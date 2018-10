Drahoš a slepice: Benjamin Kuras odrovnal před kamerou moderátora, že ten jen koukal

Spisovatel Benjamin Kuras žijící střídavě ve Velké Británii a v Česku se rozhodl kandidovat do Senátu. Na Praze 4. Tady stojí proti profesorovi Jiřímu Drahošovi. A jak to tak v předvolebních kampaních bývá, v souboji o post senátora zaznívají ostré výroky. V rozhovoru pro internetovou televizi XTV.cz popsal, jak Británií „prosakují“ neomarxistické myšlenky a multikulturní ideologie. Jeden příklad moderátora Luboše Xavera Veselého ohromil natolik, že se ptal, zda nejde o vtip.

Většinou žije v České republice, do Británie prý jezdí jen na jeden týden v měsíci, protože tam má na škole syna. V České republice se mu prý žije lépe. „Mně se začíná žít svobodněji v České republice než ve Velké Británii. Je tu menší tlak té politické korektnosti, neomarxistické a multikulti ideologie,“ zdůraznil Kuras hned v úvodu rozhovoru. Intelektuálové v britských médiích prý už jsou posedlí.

Příkladem posedlosti může být případ, na který si prý Kuras vzpomíná z novin. Člen protikorupční policejní jednotky prý vysvětloval nováčkům, jak bojovat proti korupci. Sdělil jim mimo jiné, že musí být křišťálově čistí, v angličtině doslova „bělejší než bílí“. A tito nováčci si na svého nadřízeného stěžovali, že pronáší nevhodné výroky. Teď prý může přijít o hodnost nebo ho může čekat ještě jiný postih. „A to je anekdota?“ zeptal se Luboš Xaver Veselý. „Ne, to není anekdota, to se opravdu stalo.“

Dalším příkladem může být ustavení nových druhů pohlaví, holko-kluků a kluko-holek. Podobné termíny podle Kurase vymýšlí především vysokoškolští intelektuálové, kteří mají za to, že naprosto všechno, včetně stanovení pohlaví, je otázkou svobodné volby a společnost musí tato svobodná rozhodnutí jednotlivců respektovat. Pokud to nechcete respektovat, prý také můžete přijít o práci.

A co kdybych si vymyslel, že se cítím být jako slepice a sehnal bych ještě další tři lidi a žádal bych, abychom k tomu měli nějaké potvrzení, aby nás společnost přijala?“ zeptal se moderátor. „To si myslím, že by ještě neprošlo, ale zkusit by se to mohlo. My jsme slepice, zkusit by se to mohlo. V Česku by vám to zatím právně neuznali, ale v Americe možná jo,“ odvětil Kuras.

Pokud se vám nelíbí, že vás druzí nechtějí respektovat jako „svobodnou slepici“, můžete se o to prý soudit. Ale ve Velké Británii vás to vyjde draho. Den u soudu tam podle Kurase vyjde asi na dva tisíce liber, v přepočtu asi 58 tisíc korun.

Vedle tohoto nebezpečí nám prý hrozí ještě islamizace Evropy. Kuras to alespoň tak vnímá. Když ženy v USA kritizují 45. prezidenta USA Donalda Trumpa, říkávají prý, že nejhorší jsou bílí muži a Trump je jejich hlavním představitelem. Pokud si ženy mohou zahalit tvář do muslimských šátků, cítí se prý podle těchto Američanek lépe. Proto má Kuras za to, že neomarxistická ideologie a islamizace jdou ruku v ruce.

Kuras před kamerami varoval, že obě tyto tendence vedou k sebevraždě západní civilizace. Islamizaci západu považuje za tak nebezpečnou, že má dokonce za to, že by mohla zahubit západní kulturu. „Mě islám nijak zvlášť nezajímá, mě zajímá jenom to, že nás chce ovládnout,“ předestřel svůj názor Kuras.

Ale ještě vidí cestu ven. V Evropě máme prý nastavit prorodinnou politiku tak, aby lidé, kteří ctí západní hodnoty, přivedli na svět více dětí. V tom se Kuras shoduje s italským ministrem vnitra Matteo Salvinim

Drahoš šíří nenávist, prohlásil Kuras

Vysvětlil také, proč se rozhodl kandidovat do Senátu. Už 12 let žije na Praze 4 a údajně se mu nelíbí představa, že by se jeho senátorem měl stát profesor Jiří Drahoš. Tak se rozhodl kandidovat proti němu. „U Drahoše je vidět už v tom, že má za sebou čtyři strany, od středové pravice až po ultralevicovou zelenou, takže asi nemá vlastní názor. Oni mají společnou jednu jedinou věc a to je absolutní poslušnost Bruselu, včetně přijímání dalších pěti tisíc migrantů z těch lodí, kteří nejsou žádní uprchlíci. Paní (Klára) Samková říkala, že to je invazní armáda,“ konstatoval Kuras.

Je navíc toho názoru, že profesor vyvolává ve společnosti nenávist. Údajně je to patrné z jeho billboardů, kde Drahoš prohlašuje, že jacísi „oni se nás bojí“. „A pak tam máte ‚My to dáme dohromady‘. Já teda se pokládám za toho nepřítele, který se ho má bát,“ uvedl Kuras.

Luboš Xaver Veselý poté prozradil, že do studia pozval i Drahoše, ale pozvání nebylo vyslyšeno. „Já si to vykládám tak, že se nás bojí, nebo námi pohrdá,“ poznamenal k tomu Kuras. V tuhle chvíli se prý cítí jako Antidrahoš a doufá, že na Praze 4 přiláká hlasy všech občanů, kteří nechtějí mít pana profesora za senátora.

Tím se uzavřel rozhovor pro XTV.cz. Jenže spisovatel jich poskytuje víc, aby voličům vyložil svůj pohled na svět. Aby lidi přesvědčil, že mají volit právě jeho.

EU se konečně odkopala a už ani nepředstírá hru na demokracii, pokračoval Kuras.

Popsal, jak se dívá na návrh Evropského parlamentu, aby Evropská komise zahájila řízení s maďarskou vládou Viktora Orbána, protože jeho kabinet oslabuje některé evropské hodnoty, jako je nezávislost justice nebo svoboda tisku. Kuras se domnívá, že se musíme postavit za Maďarsko

„Trestním tažením proti Maďarsku se EU konečně odkopala a už nedokáže ani předstírat nějakou hru na demokracii,“ vypálil na videu dostupném na serveru YouTube. Orbána považuje za moderního Winstona Churchilla a vidí v něm obránce konzervativních myšlenek. Teď už na straně Maďarska stojí i Itálie.

„Takže se můžeme těšit na konzervativní změny v evropské politice. Itálie tam určitě pošle řadu lidí, kteří ten Brusel budou chtít přeorat a přetvořit. Já bych si přál, změnit ho na sdružení svobodných států bez nějakých nadnárodních institucí, které sají krev a peníze tvořivým Evropanům,“ zdůraznil Kuras.

Pokud si teď EU dovoluje na Maďary, tak si prý brzy dovolí i na Slováky a Čechy. Ale pokud bude Visegrádská čtyřka držet pohromadě a přidá se k nim Itálie, tak jde o svazek, s nímž už nebude tak snadné pohnout. Tento svazek by podle Kurase mohl Evropu zase jednou osvobodit. Mají prý tvořit alternativu zdravého rozumu proti iracionalitě, která údajně EU začíná vládnout.

