobným způsobem ostatně dříve reagovala i izraelská vláda, která rovněž označila obvinění z genocidy vznesená proti ní za antisemitská.

Podle Shmuleyho se Izrael oprávněně brání krvelačným vraždícím a znásilňujícím teroristům, kteří na něj 7. října bezdůvodně zaútočili. Finkelstein naopak připomněl slova bývalého předsedy izraelské Národní bezpečnostní rady generálmajora Giory Eilanda, který kdysi popsal Gazu jako „obrovský koncentrační tábor“. V tomto kontextu je podle něj potřeba chápat útok 7. října, jakož i celý současný konflikt. Rabín Shmuley však v reakci na to srovnávání Gazy s koncentračním táborem označil za příklad „popírání holokaustu“. Když byl Finkelstein dotázán moderátorem Piersem Morganem na to, zdali by měl být Hamás zbaven moci, odpověděl: „Pokud by Hamás, který je zodpovědný za zabití 36 dětí 7. října, neměl zůstat u moci, pak jistě souhlasíte s tím, že Izrael, který nyní zabil přibližně 12 tisíc dětí a je věrohodně obviněn, že je zabil v rámci genocidy... pak jistě tisíckrát důrazněji souhlasíte s tím, že izraelská vláda by neměla být u moci.“

Rabín Shmuley v debatě obhajoval postup izraelské armády v Gaze mimo jiné poukazem na metody válčení, jaké používali západní Spojenci během 2. světové války proti Německu. „Bombardovali jste v noci bez rozdílu a zavraždili jste miliony civilistů,“ řekl Piersi Morganovi. „Takže podle definice Normana Finkelsteina, který říká, že pokud záměrně cílíte na civilisty, což Izrael nedělá, byla Británie teroristickým státem bojujícím proti nacistům?“ tázal se rabín. Poté však nezapomněl upřesnit, že Izraelci oproti tomu používají jen „chirurgicky cílené údery“.

„Rabíne Shmuley, při vší úctě, pokud je Izrael tak precizní, proč zabíjí tolik dětí?“ odvětil moderátor Piers Morgan. Narážel přitom na statistiky války v Gaze, které dokládají komparativně vysoké civilní ztráty na životech v porovnání s ostatními válečnými konflikty. Počet zabitých palestinských žen a dětí je po necelých pěti měsících izraelského válečného tažení již 6× vyšší než počet civilních obětí za celé 2 roky války na Ukrajině. Rabín Shmuley však počtům obětí, které se uvádějí, nevěří, a navíc k tomu namítá, že se z hromad mrtvých dětí prý radují hlavně sami Palestinci. „Hamás bohužel chce, aby tyto děti zemřely, protože čím více jich zemře, tím více mě budete v televizi zpochybňovat,“ vysvětluje rabín.

“I was going to give you biscuits, my love.”

A Palestinian mother in Gaza mourns the killing of her daughter by an Israeli air strike while holding onto the child’s hair tie pic.twitter.com/8vhPseRMe4 — TRT World (@trtworld) November 7, 2023

Piers Morgan se ale ptá: „Kdy to skončí? Kolik lidí z druhé strany jste ochotni zabít, než prohlásíte misi za splněnou, a proč si mimochodem myslíte, že zabitím tolika nevinných lidí v Gaze a zničením tolika domů na severu a jihu Gazy skončí radikalizace lidí, kteří mohou sympatizovat s Hamásem? Proč by to nemělo mít opačný účinek?“ Rabín Shmuley v odpovědi na tuto otázku uvedl, že pokud by Židé zmizeli z Palestiny, Palestincům by bez nich vůbec nemuselo být lépe. Mezi těmi, kteří by prý dále trpěli, zmínil například příslušníky LGBT komunity. „Změní se [odchodem Židů z Palestiny] skutečnost, že LGBTQ Palestincům jsou uřezávány genitálie a jsou kastrováni?“ ptá se Shmuley. „Izrael není problém! Pokud by Izrael odešel z Blízkého východu, arabský svět bude nadále v krizi!“ zdůrazňuje rabín.

Je obecně známo, že na rozdíl od palestinského hnutí Hamás, které se k hnutí LGBT staví odmítavě, je Izrael v postoji k této komunitě jednou z nejliberálnějších zemí, přičemž Tel Aviv bývá tiskem označován jako „nejteplejší město na světě“ či jako „světové hlavní město gayů.“ Loni v listopadu dokonce izraelští vojáci vztyčili na dobytém území Pásma Gazy duhovou vlajku. Fotografie, sdílená oficiálním účtem Státu Izrael na sociální síti X, zachycuje příslušníka izraelské armády a člena LGBTQ+ komunity, jak stojí mezi troskami zničených budov, třímaje v rukou duhový prapor s nápisem „In the name of love“ („Ve jménu lásky“).

The first ever pride flag raised in Gaza ?????

Yoav Atzmoni who is a member of the LGBTQ+ community wanted to send a message of hope to the people of Gaza living under Hamas brutality.

His intention was to raise the first pride flag in Gaza as a call for peace and freedom.

