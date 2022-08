Doubrava na Krymu: Vytryskla zloba. Soudruh! Kolaborant! Někteří hovoří o trestním stíhání

reklama

„Dávám podnět mandátovému a imunitnímu výboru Senátu k prošetření. Že senátor Doubrava odjel v době války na dovolenou na Krym je zvrhlé, ale že jedná s šéfem ruské okupační správy je nepřípustné. Je členem Senátu, který opakovaně odsuzuje válku, kterou na Ukrajině vede Rusko,“ napsal Růžička na Twitteru. Jedním z místopředsedů tohoto senátního výboru je však sám Doubrava.

Doubrava podle oficiální zprávy krymského parlamentu uvedl, že zastupuje „mnoho obyčejných Čechů, kteří nepodporují politiku své vlády“, i podnikatele, kteří chtějí obchodovat s Krymem navzdory sankcím. Svými proruskými aktivitami a podporou kroků ruského prezidenta Vladimira Putina je Doubrava známý. Názor nezměnil ani poté, co 24. února ruská armáda vpadla na Ukrajinu.

„Nevím, co tam dělá. Jeho mandát končí, vnímám jeho cestu jako osobní dovolenou. Nejde o žádnou diplomatickou misi. Pokud se tam však dopustil trestného činu a budeme jednat o jeho vydání k trestnímu stíhání, budu hlasovat pro jeho vydání,“ objasnila Adéla Šípová, senátorka za Kladno, zvolena jako nestraník za Piráty, členka ústavně-právního výboru.

„Senátor Doubrava se zachoval tak, jak bych se já v současné době určitě v žádném případě nikdy nezachoval. Nicméně senátor Doubrava je senátorem stejně jako já, to znamená zvolen občany svého obvodu (jiného než já) a já nemám právo a nehodlám své kolegy (platí obecně) hodnotit, jak svůj mandát vykonávají. Pokud ovšem mandátový a imunitní výbor Senátu dospěje k názoru, že dá podnět k prošetření jeho jednání orgány k tomu určenými, tj. orgány činnými v trestním řízení, tak tento podnět podpořím. A pokud orgány činné v trestním řízení či státní zastupitelství dospějou k názoru, že je zde podezření z vlastizrady, či z jiného trestného činu a požádají o vydání kolegy, budu pro, ať jeho činnost prověří k tomu kompetentní orgány, stejně jako bych hlasoval i v jiných případech,“ vysvětlil Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj), senátor za Liberecko, místopředseda ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR, starosta Chrastavy.

„Cestu senátora Doubravy pokládám za naprosto nepřijatelnou. V Senátu je k šetření kompetentní mandátový a imunitní výbor,“ upozornil Jaroslav Větrovský (ANO), senátor za Táborsko, předseda senátního klubu Proregion, starosta Mladé Vožice.

„Nepopularizoval bych ho tím, že se o tom bude mluvit, a že se to zveřejní a jakkoliv se to bude přešetřovat. Pan senátor bude v září obhajovat svůj mandát a jeho voliči sami rozhodnou, jestli koná tak, jak od něj očekávají. S jeho cestou nesouhlasím a jsem zásadně proti,“ objasnil Marek Ošťádal (STAN), senátor za Olomoucko, starosta obce Náklo.

„Některý komunista zůstane navždy komunistou a senátor Doubrava je typickou ukázkou. Navíc jednal se zástupci okupantů bez mandátu Senátu. Senát se k tomu doufám postaví čelem,“ doufá Přemysl Sobotka (ODS), který byl v letech 2004 až 2010 předsedou Senátu Parkamentu ČR, v období 2000 až 2004 jeho 1. místopředsedou.

„Pro mě je takováto cesta naprosto nepřijatelná. Myslím, že senátor Doubrava spíše provokuje. Chce tím dát najevo své osobní postoje, které jsou pouze jeho názorem. Není to názor a stanovisko Senátu. Osobně bych navrhoval to přejít. Čím více se s tím bude někdo zabývat, tím více to pro Doubravu a jeho sympatizanty, případně pro Rusko, bude výhodnější. Není to od něj poprvé, kdy podobné iniciativy vyvíjel, ale myslím si, že v tom je naprosto osamocený,“ konstatoval Milan Štěch (ČSSD), předseda Senátu Parlamentu ČR v letech 2010 až 2018, jeho místopředseda v letech 2008-2010 a 2018 až 2020.

„Taková cesta je, pokud vím, podle ukrajinských zákonů trestná. Kdyby ho za to Ukrajinci chtěli zavřít, ani bych se moc nezlobil. Pan senátor Doubrava v Česku jen pomlouvá lidi, šíří nenávist a rozděluje společnost,“ okomentoval Mikuláš Peksa, europoslanec za Pirátskou stranu, předseda Evropské Pirátské strany.

„No to je naprosto neuvěřitelné chování! V této době jezdit na Krym a deklarovat podporu Rusům může jen kolaborant nebo pitomec! Rusko napadlo suverénní stát. A politická podpora Ruska je naprosto nepřijatelná!“ zdůraznil Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL.

„Soudruh Doubrava navštívil soudruhy na Krymu. Evidentně si dává pozor, aby jej nemohl nikdo stíhat. Na druhou stranu dlouhodobě šíří nepravdy, což u komunisty nepřekvapuje. Z jeho výroků lze usuzovat, že je devótním vyznavačem marxisticko-leninského kultu. Objevuje se názor, že za podporu Putinova kultu dostal zaplaceno, asi tak dobře, že už nikdy nikam nemusí kandidovat. Problém nespočívá v právní ani v politické odpovědnosti. Je to věc etiky. Proto věc nevyřeší žádné jednání v Senátu. Mělo by být úkolem médií nenechávat takové kauzy usnout. Selhávají žurnalisté. Poctivých žurnalistů máme málo, jednu nebo dvě desítky. Kdo hlídá hlídacího psa demokracie? Čekal bych, že když bojují proti korupci, začnou u sebe a zřídí si v každé redakci externí etickou radu. Potřebovali by ji nejen pro pevné hodnoty v redakci, ale i pro konzultace o událostech. Čekal bych, že budou důsledně sledovat, zda není některý z nich nějakou formou zkorumpován. Předpokládal bych, že média budou po třiceti letech filozoficky vyhraněná, to je první prostředek proti jakémukoliv ovlivňování. Korupce (zkaženost, nepoctivost) se projeví v tom, že se nějaký novinář najednou odchýlí od své filozofické orientace. Jak to, že nechávají bandu nemorálních lidí na Hradě v klidu? Jak to, že přes deset let tolerují nečinnost státu při vyšetřování Babišovy trestné činnosti? Přede dvěma roky jsem upozornil na to, že máme nemravnou smlouvu o přátelství s Ruskem. Poslal jsem návrh, abychom smlouvu vypověděli. Věcně reagoval jeden senátor. Nikdo ze žurnalistů se problému nevěnoval. Poslal jsem dotaz tehdejšímu poslanci Fialovi. Neodpověděl. Poslal jsem dotaz tehdejšímu poslanci Lipavskému. Věcně neodpověděl. Patrně nemají žádné argumenty. Poslal jsem návrh některým žurnalistům, kteří se Ruskem zabývají. Nikdo nereagoval. Nyní jsme v situaci, že máme smlouvu o přátelství s Ruskou federací, ale nemáme podobnou smlouvu s Ukrajinou. Chce-li někdo kritizovat nemorálního soudruha Doubravu, musí se vypořádat s tím, že s Ruskem jsme na rozdíl od Ukrajiny přátelé. Že je to nesmysl? Ano, je, a to je právě ta morální zkaženost, latinsky se to nazývá korupce,“ napsal pro ParlamentníListy.cz Jiří Payne, bývalý europoslanec za Svobodné.

„Pan senátor Doubrava je svobodný člověk, může tedy jezdit, kam chce. Pokud tedy v Senátu neplatí totalitní manýry, hodné Klementa Gottwalda. Někteří jiní senátoři se cítí být Tchajwancem či Ukrajincem a také je nikdo nevyšetřuje,“ sdělil Radek Koten, poslanec SPD, člen výboru pro bezpečnost PS, v minulém volebním období jeho předseda.

