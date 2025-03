Expert Votápek, nová hvězda Pirátů. Co členstvo napsalo Michálkovi, to byste číst nechtěli

Bývalý člen Pirátské strany a nynější člen strany Volt Mikuláš Peksa v rozhovoru pro CNN Prima News ostře kritizoval současné vedení Pirátů a proměnu strany, kterou označil za „tradiční konzervativní partaj, jako je ODS“. Peksa, který Piráty opustil po dvanácti letech, v rozhovoru popsal důvody svého odchodu, zmínil „největší životní chybu“ Ivana Bartoše a reagoval na kontroverzní komentáře svých bývalých kolegů.

Peksa v rozhovoru uvedl, že Pirátská strana se odklonila od svých původních ideálů, jako jsou svoboda, demokracie a transparentnost. „Piráti původně začínali jako strana, která se nesnažila současný systém zbořit, nýbrž zlepšit. Tyto ideály už bohužel v České pirátské straně nemají žádné místo. Strana se proměnila v takovou tradiční konzervativní partaj, jako je ODS,“ řekl pro CNN Prima News Peksa.

Podle něj k této proměně došlo zejména po vstupu Pirátů do koalice s hnutím STAN a následném vstupu do vlády vedené ODS. „Pirátské ideály se začaly proměňovat pod tlakem koaličních partnerů. Hřebíčkem do rakve byla takzvaná nová pirátská vlna pod taktovkou Zdeňka Hřiba, která efektivně zrušila veškerou transparenci pirátského fóra a vykastrovala vnitřní demokracii,“ dodal Peksa.

Peksa označil Zdeňka Hřiba za „hrobaře Pirátské strany“ a uvedl, že současné vedení strany zaujalo postoj „kdo s námi nesouhlasí, bude zničen“. Zároveň zmínil, že si stále váží některých členů strany, jako je například Markéta Gregorová, která podle něj zůstává věrná původním pirátským ideálům.

Ohledně Ivana Bartoše Peksa uvedl, že jeho „největší životní chybou“ bylo vstoupit do koalic, které Pirátům podle něj uškodily. „Za to byl velmi tvrdě potrestán. Takže ho nechci nějakým způsobem kritizovat, protože si svůj trest už vybral,“ řekl Peksa.

Peksa také reagoval na komentář šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka, který na sociální síti X zveřejnil příspěvek, v němž označil Peksu a další odcházející členy za „startrekisty, politické turisty a fakturanty“. Michálek v příspěvku napsal: „Za poslední půlrok nás opustili různí startrekisti, političtí turisti a fakturanti, kterým bude lépe jinde. Pirátská strana je v nejlepší kondici, co pamatuju.“

Peksa na to reagoval sarkasticky: „V souvislosti s Jakubem Michálkem jsem si vzpomněl na Miroslava Štěpána a jeho slavný výrok z roku 1989, že mu děti nebudou říkat, jak má řídit zemi.“ Dále kritizoval Michálka za to, že mezi odborníky, kterými se Piráti prezentují, zařadil i Vladimíra Votápka, bývalého marxistického učitele. „Jestli tohle jsou ti odborníci, kterými se chtějí Pirátská strana a Jakub Michálek prezentovat, tak dál necítím potřebu mít s tím cokoliv společného,“ dodal Peksa.

Kontroverzní příspěvek Jakuba Michálka vyvolal ostrou reakci i uvnitř Pirátské strany. Člen strany Roman Morávek na Facebooku kritizoval Michálkův postoj a označil jej za „svinstvo non plus ultra“. Morávek také vyjádřil nesouhlas s nominací Vladimíra Votápka na kandidátku do Poslanecké sněmovny za Karlovarský kraj.

