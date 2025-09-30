Dozimetr a mrtví. Děti bez rodiče! Okamura vtrhl k Rakušanovi. Natočeno

„Rádi bychom ukončili hlavu české organizované mafie Víta Rakušana, už teď ve volbách.“
S těmito slovy se dostavil předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura do podatelny ministerstva vnitra v Praze na Letné. Na přepážce odevzdal podání, ve kterém dává podnět k zahájení procesu zrušení politických stran TOP 09 a STAN. Soudní výpovědi v kauze Dozimetr podle něj prokázaly porušení hned několika paragrafů Zákona o sdružování v politických stranách.
Podle SPD vzniklo na základě vyšetřování kauzy Dozimetr důvodné podezření, že zmíněné politické strany byly financovány z činnosti organizovaného zločinu a rovněž z manipulací při veřejných zakázkách.
Jde zejména o svědectví podnikatele Pavla Kose, který měl ve skupině Michala Redla, která nyní stojí před soudem, zajišťovat právě spolupráci a finanční toky s oběma stranami, které se podílejí na Fialově vládě. Podle Kosova svědectví existovaly vazby mezi Redlovou skupinou a oběma politickými subjekty už v době, kdy TOP 09 a STAN kandidovaly společně, tedy před rokem 2017.
Zákon přitom jasně stanovuje, jaké příjmy mohou politické strany a hnutí využívat a jakým způsobem mají být tyto příjmy vykazovány s ohledem na transparentnost a férovost politické soutěže. Žádné jiné příjmy nejsou povoleny.
Současně vzniká podezření, že byl v rámci politických aktivit obou stran páchán trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti.
Takové jednání je podle SPD nejen porušením zákona, ale též hrozbou pro demokratický stát, což jsou důvody, pro které může Nejvyšší správní soud rozhodnout o zrušení politické strany.
Podnět mu může podat vláda, nebo prezident republiky. Podněty podané vládě administruje ministerstvo vnitra, SPD jej však podává i přímo vládě a prezidentské kanceláři, vzhledem k tomu, že ministr vnitra je v této kauze osobně zainteresován.
„Dochází k paradoxní situaci, že návrh na zrušení STAN je potřeba podat ministerstvu vnitra. Ani české zákony nepočítaly s tím, že ministrem vnitra bude hlava organizovaného zločinu a mafián, který rozkrádá veřejné peníze,“ vysvětloval Tomio Okamura, zatímco pracovnice podatelny kontrolovala přílohy podání.
„Přece není možné, aby tu dvě strany byly financovány z ukradených veřejných peněz a pak si tu ještě hrály na pravdu a lásku,“ dodal předseda SPD u okénka.
Kromě úředních dokumentů ale přinesl ještě jednu věc. Šlo o osobní dar ministru Vítu Rakušanovi v podobě pěti rakviček se šlehačkou.
Ty ukázal novinářům už na krátkém brífinku před budovou. Tam mluvil o tom, že kampaň hnutí STAN by vzhledem k tomu, co se zjistilo o jejím financování, měla být označena, že je financována z organizovaného zločinu, případně že kvůli této kampani zemřelo pět lidí.
A jedno grafické řešení billboardu ve stanařské růžové s portrétem fiktivní kandidátky rovnou na schodech ministerstva představil.
„Děti z pěti rodin kvůli této skupině vyrůstají bez rodiče,“ zdůraznil Okamura. Proto nese Rakušanovi symbolických pět rakviček, aby je třeba donesl svým dětem, které si dle slov samotného ministra hrají se šifrovaným telefonem, který měl od bosse skupiny Michala Redla obdržet.
S předáním se ovšem vyskytl menší problém, bylo třeba přejít k jinému okénku podatelny. Zde cukrovinky v krabičce projely skenerem a Tomio Okamura úředníkům vysvětlil, že adresátem je právě ministr vnitra.
Ten byl v budově nepřítomen, protože zasedá vláda.
Novináři pak ještě využili příležitosti a vyzpovídali Tomio Okamuru k vládnímu návrhu rozpočtu. Předseda SPD odmítl, aby kvůli zvýšeným výdajům na zbrojení byly bity rozpočtové kapitoly jako školství nebo zdravotnictví.
Komentovat schodek rozpočtu je podle Okamury bezpředmětné, ministr Stanjura je totiž znám svým čarováním s čísly.
Zatímco opoziční předák hovořil s novináři, shromáždila se před ministerstvem vnitra skupina školáků, odcházející z blízkého muzea. Happening na vnitru tak Okamura zakončil dlouhým a neplánovaným fotografováním a podepisováním.
autor: Jakub Vosáhlo