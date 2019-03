Šaškec: Umělec trpí kvůli Zemanovi! padlo. A teď je ostuda. A obrovská sranda

V sobotu večer v Rudolfinu herci napjatě čekali na to, který film získá nejvíc ocenění a tím i sošek Českého lva. Film Toman, který obdržel 13 nominací, nezískal nakonec ani jednu sošku. Server Pavla Šafra Forum24.cz to přičítá tomu, že režisér Ondřej Trojan v minulosti kritizoval premiéra Babiše a prezidenta Zemana. Trojan se proti této úvaze důrazně ohradil a obvinil Šafrův portál, že šíří neověřené nesmysly.

Máme za sebou již 26. udělování Českých lvů. Tento ročník byl zajímavý mimo jiné i tím, že film Toman – příběh šéfa zahraniční rozvědky v časech poválečného Československa, kdy v naší zemi rostla komunistická zvůle – nezískal ani jednu sošku. Měl přitom hned 13 želízek v ohni.

Anketa Zeman by nejraději zrušil Senát Parlamentu ČR. Má v tom pravdu? Má 95% Nemá 5% hlasovalo: 4388 lidí

Server Forum24.cz Pavla Šafra spekuluje, že film nezískal od akademiků jedinou cenu možná i proto, že režisér snímku Ondřej Trojan v minulosti kritizoval jak prezidenta Miloše Zemana, tak předsedu vlády Andreje Babiše (ANO). „Zřejmě v tom svou roli sehrály především názory režiséra, který se netají tím, že nesouzní s politikou prezidenta a premiéra,“ napsal doslova server.

„Trojan se totiž v loňském roce při propagaci Tomana nebál v rozhovorech upozorňovat na podobnost komunistického režimu se současnou politickou situací a jako největší viníky nynějšího stavu často označoval dvojici Babiš, Zeman. Každý, kdo si tohle dovolí, už zřejmě bude trestán, aby si ostatní uvědomili, co se smí a nesmí. Problém „zakleknutí“ na Trojana ale asi bude v tom, že uznávaný filmař nebude chtít couvnout. Povaha mu to nedovolí a režim s ním patrně bude mít trable i do budoucna,“ pokračoval autor Vilém Besser na serveru Forum 24.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Toto tvrzení pobavilo na sociální síti Facebook řadu diskutérů. „Tohle prostě není možný. Já se na Forum 24 občas chodím zasmát, ale tohle je prostě neskutečný kousek,“ napsala k tomu novinářka Barbora Koukalová ze serveru Expres.cz. Tento server spadá pod mediální dům Mafra, který před lety koupil Andrej Babiš. Dnes je mediální dům dočasně odložen ve svěřenském fondu předsedy vlády.

Pod tento mediální dům spadá také deník MF Dnes, který vede Jaroslav Plesl, který se k filmu Toman také vyjádřil.

„Trojan se musí cítit hrozně, když ví, že velmi nepovedenej Masaryk loni na českých levech (sic) pokosil téměř vše, aniž ho kdokoli viděl (včetně diváků v kinech). A on letos s Tomanem nic. Tady se mimochodem ukazuje, proč politické preference českých umělců nějak nenacházejí odezvu u voličstva. Prostě platí: jak v umění, tak v politice. To ta předválečná komunistická avantgarda aspoň věděla, čím její publikum žije. A nakonec to dotáhla až k Vítěznýmu únoru... Takže je možná lepší, když si Biermann přes telku obšlápne toho Masaryka, že jo. A taky asi ten Toman byl pro politicky uvědomělý akademiky málo černobílej. Žid, komouš a vekslák – to prostě nemohli unést. To je na ně moc složitý,“ rýpl si Plesl do poroty, která o rozdělení cen rozhodovala.

Sám Plesl však film považuje za dobrý. To jen porota už prý dobrý film nerozezná.

Trojan však odmítl, že by jeho film ocenění nezískal kvůli nějakým politickým tlakům. Materiál Šafrova serveru označil za smyšlenku.

„Je mi opravdu líto, že právě váš list vyrukoval vaším prostřednictvím s konspirační teorií popsanou v článku. Je mi líto, že se touto dojmologií vlastně řadíte po bok fake news plátkům a pro vaše čtenáře tím ztrácíte kredit nezávislého média, které si svoje teorie nejprve ověří, než s nimi vyleze na světlo boží. Sepsul režisér materiál Šafrova serveru.

Besser se Trojanovi omluvil. Prý už se v minulosti setkal s tím, že premiérovy dlouhé prsty, mírně řečeno, nepomohly celé řadě lidí, ale pokud případ režiséra Trojana nespadá do této kategorie, je to prý jen dobře.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Šéfredaktor již zmíněného serveru Expres.cz Martin Konečný si v této souvislosti položil otázku, zda se o tomto přešlapu objeví zmínka v pořadu České televize Newsroom ČT24. Vzápětí si sám odpověděl, že nikoliv.

Psali jsme: „Klaus ml. to ohulil…“ uhranul Zahradil. Pomohl si i herečkou Jiráskovou a příběhem před lety Vláda chce, aby stát odškodňoval poškozené po povinném očkování, rodná čísla na občanských průkazech zatím zůstanou Slovensko: Kritik Čaputové se vrátil domů a tohle našel. Manželka má strach Lidi zajímá, jak budou žít! Soupeř Čaputové se v debatě neudržel nad otázkami

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp