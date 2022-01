Dohodli jsme se, že informace budeme podávat po vládě, ale já si troufnu... Novinář popíchl Válka a ten spustil

reklama

„Dnešní den jsem strávil v několika moravských nemocnicích, viděl jsem několik typů zdravotnických zařízení, navštívil jsem nemocnici v Uherském Hradišti, což je vlastně velmi kvalitní nemocnice, řekněme, toho okresního formátu. Navštívil jsem také známou soukromou nemocnici tady v Brně a teď jsem navštívil jednu z největších nemocnic v České republice, FN Brno, na jejíž půdě teď jsme,“ začal úvodem Fiala, který si podle svých slov záměrně vybral pro svou cestu různé typy zdravotnických zařízení.

Zdůraznil následně, jak je pro boj s covidem důležité očkování. „Protože ty nejvážnější případy jsou dnes právě ti, a ti, kteří jsou ohroženi na životě, jsou právě ti pacienti, kteří očkovaní nejsou. Kromě toho poděkování bych rád využil této příležitosti, abych vyzval všechny, aby se nechali očkovat, nechali se očkovat třetí dávkou, protože to je právě to, co nás může zachránit, co může zachránit jejich životy a zdraví – a pomoct nám všem také v tom, aby se naše zdravotnická zařízení nepřetížila. Já jsem se samozřejmě ve všech těch nemocnicích zajímal nejenom o covid, ale i o další aspekty práce našich lékařů a zdravotníků, o rozvojové plány těch nemocnic a myslím si, že mohu říct, že jsem si já i pan ministr odnesli spoustu cenných poznatků pro naši další práci a rozhodování,“ zmínil.

O tom, že návštěva byla velmi užitečná, hovořil i ministr Válek. „Dozvěděli jsme se řadu věcí takříkajíc z první dobré, měli jsme možnost mluvit se zdravotníky z různých typů zdravotnických zařízení a koneckonců to je nemocnice, ve které jsem ještě nedávno pracoval, tak to tady velmi dobře znám. A musím říct, že jsem byl překvapen, jak náročná ta práce na jednotkách intenzivní péče, na ARO je. Jak náročná je ta práce v tom kompletním oddělení, a byl jsem překvapen, že k dnešnímu dni tady máme hospitalizované pouze neočkované pacienty nebo pacienty, kteří mají závažné komorbidity, a nemáme tady nikoho, kdo by měl po třetí dávce,“ zdůraznil nutnost třetí dávky Válek.

Závěrem pak Válek hovořil o pracovních karanténách, neboť na ně padl dotaz z řad novinářů. „Říkal jsem, že všechny informace budeme podávat, tak jsme se jako vláda domluvili, po jednání vlády, nicméně troufnu si říct jednu z těch informací, protože jsme se tak s panem premiérem dohodli, která se týká škol. Můžu už dneska říct, že od 17. ve školách bude testování jednou týdně antigenním testem, který v případě pozitivity bude verifikován PCR testem, bude se to týkat všech žáků a všech zaměstnanců. A budou platit jinak stejná pravidla jako doposud,“ zmínil a hovořil následně o pětidenních karanténách a izolacích.

„Co se týče pracovní karantény, nezbytná je pracovní karanténa ve zdravotnictví, protože zdravotníci umějí dobře pracovat s pracovní karanténou. Nezbytná je v sociálních službách a nezbytná je samozřejmě ve všech zdravotnických provozech. Já bych chtěl, aby se to týkalo zdravotníků nejenom v lůžkových zařízeních, ale i na poliklinikách, praktických lékařů, prostě všech pracovníků ve zdravotnictví. I sanitářů, IT v těch nemocnicích,“ řekl Válek, že o tom, jak to bude v dalších segmentech, se diskutuje. V žádném případě podle jeho slov nedojde k ohrožení zdravotních služeb, vše je podle jeho slov správně načasováno.

