Do českých rukou! Německo, Francie, Západ... Kandidát Březina jasně k dělníkům

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 13724 lidí Březina při návštěvě své bývalé firmy zavzpomínal, že už je tomu rok, co se jí vzdal, když podepsal smlouvu o jejím prodeji se stavebninami DEK miliardáře Víta Kutnara. „V okamžiku, kdy je nějaký jiný vlastník než Česká republika anebo český občan, tak si vlastníci ze zahraničí začnou peníze stahovat k sobě. Jsou jejich a je jim celkem putna, jak to tady vypadá,“ poznačil někdejší vlastník největšího českého výrobce betonových stavebních prvků pro venkovní a zahradní architekturu.

Podnikatel, jenž svou společnost BEST, a.s, založil v roce 1990, a podílel se tak na jejím chodu do loňska přes třicet let, se v této souvislosti vyjádřil i k českému automobilismu, který není úplně v našich rukou. „Škoda auto není české auto. To je německé auto, kde se z nějakých důvodů ponechal pouze český název. Ale veškeré zisky se přetahují do Wolfsburgu (sídla Volkswagenu, pozn. red.) do rukou německých vlastníků,“ jmenoval.

Podobné to má být například také s bankami, které u nás vlastní například Francouzi, Rakušané anebo Němci.

To vše se podepisuje na rozdílné životní úrovni u nás a u našich sousedů. „Lidé a rodiny v České republice nikdy nebudou tak bohatí jako Němci, Rakušané či Francouzi… Jsme dvakrát až pětkrát chudší než tyto různé státy, a to i přestože se říká, že je doháníme. To není pravda. Dokud nebude Česká republika v podstatných věcech opět v českých rukou,“ vyjádřil se.

Podle Březiny by měla být česká ekonomika v rukou českých rodin. „V okamžiku, kdy rodiny budou bohaté a spokojené, lidé nebudou mít starost o práci, sice hned každý nebude milionář – to asi nikdy –, ale ten, kdo poctivě pracuje, nebude mít starost s tím, aby uživil rodinu… Proto je ale potřeba, aby nebyl v naší zemi milion exekucí,“ upozornil s tím, že jsou tu lidé, kteří jsou „de facto navždy odkázáni na žebrotu“.

Oddlužení podstatné části českého národa a vrácení ekonomiky do českých rukou podle podnikatele není možné bez velkých zásahů do celé struktury hospodářství či správy našeho státu.

Celé sdělení Březiny můžete zhlédnout zde:

