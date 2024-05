Migranti a infekční choroby. „Vláda se to snaží bagatelizovat.“ Profesor Beran varuje

Výskyt černého kašle v ČR dosáhl svého dlouholetého maxima. Vedle zvýšeného výskytu černého kašle se po mnoha desetiletích objevil také záškrt. Epidemiolog a vakcinolog Jiří Beran v rozhovoru pro Rádio Universum řekl, že je chybou, že z řady důvodů se migranti nepodrobili jednoduchému zdravotnímu testu na infekční choroby. Dnešní představitelé se podle něj svým způsobem snaží bagatelizovat to, že to může znamenat zdroj závažných infekcí.

V souvislosti s nadvýskytem černého kašle, záškrtu, svrabu, některých typů hepatitidy, příušnic, tuberkulózy se lidé velmi často v diskusích ptají, kde je kořen tohoto výskytu, který nemá obdoby v moderních dějinách.

Lidé často poukazují na to, že tento v některých případech velmi zvýšený výskyt může souviset se záplavou migrantů v Evropě.

Profesor Beran takovou souvislost nevylučuje: „Určitě. Určitě to může mít souvislost. Už jsem zmiňoval například Francii, kde je výskyt spalniček. Jestliže tam máte vysokou populaci migrantů, kteří nebyli nikdy očkováni, tak samozřejmě oni jsou velmi vnímaví a přes ně se to onemocnění šíří dál do toho menšího zbytku neproočkované populace,“ uvedl epidemiolog pro Rádio Universum.

Za zvýšený počet případů černého kašle může podle Berana také fakt, že v populaci klesl poměr starších ročníků, které nemoc prodělaly a získaly celoživotní imunitu, a zvýšil se podíl ročníků, jejichž obranyschopnost získaná očkováním v dětství postupně vyprchala. „Ze všeho nejlepší je, když to onemocnění v populaci proběhne, když se prostě promoříme, protože to, že se necháme očkovat, tak to vede k tomu, že my si vytvoříme nějakou protilátkovou imunitní odpověď, kterou máme uvnitř těla, ale nemáme žádnou ochranu na sliznici. Tím, že budu očkován, tak s největší pravděpodobností to onemocnění u mě nebude probíhat příliš těžce. Já ho prodělám, vytvořím si ještě imunitu na sliznici, a ta imunita jako taková mě potom ochrání na daleko delší dobu. Čili, budeme se muset promořovat,“ vysvětloval již dříve Jiří Beran.

Již v roce 2022, tedy v prvních měsících, kdy do Česka dorazily statisíce ukrajinských uprchlíků, varoval tehdy předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek před nedostatečnou proočkovaností Ukrajinců. Upozorňoval, že nejčastěji jim chybí základní očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím, spolu s očkováním proti žloutence typu B, záškrtu, tetanu, černému kašli a tuberkulóze.

Profesor Beran označil za chybu, že migranti nebyli podrobeni zdravotnímu testu na infekční choroby. „Myslím, že se málo udělalo v informační kampani. To je první věc: informovat o tom, že ve chvíli, kdy sem přicházejí lidé z oblastí, kde ta proočkovanost byla nízká, a to samozřejmě by se dalo vyzjistit, takže k něčemu takovému může dojít. Na druhou stranu, já považuji za chybu to, že vlastně pokud ti lidé sem přicházeli, tak to nejzávažnější onemocnění, jako je tuberkulóza, tak se samozřejmě dá vyhledávat v této populaci.

Byla obrovská škoda, že z mnoha legislativních důvodů, to bylo vysvětlováno, se nemohl udělat jednoduchý kožní test podle doktorky Mantulové, aby se zjistilo, jestli ten člověk je pozitivní pro tuberkulózu, nebo ne, a kdo by byl pozitivní, tak by se mu udělal snímek plic. To se údajně nemohlo, protože to zakazuje legislativa, aby se tak s těmi lidmi jednalo. Ale na druhou stranu nám to mohlo pomoci velmi jednoduše a relativně velmi levně odkrýt všechny případy tuberkulózy, které sem vstupovaly,“ uvedl epidemiolog.

„Dnešní představitelé svým způsobem se snaží nějak bagatelizovat to, že tady může existovat zdroj závažných infekcí. Ale bylo by dobré, aby se to legislativně ošetřilo a aby se mohlo s tím pracovat. Přitom já jsem se vyjádřil už minimálně dvakrát, že se mi líbí současný přístup ministerstva zdravotnictví vůči černému kašli – čili, prostě žádné zavírání dětí doma jenom proto, že to konkrétní dítě nebylo očkováno, nebo podobně, to určitě ne,“ poznamenal profesor Beran.

Jenže – podle Berana se dneska navíc očekává, „že člověk bude v lajně a bude mít stejný politický názor, jako mají současní představitelé státu na všechny konflikty, na všechno, co se děje ve světě, od Ukrajiny přes Izrael“.

„Nemůžete dneska určitá témata vůbec otevřít, ať už jsou to témata, která se týkají války, která se týkají pohlaví, která se týkají čehokoliv jiného, nemůžete otevřeně o těchto tématech hovořit, protože by ten člověk byl médii, která podporují současnou vládu, tak by ten člověk byl možná zničen,“ upozorňuje profesor Jiří Beran.

