Diplomat Kolář přijel vysvětlovat do Ostravy: Chybí nám Havlův sexappeal. Český exprezident na plakátech AfD je ten nejsmutnější příběh. Kvůli Babišovi se s přáteli z kavárny hádám

REPORTÁŽ Zvrat ve vztahu k USA? Zabránil americko-korejský summit v Singapuru jaderné katastrofě? Bývalý velvyslanec Petr Kolář, který pracoval i jako zahraničněpolitický poradce pro evropskou integraci a Balkán prezidenta Václava Havla, je trochu skeptický. „Pan prezident si neuvědomuje, že ten, kdo teď vítězí, je Kim,“ uvedl na besedě v Ostravě. Pozornost věnoval i české politice: „Pro naše partnery v zahraničí není Česká republika takový průšvih, jako vnímají v Polsku nebo v Maďarsku.“ Sám se neshodne s pražskou kavárnou na přístupu demokratických stran k vládě Andreje Babiše. „V roce 1948, když se demokratičtí ministři rozhodli dostat Gottwalda ze hry, když podali demisi, tak to jistě mysleli dobře, a víme, jak to dopadlo.“ Hovořil o jednom z nejsmutnějších příběhů moderní české politiky: „Když vidím exprezidenta České republiky na volebních plakátech AfD.“

„Vypadá to jako veliký průlom, jako něco, co možná bude znamenat pro světový mír obrovský zářez hlavně na pažbě prezidenta Trumpa. Já jsem trošku skeptický.“ Hned na začátek besedy reagoval bývalý diplomat Petr Kolář na dotaz, co znamená pro svět schůzka prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kim Čong-una v Singapuru. I když nechce podceňovat kvality současného amerického prezidenta, upozornil, že se řídí hlavně svou intuicí. „Avizoval ještě během summitu G7 v Kanadě, kde se mu podařilo, jak to má ve zvyku, urazit kdekoho, že po první minutě bude vědět, jestli to k něčemu bude, nebo ne,“ podotkl. „Můj pocit, založený na nějaké zkušenosti, samozřejmě limitovaný tím, co jsem dělal, je, že si pan prezident neuvědomuje, že ten, kdo teď vítězí, je Kim,“ uvedl Kolář.

Zmínil, že severokorejský režim je jeden z nejhorších, ne-li nejhorší, který na planetě máme. „Je to země zoufalá. Měl jsem příležitost svého času jako náměstek ministra zahraničí tam zavítat, když jsme otevírali ambasádu. Nebudu líčit své zážitky, ale bylo to něco, na co do smrti nezapomenu. Snaha Kima stát se partnerem prezidenta jediné dnes existující supervelmoci mu vyšla. Vydírací potenciál daný jaderným arzenálem Severní Koreje se ukázal jako velmi efektivní. Kim pravděpodobně není takový šílenec, jak se na začátku jevilo, ale člověk, který asi dokáže docela racionálně a chladnokrevně vyhodnotit situaci.“ Popsal, že Kim si je vědom, že před sebou má narcistního člověka, který se rád předvádí a efektivně dokáže urážet všechny dosavadní spojence Ameriky. „Říká si, s tímto člověkem to bude zajímavé. Když se to nepovede, nebudu hlavní viník neúspěchu. Kdekdo to bude přičítat Trumpovi, jeho neschopnosti empatie, sebereflexe, nedostatku skromnosti,“ analyzoval Kolář.

„Úplné a všestranné jaderné odzbrojení, které Američané kladou jako kategorickou podmínku, nemusí být ze strany severokorejského režimu vnímáno stejně, jako to vnímají Američané,“ uvažoval Kolář. Kim si podle něj dobře vyhodnotil, že Trump hraje především na Ameriku a předpokládá, že když mu nabídne v rámci vyjednávání, že se Severní Korea zřekne mezikontinentálních raket, bude to pro Trumpa a Ameriku úspěch. Ale, co to bude znamenat pro spojence Ameriky v regionu, hlavně pro Japonsko a Jižní Koreu, je jiná věc. „Ti jsou teď hodně nervózní,“ podotkl Kolář, který doufá, že nakonec nepůjde o selhání americké diplomacie.

Američan je v Rusku stále synonymum pro ďábla

Řeč byla o tom, jaké jsou cíle Ruska s ohledem na Korejský poloostrov. „Rusko tradičně uvažuje geopoliticky. Nikdy nepřijali roli ponížené velmoci. I v dobách, kdy bylo nejhůř, z hlediska Rusů v Jelcinovském období, kdy měli pocit, že si jich nikdo neváží, že Rusko ztratilo význam ve světě, že je poníženo, podvedeno. Pravda je, že Rusové v té době často neměli co nakupovat ani za co nakupovat, přitom v televizi v reklamách viděli, jak se na Západě žije. I v té době řada Rusů uvažovala v kontextu geopolitiky,“ uvedl Kolář. Ruský mesianismus nikdy nevymizel, geopolitické uvažování je vybízí, aby neustále soutěžili s největším soupeřem. „Je to nadále Amerika. Amerikanec je pořád synonymum téměř pro ďábla.“ Podle Koláře Rusové nikdy nepřijali fakt, že bipolarita skončila, a touží být mocností. Jejich naladění hraje i roli na Korejském poloostrově, kdy chtějí být u toho. Byznysové zájmy nejsou až tak důležité. „Mimochodem o setkání s Kimem neprojevil zájem jen Lavrov, ale také Bašar Asad. Kim se stal najednou žádanou komoditou v mezinárodní politice. Je o něj teď v mezinárodní politice rvačka.“

Kolář se v reakci na dotaz moderátora věnoval zahraniční politice České republiky. „Nastal určitý zlom v momentě, kdy na ministerstvo zahraničí přišla sociálnědemokratická skupina, a nemyslím jen pana ministra Zaorálka, který je odtud z regionu,“ podotkl Kolář, který připomenul i prvního náměstka, profesora Druláka. „Přišli s tím, že dlouhodobá koncepce podpory lidských práv ve světě je přežitek, že je to potřeba předělat a přišli s jinou koncepcí, která nakonec naštěstí neprošla, neprosadila se a v podstatě jsme zůstali u koncepce původní, ale její realizace a prosazování je dnes hodně utlumeno,“ vysvětlil. Podle Koláře máme slabou vládu, v Parlamentu strany, které nejsou příliš státotvorné, ale mají ambici ovlivňovat, ať už jsou to okamurovci, komunisté, část ČSSD nebo část ANO. „Pro naše partnery v zahraničí nicméně není Česká republika takový průšvih, jako vnímají v Polsku nebo v Maďarsku. My se ještě pořád držíme mantinelů a směru,“ ujistil Kolář, i když teď chybí entuziasmus, sexappeal, mise, kterou jsme měli, když jsme si věřili a byli jsme vnímáni jako inspirace. Připomenul osobnost Václava Havla i to, že se s ním chtěly fotit celebrity. Situace je teď jiná, ale zaplať pánbůh za to, Mohlo by být hůř.

Andreji, vyber si, nemůžeš být jako chytrá horákyně

Kolář připustil, že byl ze stavu u nás nervóznější, ale zatím v rozhodujících momentech vše dobře dopadlo. „Ať už se jednalo o Nikulina, Skripala a Novičok nebo teď o hlasování v Parlamentu o našich zahraničních misích. Ukázalo se, že premiér Babiš je větší taktik, než bych očekával,“ konstatoval. Není nadšený, že vzniká koalice, kdy v ČSSD jsou lidé, kteří ztělesňují vše možné jen ne západní hodnoty. „Zároveň vnímám i signály z Hradu, kdy pan prezident říká, že by měla být jiná koalice ANO, SPD a komunistů. Tak je to relativní. Říkám si, že tohle je o malinko lepší,“ podotkl s tím, že vždy posuzuje vše podle toho, jak jsme srozumitelní pro naše partnery. „Premiér Babiš říká, že chce být premiérem prozápadním. Já, když se stane, že s ním mluvím, tak říkám, musíš si vybrat, to nejde být jako chytrá horákyně,“ upozornil.

