Dnes budou zástupci ANO a SPD jednat o programových shodách

Zástupci hnutí ANO a SPD se dnes odpoledne sejdou k jednání o společných bodech ve svých programech. Hnutí Tomia Okamury se chce na základě toho, jak bude ANO vstřícné k prosazování jeho priorit, rozhodnout, zda a jakým způsobem by bylo ochotné podpořit vládu ANO.

Programové jednání obou uskupení začalo v lednu, podle Okamury předložilo SPD čtyřiatřicet svých programových priorit a čeká, do jaké míry na ně ANO přistoupí. Okamura uvedl, že ve většině oblastí čeká shodu, zásadní rozpory ale jsou v otázce zákona o obecném referendu. ANO odmítá, aby se vztahovalo i na členství Česka v mezinárodních organizacích jako EU a NATO, SPD na tom naopak trvá.

Okamura v minulosti vyjádřil zájem vstoupit do vlády spolu s ANO, premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) ale přijetí zástupců SPD do kabinetu odmítá. Spolupráce ANO a SPD by ale na vytvoření vládní většiny nestačila, obě uskupení mají dohromady ve dvousetčlenné Sněmovně sto poslanců.

autor: nab