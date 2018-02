Dnes jsou už jiní komunisté než byli ti před revolucí? Historik varuje

Na událost zvanou „Vítězný únor“ se podle Navary nesmí hledět jako na jednotlivost. „Já sám to přirovnávám k jakési večeři o mnoha chodech. K večeři, kde se projedla svoboda, demokracie a jedním z těch chodů byla cesta prezidenta Beneše do Moskvy během války, nebo Košický vládní program, který znemožnil opozici v poválečném Československu a zákázal některé politické strany,“ uvedl Navara, který také připomněl i odmitnutí Marshallova plánu v roce 1947. „Vítězný únor byl jen sladká tečka – zákusek této večeře, který si komunisté vychutnali a na jazyku jim při vzpomínce sládne ještě dnes,“ dodal.

Část komentátorů a historiků tehdy i dnes říká to, že chybou demokratických stran bylo, že i ony se chovaly amatérsky. Tím umožnily, že komunisté mohli ve společnosti vyvolat dojem, že to všechno se skutečně odehrává za souhlasu velké části obyvatel s komunistickou politikou. „S překvapením sleduji, že se mluví o chybách i spoluvině demokratických politiků nebo prezidenta Beneše,“ řekl Navara. Ten na události vídí pouze jednoho viníka – komunisty, kteří nasilným způsobem pod pohrůžkami uchvátili moc a uvrhli tuto zemi do totality a doby temna, která trvala desetiletí. „Těžko můžeme dnes vyčítat demokratům, že se chovali demokraticky,“ míní.

Podle Navary zde svou roli sehrál i nepřímý nátlak z Moskvy. „Víme, že 19. února přiletěl náměstek ministra zahraničí Valerian Zorin, nevíme, jaké hrozby nastínil, ale důležitou roli jistě sehrál. Víme i to, že za všemi okolními hranicemi s výjimkou západní zóny Německa se nacházeli sovětští vojáci,“ řekl Navara a zmínil, že to jsou skutečnosti, které vykolíkovávaly manévrovací prostor pro budoucí směřování Československa.

I letos se odehrává několik akcí současné komunistické strany, které jsou nazvané jako „slavnostní shromáždění“, podle Navary jde však více než připomínání události Vítézného února o jisté náznaky, které nás spojují s obdobím mezi lety 1945 až 1948. „Stejně jako tenkrát je horší dopátrat se pravdy, dřív vládla lež a propaganda a velmi silně ovlivňovala veřejné mínění a dnes vidíme, k čemu to vedlo,“ řekl Navara.

Nový předseda sociální demokracie Jan Hamáček České televizi sdělil, že sice uznává bolavou zkušenost, kterou sociální demokraté s komunisty mají, ale podle něj jde v současné době o jiné komunisty. Nyní mají komunisté od roku 1989 největší šanci podílet se na podpoře vzniku vlády. „Komunisté velmi dobře dokáží klamat, lhát, předstírat a naznačovat, že svou stranu a své příznivce vedou jiným směrem než ve skutečnosti,“ varoval Navara.

„Poté, co komunistí získali absolutní moc, se začaly dít věci. Nevíme, co by udělali dnes, kdyby se opravdu dostali k moci, a jak by se chovali, jestli demokraticky, nebo ne,“ uzavřel Navara s tím, že stále je mnoho lidí klamáno propagandou, která k nám proniká falešnými a lživými hesly, a lidé tápou stejně jako tehdy. Nedokaží prý proto identifikovat správně hrozby. „To nás nejvíce spojuje s obdobím kolem roku 1948. Zmatená společnost snáz podlehne svodům někoho silného s jasnými a lákavými řešeními,“ uzavřel publicista s tím, že nás nakonec však svedou, nikoliv vedou.

Psali jsme: Babiš porušil jedno velké české tabu, píše slovenský deník. A Zeman mu pomáhá Hamáček (ČSSD): Trestání zaměstnanců kvůli onemocnění musí skončit Hamáček (ČSSD): Lichva byla trestná už ve středověku Zeman se za týden v Lánech sejde s Hamáčkem a Zimolou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab