Drastické VIDEO. Teror ve Vídni: Střelec v ulicích. Policista vážně zraněn, zabitý chodec. Další mrtví a zranění

Pachatel, který strážníka postřelil, se údajně odpálil výbušným pásem, další byl již zadržen. Útok si měl vyžádat několik úmrtí a četná zranění. Podle mluvčího ministerstva útok nepřežil jeden civilista a jeden z útočníků, kterého policie zastřelila. Hospitalizováno by mělo být patnáct lidi, kteří byli zranění. Deník Krone Zeitung uvedl, že existují informace o sedmi mrtvých a čtyřech těžce raněných.

Postřelený strážník má vážná zranění a bojuje o život. Policie mezitím uzavřela celý areál i přilehlou ulici Rotensturmstrasse a zahájila rozsáhlé pátrání po spolupachatelích, kteří se dali na útěk.

Bezpečnostní pracovníci izraelské náboženské komunity v Rakousku dali pokyn všem židovským občanům, aby nevycházeli ze svých domovů. Lidé se mají vyhýbat veřejným prostranstvím a dopravě. Zároveň vídeňská policie na svém twitteru vyzvala veřejnost, aby nikdo nesdílel fotografie a videa z útoku.

A policeman was shot live on camera after confronting the Terrorist in #Vienna pic.twitter.com/CR4PEpRxFM

— ????? ???????? (@MarioLeb79) November 2, 2020

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020



Maskovaný střelec na ulici. (Screen: YouTube)

Ve Vídni probíhají rozsáhlá policejní pátrání po pachateli, který se dal na útěk. Policisté zatím o incidentu získávají více informací na místě.

Publicista Vojtěch Gibiš na svém twitteru sdílel informace rakouského deníku Kurier, že k útoku došlo v centru Vídně kolem synagogy a Schwedenplatz. Ale nebyl to žádný útok na synagogu, která byla uzavřena. Podle Kuriera je sedm mrtvých včetně policisty.

Kurier: K útoku nedošlo v synagoze, ale na několika jiných místech. Mrtvých je 7, pachatel na útěku. https://t.co/xGQBOxA1aO — Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) November 2, 2020

„Ulice Vídně hlídají zásahové jednotky. Jedno z videí zachytilo útočníka – je oblečený celý v bílém, má černou kuklu a bílou roušku. Ozbrojen je kalašnikovem. Ke střelbě mělo dojít na několika místech. Rozcházejí se zprávy, zda je střelec na útěku, anebo se odpálil,“ informoval Gibiš ve svém dalším tweetu.

Ulice Vídně hlídají zásahové jednotky. Jedno z videí zachytilo útočníka - je oblečený celý v bílém, má černou kuklu a bílou roušku. Ozbrojen je kalašnikovem.



Ke střelbě mělo dojít na několika místech. Rozchází se zprávy, zda je střelec na útěku a nebo se odpálil. pic.twitter.com/VzhD4hyQyK — Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) November 2, 2020

„Útoky na kostely a synagogy jsou odporným projevem fanatismu a zneužívání víry!“ komentuje ve svém tweetu útok exministr kultury Daniel Herman.

„Prohlašovat se ve jménu Boha za teroristy je znesvěcení, stejně jako jménem Boha páchat násilí na člověku, řekl kdysi papež Jan Pavel II. Islámští fanatici se řadí k nacistům a komunistům. Hanba jim!“ doplnil.

V souvislosti s teroristickým útokem ve Vídni Policie České republiky přijala preventivní opatření na hraničních přechodech s Rakouskem. „Policisté provádějí namátkové kontroly vozidel a cestujících. Situaci v sousedním státě pečlivě sledujeme, o případných změnách opatření budeme veřejnost informovat,“ oznámila.

V souvislosti s teroristickým útokem ve Vídni jsme přijali preventivní opatření na hraničních přechodech s Rakouskem. Policisté provádí namátkové kontroly vozidel a cestujících. Situaci v sousedním státě pečlivě sledujeme,o případných změnách opatření budeme veřejnost informovat. — Policie ČR (@PolicieCZ) November 2, 2020

Opatření na hraničních přechodech oznámil i český vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Děsivé zprávy z Vídně, střelba v centru má podle rakouského MV za následek několik raněných, patrně i mrtvých. @PolicieCZ je v kontaktu s rakouskými kolegy, přijata opatření na hraničních přechodech s ČR. — Jan Hamáček (@jhamacek) November 2, 2020

Český premiér Andrej Babiš (ANO) vyjádřil na sociální síti lidem v Rakousku a Sebastianovi Kurzovi solidaritu.

Jsem zděšen z útoku na synagogu ve Vídni a chci vyjádřit solidaritu všem lidem v Rakousku a svému příteli @sebastiankurz. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 2, 2020

