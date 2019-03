Drsný ruský moderátor v českém deníku. Takto v něm naložil Putonovi. Ale i Zemanovi

Matvej Ganapolskij je tak trochu jiný moderátor. Neváhá poslat k šípku ty posluchače, u nichž se mu zdá, že mu kladou pitomé otázky. Původně se se svou nekorektností prosazoval v Rusku, později odešel na Ukrajinu. Tvrdí, že si na nic nehraje, že je mu přímočarost a živost vlastní. Za 30 let, kdy se pohybuje v žurnalistice, se prý naučil klást jasné otázky a čeká na ně jasné odpovědi. Také u svých posluchačů předpokládá, že budou klást jasné otázky.

„Já nikým nepohrdám. Ale také nehodlám ztrácet svůj čas diskusemi o hloupostech. Protože hloupí oponenti nad tebou vždycky zvítězí,“ řekl Ganapolskij. Prostě krátce. Ve svých 65 letech prý už nemá zájem ztrácet čas s hlupáky.

V roce 2007, když pracoval v rozhlasové stanici Echo Moskvy, sbíral zprávy o tom, k jakým podvodům a falši docházelo ve volbách do Státní dumy. Tehdy mu prý nebylo lehko u srdce, ale protože zažil i sovětskou éru Brežněva, říkal si, že přečká třeba i složitý rok 2007. Jenže pak se v něm cosi zlomilo. Viděl brečet Vladimira Putina na Manéžním náměstí v Moskvě.

Věří, že člověk, který lže a setrvale ničí svou zemi, jak to podle jeho názoru dělá Putin, jednoho dne zmizí z funkce prezidenta. Novinář doufá, že se toho ještě dožije.

„V Rusku opoziční žurnalisti už jen unyle popisují zlo, které páchá vůdce. Celé vysílání mé oblíbené rozhlasové stanice Echo Moskvy je naplněno pouhým konstatováním a popisem zločinů, které má na svědomí Putin,“ poznamenal ještě.

Putinovi mohl svého času konkurovat Boris Němcov. A ten byl zavražděn. A ruští lidé navíc dávají najevo, že nikoho jiného než Putina vlastně ani nechtějí. V posledních volbách mu nemuseli dát hlas. Ale dali. Podle Ganapolského se rozhodli, že se budou podílet na Putinově korupčním systému. Naproti tomu Ukrajinci neváhají hlasovat podle svých chutí a třeba i vyměnit stávajícího Petra Porošenka, když ho mají dost. Proto je Ukrajina tolik odlišná od Ruska.

Novinář jednoznačně podporuje vstup ukrajinského státu do NATO.

„Je to hlavní důvod, proč podporuji Petra Porošenka. Vstup do NATO je hlavním bodem jeho programu. Pokud prezidentské volby vyhraje on, není to pro Moskvu dobrá zpráva. Putin ví, že pokud vytáhne na Ukrajinu, sice jí teď asi NATO ani nikdo jiný otevřeně nepomůže, ale ani pro Rusy to nedopadne dobře. Nebude Ukrajiny, nebude Ruska. Ukrajina už má rakety středního doletu. Je třeba poděkovat Trumpovi za to, že odstoupil od dohody o raketách krátkého a středního doletu. Myslím, že Putin tohle chápe. Ukrajina má dost vlastenců ochotných vytáhnout proti Rusku a utopit ho v krvi,“ řekl jasně Ganapolskij.

Češi by to podle jeho názoru měli chápat, jelikož u nás působí řada ruských špionů, kterým bychom se také měli bránit.

„Vy u vás v České republice máte každého druhého Rusa špióna, ruští diplomaté tam kšeftují s vaším majetkem, máte tam svého prezidenta Zemana, a nám budete radit, jak bojovat s tak obrovskou armádou? My stejně jako vy chceme být pod ochranou 5. článku (smlouvy o NATO, pozn. red.). Sami se ruským holínkám postavit nedokážeme, stejně jako vy. Takže mi tady nerozvíjejte žádné fantazie ohledně možnosti Rusy odněkud vyhnat,“ uvedl.

Pokud z ruské strany nepřiznaná válka s Ukrajinou ještě zintenzivní, Ganapolskij má za to, že nastane čas Rusko izolovat od zbytku světa. Zatím se to děje jen v měkké formě skrze sankce a Ruská federace by prý měla být Západu vděčná, že nevolí tvrdší postup, ale děje se to. Ukrajina už se podle jeho názoru do ruské sféry vlivu nevrátí. „Bude-li se náš prezident chovat jako váš prezident Zeman, náš parlament může ústavní většinou změnit ukrajinský systém z prezidentského na parlamentní. Ten náš pak může s tím vaším jezdit do Moskvy a ocucávat se tam s Putinem,“ pravil.

