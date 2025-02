Dusno na americké univerzitě. Protiizraelští studenti obsadili budovu, policie zakročila

Napětí eskalovalo, když se protestující přesunuli z Barnard College na kampus City College, který spadá pod City University of New York. Zde plánovali narušit akci guvernérky Kathy Hochulové, která však byla kvůli očekávaným protestům zrušena. Demonstranti kritizovali Hochulovou a skandovali hesla jako „NYPD KKK“ (odkazující na newyorskou policii a spojující ji s ku-klux-klanem). Někteří se pokusili prorazit policejní zátarasy.

Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson (republikán za Louisianu) se k protestům ostře vyjádřil na platformě X (dříve Twitter). „DOST JE DOST. Prohamásovské davy nemají na našich univerzitách co dělat. Barnard College a Columbia University musí ukončit antisemitský chaos na svých kampusech,“ napsal Johnson.

Robin Levinová, viceprezidentka Barnard College pro strategickou komunikaci, potvrdila, že během středečních protestů byl zraněn jeden člen fakulty a byl převezen do nemocnice. Podrobnosti však nezveřejnila. Ve svém prohlášení také uvedla, že protestující „vyzývali ostatní, aby vstupovali do areálu bez identifikace, což ukazuje na naprosté opovrhování bezpečností naší komunity“.

Škola varovala, že pokud studenti do 21:30 neopustí budovu, budou autority nuceny přijmout „dašlí nezbytná opatření k ochraně kampusu“. Podle zpráv Fox News protestující budovu opustili kolem 23:00.

Protesty byly reakcí na vyloučení dvou studentů, kteří v lednu vtrhli do učebny na Columbia University a rozhazovali letáky naplněné nenávistnými výroky. Skupina Columbia Students for Justice in Palestine zveřejnila na platformě X videa, na kterých jsou vidět maskovaní studenti na chodbách, jak bubnují a skandují do megafonů. Skupina také zveřejnila seznam požadavků s heslem „Nepřestaneme, dokud nebudou naše požadavky splněny. Svobodná Palestina.“

Mezi požadavky patří „okamžité zrušení vyloučení dvou studentů Barnard College“ a „amnestie pro všechny studenty potrestané za pro-palestinské akce nebo názory. Okamžitě zrušte všechna obvinění!“ Demonstrující také požadují veřejné setkání s děkankou Leslie Grinageovou a s prezidentkou Laurou Rosenburyovou a zrušení „zkorumpovaného disciplinárního procesu na Barnard College“. Požadují úplnou transparentnost současných, minulých i budoucích disciplinárních řízení.

BREAKING: 50+ COLUMBIA STUDENTS FLOOD ADMIN OFFICE OF BARNARD COLLEGE DEMANDING

1. Immediate reversal of the two Barnard students’ expulsions.

2. Amnesty for all students disciplined for pro-Palestine action or thought. Drop all the charges now!

3. A public meeting with Dean… pic.twitter.com/QKSBQ6jIUg