??… pic.twitter.com/0l0QAO35Jv — Israel ????? ???? (@Israel) November 13, 2023

Genocide while the world watches pic.twitter.com/25JKZEYMBb — Syrian Girl ???? (@Partisangirl) October 28, 2023

Poté, co Norman Finkelstein namítal, že vojenská odpověď Izraele na útok Hamásu je disproporční, neboť počet palestinských civilních obětí již mnohonásobně převyšuje počet těch izraelských, Shmuley vytáhl pro mnohé nečekanou kartu: Black Lives Matter. „V Minnesottě byl zavražděn jeden černoch. Jmenoval se George Floyd a proti jeho vraždě pochodovaly desítky milionů lidí. Bůh jim žehnej. Vy byste ale chtěl 49 dalších mrtvých černochů, než by mohli začít pochodovat!“ hřímal Shmuley. Stejně tak jako měli američtí černoši právo protestovat proti vraždě jednoho z nich, mají teď Izraelci podle vlivného rabína právo bombardovat Pásmo Gazy v reakci na vraždy izraelských občanů 7. října loňského roku. Hnutí Black Lives Matter (BLM), jehož někteří členové se při masových demonstracích v amerických městech dopouštěli násilných pouličních akcí a rabování, v roce 2020 veřejně podpořilo 600 synagog a židovských organizací. Sám Shmuley se v minulosti nechal slyšet, že by si američtí Židé měli z BLM vzít příklad.

Oba diskutující ve finále nenašli prakticky nic, na čem by se shodli. „Zdá se mi, že popírat, že v Gaze dochází k rozsáhlým zločinům, vyžaduje velmi vysokou míru demence,“ uvedl na závěr debaty Norman Finkelstein. „To je pomluva krve. Normane, stejně tak můžeš říct, že my Židé mícháme krev křesťanských dětí do našich macesů a otravujeme studny Evropy,“ odvětil mu rabín Shmuley.

Kromě své vášnivé obhajoby izraelského válečného tažení v Gaze proslul rabín Shmuley též jako úspěšný obchodník se sexuálními pomůckami, které prodává společně se svou dcerou Chanou Boteachovou. Ta je generální ředitelkou společnosti Kosher Sex, v jejímž rozmanitém sortimentu naleznete například lubrikační gely, dilda a vibrátory vyrobené v souladu s náboženskými předpisy judaismu. Sám rabín Shmuley se na sociálních sítích aktivně podílí na marketingové propagaci výrobků tohoto „rodinného podniku“, jak firmu sám nazývá.

Massive international coverage of our announcement of our new @_kosher_sex_ #KosherSex lubricant, quite literally kosher. But also hot, passionate, and intimate. Make marriage fiery and committed. #MakeLoveAndWar - Rabbi Shmuley Boteach, chairman of the family-owned company… pic.twitter.com/RwuVniikpc — Rabbi Shmuley (@RabbiShmuley) February 23, 2024

„Ahoj všichni. Tohle je naprosto úžasné a musel jsem s tím něco udělat, když jsem to viděl poprvé. Košer lubrikační gel MyShemen od Kosher Sex. Vyrobeno v Izraeli!“ představuje rabín Shmuley jeden ze svých produktů v nedávném videu zveřejněném na platformě X. „Vášnivé erotické sexuální spojení je duší a hnacím motorem manželství. Proto je tento košer lubrikant MyShemen určen manželům a manželkám k většímu potěšení a k větší vášni. A vy z vás, kdo s tím máte problém, máte smůlu, protože vytváření vášně v manželství a zdravé intimní sexuality je to, o čem judaismus je,“ vysvětluje rabín. „Jsme na to moc hrdí a můžete se těšit na více produktů od Kosher Sex. Podívejte se na Instagram mé dcery Chany „kosher_sex“. Můžete si to objednat na košer tečka sex. Vyrobeno v Izraeli! Jsme tak pyšní,“ pokračuje Shmuley. „Vyrobeno v Izraeli s licencí izraelského ministerstva zdravotnictví! Miluju to! S licencí… Miluju to! Ahhhhh!“ rozplývá se na videu duchovní.

So so proud of our brand new @_kosher_sex_ products, kosher lubricants, MADE IN ISRAEL!! we are making marriages hot and intimate, passionate and monogamous. Kosher Sex IS the future of ALL human relationships. Make love AND war. And my daughter Chana @_kosher_sex_ is donating… pic.twitter.com/kgMz0yasAa — Rabbi Shmuley (@RabbiShmuley) February 22, 2024

Za účelem propagace jím prodávaných košer sexuálních pomůcek zvolil rabín Shmuley heslo „Make love and war“ (v překladu „milujte se a válčete“ či také „souložte a válčete“), což je parodie na protiválečný slogan z 60. let „Make love, not war“ („milujte se, neválčete“, resp. „souložte, neválčete“). „Izrael nyní musí válčit proti Hamásu, protože jsou to zrůdy a zabijáci a dokud budou pokračovat v zabíjení lidí, nebude mír. Musíme zničit Hamás. To ale neznamená, že by mezitím měla trpět židovská manželství,“ vysvětluje Shmuley. „Někdy musíte souložit i válčit,“ dodává s tím, že jeho dcera Chana prý část svých sexuálních hraček a dalších podobných výrobků rozdává izraelským vojákům zdarma.

This guy is a demon from hell.

Throw holy water at it. pic.twitter.com/DyQLKhq8lA — Syrian Girl ???? (@Partisangirl) February 23, 2024

