Dosud nejtvrdší útok na Zemana z ČSSD: Právě zde

Jiří Dienstbier šokoval! „Miloš Zeman není sociální demokrat, ale příznivec extrémní pravice,“ řekl. Proč to řekl a co tím myslí? Přečtěte si rozhovor z Fóra24 s bývalým ministrem pro lidská práva a senátorem za ČSSD Jiřím Dienstbierem. Jsme v politické krizi? Bude tu ČSSD navždy? I zde senátorova odpověď překvapila. A co listopad 1989?

Na serveru Fórum24 se objevil rozhovor se senátorem za ČSSD Jiřím Dienstbierem. Titulek rozhovoru je „Miloš Zeman není sociální demokrat, podporuje krajní pravici“. Co se píše v rozhovoru?

Celý rozhovor ZDE

První otázka, která na senátora míří, je, zda a jak moc oslabuje ČSSD vládnutí s ANO. Dienstbier odpověděl, že sociální demokracie řadu věcí ve vládě prosadila a prosazuje: „Ať už je to navyšování důchodů nebo peníze na sociální služby či zrušení karenční doby,“ odpověděl. Ale dodal, že koaliční kompromis je občas náročný, obzvlášť z pozice menšinového partnera. Další otázkou je, zda jsou přehlíženy principy právního státu. „Například kauza, kdy premiér odmítal podat kompetenční žalobu na prezidenta kolem situace na Ministerstvu kultury,“ zeptala se moderátorka. Na to bývalý ministr bez portfeje odpověděl, že „chránit principy právního státu a dodržování ústavnosti je v zájmu nejenom těch, kterých se to dotýká, ale i z hlediska budoucnosti všech, protože v situaci, kdy prezident porušuje Ústavu a premiér se tomu nijak nebrání, přestože na to nástroje má,“ odpověděl a pokračoval, že pak si nikdo nemůže být jistý tím, zda až bude potřebovat ochranu on, tak mu bude poskytnuta, protože prý, když stát pohrdá vlastními pravidly, tak se dá dle Dienstbiera očekávat, že bude pohrdat právy kohokoliv.

Dále se politik svěřil, že naše politická a právní kultura je ve vážné krizi a neustále se zhoršuje. „Myslím si, že jsou to velmi nebezpečné trendy a nejsem si vůbec jistý, že pokud ty principy nebudeme bránit, tak jsme více imunní vůči sklonům ke zneužívání moci než polská nebo maďarská společnost,“ napsal doslova.

Pokud však jde o nezávislost justice, tak té věří. Ačkoliv přiznává, že se může stát jednotlivý exces, což prý pak platí v jakékoliv profesi. Náš systém zná údajně nástroje, jakými se brání. Dienstbier vysvětlil, že v tomto případě, kdy došlo k zastavení trestního stíhání Andreje Babiše, nyní přezkoumává rozhodnutí vedoucí zástupce na státním zastupitelství. „V případě, že bude rozhodnutí znít, že se zastavuje trestní stíhání, tak je tam pořád tříměsíční lhůta ze strany nejvyššího státního zástupce, který ho může zrušit a nařídit, aby se v tom řízení pokračovalo,“ vysvětlil procesní právo sociální demokrat.

„Jak se tedy mělo podle vás v situaci kolem Ministerstva kultury postupovat?“ zní další otázka. „V tomhle případě zná Ústava dva nástroje, jak se v podobných případech bránit protiústavnímu jednání prezidenta,“ začal s odpovědí senátor. „Buď je to ona kompetenční žaloba jedince, do jehož kompetence je zasahováno, nebo ústavní žaloba Senátu, což je poměrně tvrdý nástroj, pokud vůbec doputuje k Ústavnímu soudu, tak v případě, že jí vyhoví, automaticky vyslovuje ztrátu úřadu prezidenta. Zatímco kompetenční žaloba premiéra by vedla pouze k tomu, že by Ústavní soud řekl, kde jsou ty kompetence,“ pokračoval. „Prezident má zkrátka povinnost na návrh premiéra ministry odvolat a jmenovat,“ shrnul senátor úlohu prezidenta.

