Důchodkyně v ohrožení. Bez neziskovek by nebyla demokracie... Misska Taťána Gregor Brzobohatá se rozjela nejen u Emmy Smetany ve studiu

„Každá čtvrtá důchodkyně je ohrožena chudobou. Velice často řešíme feminizaci seniorek. Naše klientky jsou převážně ženy. Dožívají se déle než muži,“ poznamenala Gregor Brzobohatá, kdy seniorky si podle ní pak nemohou dovolit správnou životosprávu.

Video najdete ZDE

Ženy jsou podle jejích slov ohroženy více než muži, což je dáno mimo jiné jejich nižšími příjmy. „Vůbec bych si ale přála, aby měli senioři lepší pozici ve společnosti. A to je jeden z důvodů, proč jsem založila nadaci,“ dodala.

Anketa Myslíte si, že si v naší zemi může obyčejný člověk poctivou prací vydělat na slušné živobytí? Může 14% Nemůže 86% hlasovalo: 12884 lidí

Své pak řekla i k zadlužování, kdy podle jejích slov jsou senioři hojně ohroženou skupinou. A uvedla také to, že nadace podporuje domácí pečovatelskou službu. „Umožňujeme seniorům být doma co nejdéle,“ sdělila Gregor Brzobohatá. „Domácí péče je několikanásobně levnější pro stát i pro klienty, ti ale často nevědí, že mají na podporu nárok,“ tvrdí Gregor Brzobohatá s tím, že právě s tím její nadace pomáhá, konkrétně projektem Doma bez obav.



Screen: DVtv

Závěrem dodala, že stát by měl více podporovat domácí i pobytovou péči. „Nicméně by měl více podpořit domácí péči, neboť to je ta nejvýhodnější péče,“ zmínila. „Stát by také pomohl tím, kdyby přizpůsobil pracovní příležitosti, například kratší úvazky, home office,“ poznamenala Gregor Brzobohatá.

Anketa Podporujete zdanění církevních restitucí v intencích návrhu KSČM? Podporuji 90% Nepodporuji 10% hlasovalo: 8380 lidí

K tématu se Gregor Brzobohatá vyjádřila i pro ČT24 v dnešním odpoledním vysílání. „Základy demokratického státu stojí na třech pilířích – neziskový sektor, státní sektor a soukromý sektor. Všechny tři jsou vzájemnými partnery a doplňují se,“ míní Gregor Brzobohatá a rozhořčila se nad zpochybňováním role neziskových organizací, které se zabývají rovností práv žen a mužů. „Slyšela jsem názory, že jejich práce je neefektivní. Jejich práce se však týká padesáti procent naší populace,“ sdělila Brzobohatá. Ta se před nedávnem vyjádřila na adresu neziskových organizací v tom smyslu, že kdyby nebyly neziskovky, nebyla by demokracie.

„Předpokládala bych, že podpora těchto organizací nebude otázkou, ale samozřejmostí,“ dodala česká miss a poukázala na genderové stereotypy. Své pak řekla i k mezigeneračnímu násilí.

Psali jsme: Autodrom Most: Najde Petr Fulín nového evropského šampiona? FOTO „Béé, béé, Nikdo mě nemá rád a lidi na mě klidně hulákají na ulici.“ Andrej Babiš přijel na jih Čech a bylo rušno Frýdek-Místek: Gymnázium dostalo nový 'kabátek' Hospodářská komora podporuje návrh vrátit živnostníkům limity výdajových paušálů na dva miliony

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef