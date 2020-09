Do ČT dorazil expert na kybernetickou bezpečnost. Tvarůžkovou velmi zajímalo Zemanovo porno

reklama

Anketa Mělo by Česko přijmout uprchlíky ze shořelého tábora v Řecku? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 11234 lidí



Připomněl, že u nás před čínskou hrozbou od firem Huawei a ZTE varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. To, že by firmy spolupracovaly s tamním režimem, pokládá bezpečnostní expert za možné.



Právě před tím varoval dříve i sám úřad. „V Číně je pět zákonů, z toho jsou tři zpravodajské, jeden o kybernetické bezpečnosti a jeden o komunistické straně a jejím fungování ve firmách. Ty musí plnit i soukromé čínské firmy. Nadřazují tak zájmy čínského státu nad zájmy zákazníků,“ upozorňoval dříve pro Deník N ředitel NÚKIBu Dušan Navrátil. Fotogalerie: - Bezpečnostní aspekty migrační krize

Huawei se ale déle brání, že by jakkoli s čínskými úřady spolupracovala.



„Jsme suverénní země a můžeme si vybrat, jestli síť budeme stavět s tou či onou firmou, pokud to samozřejmě neporušuje tržní prostředí Evropské unie. Jinak si můžeme říct, co chceme. Můžeme rozhodnout, že vyloučíme nějakého dodavatele. Navíc se ta země nedá nazvat stoprocentně přátelskou,“ řekl Ondřej Filip k možnosti budování 5G sítí firmou Hauwei u nás.



Hrozby, které uvádí NÚKIB, bychom měli podle něj brát vážně, pokud by však nějaký operátor analyzoval rizika a byl by je ochoten přijmout, je spolupráce možná. Sám by ale byl radši, kdyby vláda jasně stanovila, s kým spolupracovat chce, a s kým nikoli. Fotogalerie: - Čínská "polepšovna" u Aksu

Kdyby se Ondřej Filip dozvěděl, že jiná evropská firma spolupracovala s tajnou službou svého státu, nepovažoval by to prý za až tak silné riziko, jako je to, které má sálat ze strany Číny.



To, že čínská firma Zhenhua Data Technology se zaměřila na sběr informací o mnoha světových i českých politicích, vidí v souvislosti s možným finančním záměrem. Za vysoké označil i podezření, že by informace mohly být zneužity k vydírání, jelikož zmíněná společnost sbírala informace nejen o politicích, ale i o jejich dětech.



Kromě tématu Číny otevřela moderátorka Tvarůžková i případ dětského porna v počítači prezidenta Miloše Zemana. „Není to podivné u takto vysokého státníka?“ dotazovala se během shrnutí, že jsme se dodatečně o kauze nedozvěděli mnoho informací. Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Vysvětloval jsem si to tak, že pan prezident už je, přece jen, starší ročník a jeho technické znalosti nejsou na takové výši... Že nesprávně vyhodnotil, co se v tom počítači stalo,“ myslí si Ondřej Filip. On sám nevidí problém v tom, že se to, jak se porno do prezidentova počítače dostalo, nezveřejnilo. Zeman tvrdil, že mu do počítače dětské porno nahráli hackeři, policie však na nic takového nepřišla.



Řešil se i koronavirus. Důvěru v aplikaci eRouška, jejíž druhá verze vyšla v uplynulých dnech, podle Ondřeje Filipa již lidé mohou mít, jelikož prošla značnou úpravou. Psali jsme: EU a NATO Putinovi nezabrání. Roman Joch o síle Ruska i o Pompeovi. Hrozby pro Česko, nové odpovědi Rusko? Prasárna: Pompeo vytáhl papíry a Babiš jen koukal. A Čína? Média lhala. Jak to bylo s návštěvou z USA Obchodní cestující Pompeo. Hraběcí rady. Jsme suverénní země, nikdo nám nebude přikazovat s kým jednat, zní ze sněmovny Pompeo žádal vyřadit Rusy z tendru na Dukovany. Babiš mu jasně vysvětlil, že to neudělá

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.