Lidé měli zájem o podrobnosti k záměrům profesora Druláka, řeč byla o tom, že se opakuje záměr, aby Česko bylo „mostem“, jenže po něm mohou jezdit i tanky. „Podbízení se a vtírání se mezi půlky některým východním režimům jen proto, že jsou mazaní a umí dopřát sluchu našim politikům, kteří po tom strašně touží… Není to jen případ současného prezidenta, který po mezinárodním uznání strašně touží, chce být partnerem prezidentům velmocí. Bylo to už vidět i na vývoji osobnosti jeho předchůdce, prezidenta Klause, jak se z jednoznačně prozápadního, proamerického politika najednou začíná stávat advokát Putina. Já mám na to primitivní a v zásadě jednoduchou odpověď. Je-li někdo opravdu velmi egocentrický, narcistní a nedostává se mu uznání tam, kde by chtěl, hledá ho jinde. Tam, kde se mu ho dostane, vzniká vzájemná sympatie a vazba. Prezident Putin se netají tím, že je vystudovaný, vycvičený agent KGB, jako ten, kdo má získávat lidi pro spolupráci,“ popisoval Kolář s tím, že Putin dobře ví, že je důležité najít při získávání lidí jejich slabinu. „Je to smutný příběh. Pro mě je jeden z nejsmutnějších příběhů moderní české politiky, když vidím exprezidenta České republiky na volebních plakátech AfD. Je mi z toho smutno,“ uvedl.

Podpora komunistů? Tak to nedopusťte! Co si myslíte, že děláte?

Padaly dotazy o vlivu komunismu na současnou dobu a lidé se zajímali o vztahy s Ruskem. Vliv komunistů je podle Koláře nepříjemná věc, ale nemusí to být až tak velká katastrofa. „Vím, že tím své pražské kavárenské kamarády štvu. Ale já opravdu rozlišuji mezi prezidentem Zemanem, který je pro mě trochu nebezpečný… Ryba smrdí od hlavy. To, co on tady zavádí za politickou kulturu, odmítá se omluvit, když někoho urazí, připustit, že lhal, když je to očividné. To jsou věci, které budou mít dlouhodobý dopad a efekt na to, jak se s tím naše zemička bude muset vypořádávat. Komunistům narostl apetit, cítí se teď na koni, také mimo jiné díky podpoře prezidenta a do značné míry díky tomu, že demokratické strany nechtějí jít do koalice s Babišem. Hádáme se kvůli tomu,“ popisoval Kolář.

Sám totiž zastává názor, že odmítnutí Babiše demokratickými stranami není nejlepší nápad. Popisoval, jak se v této souvislosti naposledy rozčílil minulý týden v Knihovně Václava Havla. „Říkal jsem, že když se části společnosti nelíbí představa, že Babiš bude vládnout s komunisty a postsobotkovskou sociální demokracií, kde to není jen Hamáček, ale také Zimola, vrací se pan Hašek, máme tam pana Foldynu, všelijaké exoty... Když se nám to nelíbí, tak proč ODS, a když se do toho bojí jít sama, tak proč si nevezme lidovce…? Proč nejdou za Babišem a neřeknou: Vy se nám nelíbíte, měl byste se chovat odpovědně, měl byste odstoupit, protože jste osoba trestně stíhaná? Dobře, ale budeme se tvářit, že ctíme presumpci neviny a budeme s vámi vládnout proto, aby nenastalo něco ještě horšího. Jim se do toho nechce, protože mají pocit, že by dopadli stejně jako Sobotkovi sociální demokraté, protože Babiš je predátor, a že by špatně pochodili,“ popisoval Kolář.

Uvedl, že jejich zájmy chápe, ale přidal i další argument: „Já sám ponoukám své americké republikánské kamarády, aby obklíčili Trumpa a nedovolili mu dělat ty nejhorší věci a aby byli republikánští odborníci v důležitých pozicích, na ministerstvu zahraničí, v národní bezpečnostní radě a na ministerstvu obrany. Když ponoukám Američany, aby limitovali řádění tohoto zvláštního monstra, tak stejně přistupuju i ke svým kamarádům ve středopravé části politického spektra, říkám: tak to nedopusťte, co si myslíte, že děláte? V roce 1948, když se demokratičtí ministři rozhodli dostat Gottwalda ze hry, když podali demisi, tak to jistě mysleli dobře, a víme, jak to dopadlo. Nejsem žádný straník, nejsem postižený žádnou stranickou ideologií, neumím házet všechny ‚aňáky‘ do jednoho pytle.“ Nikdy sice osobně nepotkal například ostravského primátora nebo moravskoslezského hejtmana, ale nezdají se mu nekompetentní. „Jo, když je do toho pouštíme, pak můžeme akorát nadávat,“ pomalu uzavíral téma podpory komunistů vládě. Připomenul, že volby byly svobodné a my jsme si zvolili lidi, kteří teď jsou v Poslanecké sněmovně. „Nestačí mít pravdu, musíte být o pravdě schopni přesvědčit druhé,“ konstatoval.

Rusové nás nemohou porazit ani ekonomicky, ani vojensky

V souvislosti s Ruskem zmínil, že Západ zaujal pozici, kterou se sice stále mnozí snaží rozbít, ale naštěstí se zatím daří linii držet. A znovu se vrátil k ruské mentalitě. „S nimi se musí jednat z pozice síly. To je, čemu rozumí. Když jim začnete ustupovat, berou to jako výzvu,“ podotkl, což demonstroval na několika případech z minulosti včetně přístupu prezidenta Obamy, situace v Gruzii, anexe Krymu a stavu na Ukrajině. Uvedl, že Rusové nás porazit nemohou. „Oni nás nemohou porazit ani ekonomicky, ani vojensky, nemají na to. Ani technologicky na to nemají. Jediné, co mohou a co efektivně dělají, je rozvrtávání, dezinformační kampaň, zanášení hnoje lidem do hlavy, hodnotová relativizace, podpora jejich trojských koní, které v Evropě máme,“ uvedl Kolář.

Beseda s Petrem Kolářem v Ostravě. Foto: Daniela Černá

V průběhu debaty se pak ještě vrátil k premiéru Babišovi: „Pořád mám pocit, a teď mluvím jako chladný analytik, že chce uspět jako premiér pro Západ. Skoro se až někdy bojím, aby právě z toho Západu nepřišlo studené sprchy až moc. Když vidím, jak se vyvinul Klaus a jak se nám i v zásadě z prozápadního Zemana vyvinulo tohle monstrum, protože nebylo pochopení, které by pomohlo těmto politikům cítit se Západem k sobě přivinuti. A teď mluvím jako pragmatik vulgárního typu. To jsem i řekl Babišovi, že je podle mě pragmatik vulgárního typu, vůbec se neurazil… Bojím se, aby se nám nestalo, že se přestane chovat solidárně, když se stane něco jako v Londýně s Novičokem, nebo když se musí rozhodnout, jestli vydáme Nikulina Američanům, nebo Rusům, nebo když se rozhoduje o zahraničních misích. Zatím drží linii,“ popisoval Kolář. Ujistil, že byznys Babiše je na Západě, tak proč by si to kazil. „Má pocit, že by mohl být partnerem Macrona pro budování vize nové Evopy. Tak ho v tom podporujme.“ Pokud se nevylíhne strhující demokrat, který by byl ztělesněním esence demokracie, tak pak díky za Babiše. A s nadsázkou podotkl: „Je to skoro zázrak. Pomalu mě to až dojme,“ a z publika se ozval mírný smích.

Besedu s názvem Hrozby a naděje v současném světě moderoval Daniel Konczyna, kterého zná veřejnost i jako koordinátora debat ostravské části festivalu Jeden svět. Besedu připravili v centru Pant ve spolupráci s organizacemi Europe Direct Ostrava a Evropské hodnoty Ostrava. Petr Kolář je bývalý český diplomat, na svou první diplomatickou misi vycestoval do Švédska, následně zastupoval ČR jako velvyslanec v Irsku, v USA a v Rusku. Byl zahraničněpolitickým poradcem pro evropskou integraci a Balkán prezidenta Václava Havla.



autor: Daniela Černá