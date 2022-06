Dívejte se na Moravce, doporučil Rakušan veřejnosti. Téma je jasné. Hlubuček

reklama

„Budou to 3 roky, co jsme se začali scházet na Letné. Byli jste naštvaní a zklamaní tehdejší politickou reprezentací. Volali jste, abychom se spojili. Abychom porazili Babiše. Abychom přinesli lepší politickou kulturu. A já se tím pořád cítím být zavázán,“ píše ministr vnitra Vír Rakušan.

Připomíná, že nešel do politiky krýt nepravosti: „Sám jsem do politiky šel, protože mě štvalo, co se dělo u nás na radnici v Kolíně. Štvalo mě, co na Středočeském kraji prováděl David Rath. Loni po volbách jsem vám slíbil, že udělám vše pro to, abych vaši důvěru nezklamal, nebudu proto v žádném případě v politice zůstávat, jen abych nějakou špínu kryl.“

„Kauzu Petra Hlubučka jsme řešili ihned. Ještě týž den, kdy byl policií zadržen, jsme udělali maximum, co umožňují stanovy: pozastavili mu členství a vyzvali k rezignaci na všechny volené funkce, což druhý den udělal. Tolerovat takovéhle praktiky v demokratickém hnutí nelze,“ dodává šéf hnutí STAN.

„I tak si na nás novináři teď ‚smlsnou‘. Nemám jim to za zlé. Nikdy jsem před médii neutíkal. Neudělám to ani teď, za 4 dny jsem poskytl desítky vyjádření. V neděli v poledne jdu do Otázek Václava Moravce. Budu rád, když se budete dívat a budete tím nejpřísnějším porotcem,“ žádá občany, aby si na základě jeho výpovědí sami udělali obrázek.

Kvůli korupční kauze plánuje co nejdříve svolat mimořádný celostátní sněm. „Musíme si teď spoustu věcí uvnitř hnutí vyříkat a vyřešit. Předstoupím tam před naše členy s vizí, jak dál: bez stínů, které mohou ohrožovat naši důvěryhodnost,“ zmiňuje.

Pakliže by se mu to nepovedlo, je ochoten na svou funkci rezignovat: „V případě, že očištění nezvládnu, bude to už STAN bez Rakušana,“ uzavírá.