„Do takové strany jsem před cca sedmi roky nevstupoval!“ napsal Morávek. „Jakube, tohle jsi posral! To, co jsi napsal, je svinstvo non plus ultra! Navíc jsem se před chvilkou dozvěděl, že jste nominovali na kandidátku v Karlovarském kraji, na nejvyšší post kandidátky do Poslanecké sněmovny, bývalého oportunistu a kovaného komunistu, který se jezdil učit za socíku marxismus-leninismus do Moskvy a pak ho vyučoval v Československu.“

Morávek dále uvedl, že kvůli těmto krokům zvažuje opuštění strany. „Do takové strany jsem fakt před sedmi lety nevstupoval!“ dodal. Zároveň vyjádřil respekt k některým odcházejícím členům, jako jsou Jana Michailidu, Dalibor Záhora a Mikuláš Peksa, které označil za „úplně zlaté“ ve srovnání s Votápkem.

Na Michálkův facebookový post reagovala i „první dáma“ Pirátské strany Lydia Franka Bartošová, manželka Ivana Bartoše, který dlouhodobě vedl Piráty v roli předsedy strany. „Mnoha těch, kteří odešli, si vážím, cením jejich dosavadní práci a bylo mi ctí být s nimi ve straně. To ovšem nemůžu říct o tobě. Sakra Jakube, chovej se jako člověk!“ napsala Bartošová Michálkovi.

Ozval se i regionální Pirát Tomáš Bouda z Vysočiny. „Měl jsem nutkání si ten členský příspěvek zase zaplatit, když mi před týdnem vypršel. To nutkání je docela pryč,“ napsal Michálkovi pod jeho postem.

A pokračoval dál. „Absolutně jsi mi znechutil všechno, co jsem měl na Pirátech rád a proč jsem pro ně přes osm let dělal někdy ve dne v noci, vždy zadarmo. V našem krajském městě jsem byl jedním ze tří zakladatelů první buňky. Takových skvělých lidí tu se zápalem pracovalo… A ty společně s Mikulášem a dalšíma jste z Pirátů udělali frašku pro sociální sítě,“ zhodnotil své působení ve straně Bouda.

„Ivan před pár lety říkal, že nesmíme zpáprdovatět a ztratit autentičnost. Větší páprdy než tebe, Ivana a Mikuláše (a pár dalších), těžko ve straně hledat... Autentičnost je už jen v historii zamčeného fóra… Je to celé smutné. Tahle strana mi dávala naději na změnu… Teď mi dává akorát tak nutkání se stydět... Takovéhle přisprostlé a laciné vystupování proti lidem, co trávili tisíce hodin prací za společný cíl… Je mi z tebe opravdu nanic,“ uzavřel Bouda svůj komentář.

O bývalém učiteli marxismu-leninismu a nynějším členovi Pirátů Vladimíru Votápkovi už v roce 2017 mluvil pro ParlamentníListy.cz i mediální analytik Petr Žantovský. „Je to agresivní komentátor, působí dojmem, že vede nějaký boj, a my nevíme jaký. A tak jsem se podíval do různých pramenů a z nich na mě vykoukly informace, které nemám jak ověřit, tak předávám, jak jsem je dostal. Třeba že pan Votápek byl v osmdesátých letech členem KSČ, že dokonce snad učil marxismus-leninismus na Vysoké škole zemědělské v Suchdole. Teprve po převratu potom konvertoval na jiné vyznání, dostal se na Ministerstvo zahraničních věcí a pak na post konzula v Petrohradu,“ konstatoval Petr Žantovský Votápokovo občasné angažmá v České televizi na postu „experta“.

„Kde v sobě tito bývalí pretendenti a spolupracovníci režimu nacházejí tu drzost a odvahu bojovat proti něčemu, co budovali? To je něco, co je opravdu úžasné, ale v české zemi se to děje opakovaně,“ řekl na adresu Votápka Žantovský.

Připomněl i lidovou moudrost. „To je příklad lidského druhu, který skoro nezaslouží komentář. O takových lidech se u nás doma kdysi dávno říkalo, že až přijdou Číňani, tak si nechají zešikmit oči. To je dost přesná lidová charakteristika,“ přisadil si Žantovský.

