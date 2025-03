Džamila Stehlíková napsala o Le Penové. Jiní jsou ze zásahu do voleb v šoku

Francouzská politička Marine Le Penová byla odsouzena za zpronevěru finančních prostředků Evropského parlamentu. Soud jí uložil trest čtyř let odnětí svobody, z toho dva roky nepodmíněně, pokutu ve výši 100 000 eur a pětiletý zákaz výkonu veřejných funkcí. Tím jí prakticky znemožnil kandidovat v prezidentských volbách plánovaných na rok 2027.

Marine Le Penová v posledních prezidentských volbách postoupila až do druhého kola, kde podlehla Emmanuelu Macronovi. Tentokrát měla být podle průzkumů jednou z hlavních favoritek.

Kauza se týká období let 2004 až 2016, kdy měla Le Penová spolu s dalšími členy své strany Národní sdružení zneužít zhruba 2,9 milionu eur z fondů Evropského parlamentu. Peníze určené na platy parlamentních asistentů měly být využity k financování stranických aktivit ve Francii. Spolu s Le Penovou bylo odsouzeno dalších osm europoslanců a dvanáct asistentů.

„Hnutí, které zastupuji, volilo jedenáct milionů lidí. Po rozhodnutí potenciálně miliony Francouzů uvidí, jak jsou zbaveni svého kandidáta ve volbách,“ prohlásila Le Penová před pondělním rozsudkem podle informací Deutsche Welle. Le Penová obvinění dlouhodobě odmítá a tvrdí, že se jedná o politicky motivovaný proces, jehož cílem je vyřadit ji z veřejného života. Proti rozsudku se hodlá odvolat.

Rozsudek nad Marine Le Penovou vyvolal na sociálních sítích odezvu i mezi některými politiky, kteří dlouhodobě kritizují vliv unijních institucí a zasazují se o posílení národní suverenity.

Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka zaslal francouzské političce otevřený dopis, v němž vyjádřil podporu a ostrou kritiku postupu francouzských úřadů. „V naší části Evropy máme smutnou historickou zkušenost s tím, jak mocenské elity zneužívaly prokurátory a soudy k umlčení svých odpůrců. Mysleli jsme si, že tyto časy jsou dávno za námi, a přesto dnes vidíme, že se k podobným praktikám neváhá uchýlit ani francouzská nomenklatura,“ uvedl.

Dnešní rozsudek označil za „absurdní a nespravedlivý“ vůči Marine Le Penové. Má podle něj sloužit i jako varování pro všechny, kteří chtějí hájit suverenitu a práva občanů proti diktátu elit. „Stejně jako miliony patriotů po celé Evropě stojíme i my pevně za vámi a věříme, že pravda, spravedlnost a Rassemblement National nakonec ve Francii zvítězí. Nenechte se zastrašit,“ napsal Macinka francouzské političce.