Dienstbier není takový optimista jako senátor Láska. Ten totiž pro Forum24 řekl, že další podzim bude bez Babiše. „By nejdříve musel prohrát volby do Poslanecké sněmovny. Ale za stávajícího složení v podstatě žádná jiná alternativa asi není prosaditelná. Navíc zatím nic nenasvědčuje oslabování hnutí ANO, spíš postupnému pomalému erodování té pozice,“ shrnul svůj názor senátor. U Babiše a hnutí ANO se v rozhovoru Dienstbier zastavil. Řekl, že v ANO nikdy nefungovaly demokratické principy, strana byla bez plurality názorů, a co řekl Babiš, to se prý v zásadě stalo. A na čem Babišovi skutečně záleží? Prý na holdingu Agrofert. Na to moderátorka zareagovala, že se Babiš dostal z pozice šestého nejbohatšího člověka v ČR na druhého. „Když se podíváte na čísla, tak se formálně pozice Agrofertu zlepšila po vstupu Andreje Babiše do vlády. Ale asi bych těžko dokazoval, že to není nahodilý souběh okolností, ale využití moci pro své obchodní a majetkové zájmy,“ odpověděl bývalý ministr pro lidská práva.

„Listopad 89 si pamatujete i z pozice vůdce studentských protestů. Vracíme se cyklicky zpátky?“ zněla další otázka. A odpověď zněla: „Tak společenský a politický vývoj jde spíše negativním směrem a jsou zde také důvody k obavám, že jsou ohroženy některé základní principy, na kterých stála sametová revoluce i vývoj bezprostředně po ní, který byl záložen na principu návratu do Evropy… To znamená přihlášení se k evropským civilizačním hodnotám, což se pak formálně projevilo i v členství v Evropské unii. Navíc tam bylo jednoznačné přihlášení se k ochraně lidských práv, kde nyní také vidíme velký ústup. A neposledně také principu občanské společnosti, což když se nyní podíváte na naprosto neuvěřitelnou kritiku neziskových organizací znějící v Parlamentu…“ Takže prý zde je jaksi popření polistopadového vývoje.

Exministr si ovšem nemyslí, že tu musí být navždy ty samé strany jako ČSSD a ODS. Prý jde o to, aby zde byly reprezentovány ty politické myšlenky. To se však již blížil rozhovor k závěru a padla otázka na vztah Dienstbiera s prezidentem Zemanem. „Jaký je váš vztah s bývalým předsedou sociálních demokratů Milošem Zemanem? Vždy jste patřil spíše k opačnému křídlu…“

Dienstbier odpověděl: „V zásadě žádný,“ smál se. „Myslím si, že ČSSD ve vztahu k němu byla rozdělena asi vždycky. Podle mě jednak jako politik prakticky nikdy nereprezentuje veřejné zájmy, ale svoje vlastní, nebo lidí, kteří ho nějakým způsobem podporují bez ohledu na to, jaké jsou motivy. Loajalita za každou cenu je asi jediné, co ocení. A politicky? Nemyslím si, že by měl cokoliv společného se sociálnědemokratickými myšlenkami, ale naopak se posunul do pozice extrémní pravice,“ šokoval senátor.

„Což bych demonstroval zejména na vyvolávání nenávisti k různým skupinám obyvatel. Symbolem příklonu je pak i jeho podpora politiků v různých zahraničních volbách… Ať šlo o prezidenta Trumpa proti demokratické kandidátce, nebo když v Rakousku podpořil kandidáta krajní pravice. A navíc i tady otevřeně podporuje SPD Tomia Okamury,“ vysvětlil Dienstbier to, proč je Zeman příznivec extremistické pravice.

„Pokud si vzpomenete na dobu začátku migrační krize, tak měl rekordně nízkou popularitu, ale jelikož je velice zkušený, tak vycítil, že jeho pozice může zcela zvrátit i osobní podpory, a zcela bez rozpaků toho zneužil a pouze přihříval strach ve společnosti namísto toho, aby plnil svoji roli uklidnění s tím, že jsme schopní se se všemi riziky vypořádat. Tuhle dobu musíme zvládnout společně,“ varoval na konci rozhovoru.