„Pan Doubrava mě svým nestoudným chováním a názory vždycky vytáčel. Je ostudou Senátu a voličů, kteří mu ve volbách dávali hlasy. Jeho cesty na Krym považuji za otevřenou podporu ruských okupantů. Projednání jeho cesty v Senátu považuji za zbytečné. Jen mu to dodá další reklamu. Kdyby měl Senát možnost zbavit ho mandátu, potom by to smysl mělo,“ konstatoval František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků.

„Senátní nebo sněmovní vyšetřovací výbory by měly řešit velké zločiny, které poškozují velké množství lidí. Radši než Doubravovou sóloakcí by se měly zabývat závěry zprávy NKÚ, jak se rozfrcaly peníze na pseudořešení covidové situace. Občany daleko více trápí, jak bylo naloženo se stovkami miliard, které jim stát sebral na daních, než soukromé výlety jednoho senátora,“ sdělil Libor Vondráček, předseda Svobodných.

„Máme na výběr, v jaké světě chceme žít. Pokud žijeme ve svobodné zemi, pak by mělo platit, ať si každý, pokud u toho neporušuje žádné zákony, jezdí kam chce. Pokud už ale opět žijeme v totalitě, pak je třeba v Senátu ustavit vyšetřovací komisi, která dostane zadání, co a s jakým výsledkem má vyšetřit, zároveň zbudujeme mediální pranýř, kam pomýleného senátora cestovatele vystrčíme, aby jej spravedlivě rozhořčená veřejnost mohla zasypat shnilými rajčaty a zkaženými vejci, a nakonec se postaví šibenice. Jak prosté. Je smutné, co se u nás děje,“ vyjádřila se Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory.

„Mnoho povyku pro nic. Tato země má mnohem důležitější věci na řešení, než zbytečnou cestu končícího senátora,“ sdělil své mínění Marian Keremidský, místopředseda Strany práv občanů.

„Domnívám se, že senátor Doubrava není nikterak povinen respektovat oficiální stanovisko české vlády a může jako demokraticky zvolený zákonodárce naší země jednat, a to i jménem svých voličů, a to prakticky s kýmkoliv. Jakékoliv pokusy o vyšetřování, vedené ze strany horní komory, nemají a nemohou mít ve svobodné zemi žádnou legislativní oporu a jsou takto politickým zneužíváním zákonodárné moci v ČR. Individuální jednání ve prospěch občanů, případně ve prospěch podnikatelského sektoru, jsou tedy čistě na osobním rozhodnutí pana senátora. Věřím, že by dokonce mohla jistým způsobem přispět k ukončení tohoto vojenského konfliktu, který má i mnoho zbytečných lidských obětí,“ uvedl Jiří Valenta, poslanec KSČM v období 2013 až 2021.

Nejlépe osobně zná Jaroslava Doubravu předseda Severočechů cz Bronislav Schwarz, který ParlamentnímListům.cz k němu řekl: „Za nás se pan Doubrava dostal do Senátu. Nikdy se netajil tím, že byl komunista. On byl takový ten komunista – a je – který věřil ve spravedlnost, že lidé by si měli být rovni. Nikdy nechtěl žádný úplatek, ani jako starosta. Takový hodně rovný pán. Komunisté ho tenkrát nevyslali do Senátu, ale vyslali tam lidi typu Balvína a spol., kteří chtěli demokraticky reformovat. Jarda nechtěl reformovat nic. On věřil, že komunismus není špatný a že slušní lidé existují. Protože byl dobrý starosta, nabídli jsme mu jako Severočeši, aby kandidoval do Senátu. Lidi ho tam dostali, a to dvakrát. Jarda Doubrava jezdil na ten Krym za Rusy. On s nimi měl celoživotní přátelství, to není v souvislosti s válkou. Podle mě tam teď jel, protože končí v Senátu, je mu přes sedmdesát a je nemocný, tak se tam jel rozloučit se svým kamarádem, se kterým se zná dlouho. Ani já jsem nevěděl jako předseda Severočechů, že tam jede. Podle mě tam jel soukromě, rozloučit se. Nejel tam nikoho špinit. On je zrovna člověk, kterému, myslím si, vadí, že tam ten konflikt je. On si pamatuje, když všichni byli bratři a osvobozovali naši republiku.“

