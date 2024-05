Expert nad předvolebními debatami. Odkryta slabina Nerudové

reklama

Předloňský rok, rok 2022, byl svým způsobem zvláštní. Neprobíhaly v něm vůbec žádné volby, což je v českém prostředí poměrně rarita. V roce 2023 už se konaly volby prezidentské, v roce 2024 proběhnou volby do Evropského parlamentu, do krajů i do jedné třetiny Senátu a v roce 2025 politický maraton vyvrcholí volbami do Sněmovny.

K volbám do Evropského parlamentu půjdou Češi, Moravané a Slezané už příští týden. Jednotliví kandidáti tak mají jednu z posledních možností, jak oslovit voliče. V debatách před televizními kamerami se střetávali např. Ivan David (SPD a Trikolora), Klára Dostálová (ANO), Marcel Kolaja (Piráti), Kateřina Konečná (STAČILO!), Danuše Nerudová (Starostové a osobnosti pro Evropu), Filip Turek (Přísaha a Motoristé), Alexandr Vondra (SPOLU) a Lubomír Zaorálek (SOCDEM).

Podle experta na politický marketing Oto Klempíře se v debatách projevuje ohromná politická zkušenost a velký objem znalostí Lubomíra Zaorálka.

„Svou zkušeností a ohromným penzem znalostí, který tam předvedl. On, když vysvětloval třeba panu Turkovi, jak může dojít k rozdrolení NATO, tak to bylo tak kulaté, že ten hranatý politik to nepobral,“ poznamenal Klempíř na konto bývalého poslance.

PhDr. Lubomír Zaorálek SOCDEM





Politická zkušenost se podle jeho názoru projevuje i u Alexandra Vondry. „Saša Vondra, to je buldozer, který umí dosáhnout svého,“ poznamenal Klempíř.

Slabší výkon v závěru kampaně podle Klempíře podala lídryně ANO Klára Dostálová. Stejně tak Danuše Nerudová má podle něj problém. Sice se obklopila dobrým týmem, ale jedno slabé místo podle Klempíře přece jen má. „Myslím, že by v týmu potřebovala i někoho, kdo je zkušený politolog a kdo jí nedovolí, aby podkopala sama sebe,“ podotkl Klempíř k debatám na CNN Prima News.

Jednou z posledních možností, jak plošně oslovit voliče, měli kandidáti v debatě na České televizi. Vondra tam řekl, např. coby absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, že myšlenka Green Dealu sama o sobě špatná není, ale provedení je mizerné. „Musíme ukončit ‚operaci Greta‘, to hysterizování veřejnosti,“ uvedl s tím, že dekarbonizaci musíme dělat s ekonomickými možnostmi, aby to bylo sociálně únosné, jinak se odsoudíme k „totálnímu zaostávání“.

RNDr. Alexandr Vondra ODS





Zdůraznil také, že to byl on, kdo zorganizoval útok na regulaci známou jako Euro 7, čímž podle vlastních slov zachránil český automobilový průmysl.

Turek též varoval před útokem na automobilový průmysl. Zvlášť, když by podle něj nepřineslo žádný velký efekt, pokud by všichni Češi přestali jezdit v autech se spalovacími motory.

„Pokud si my zničíme průmysl v Evropě, abychom se chovali čistě, tak to neznamená, že občané přestanou chtít bydlet, stavět, přestanou potřebovat železo, ocel a sklo,“ uvedl s tím, že produkce bude stejně jinde, například v Číně.

Šéfka komunistů Kateřina Konečná poznamenala, že Green Deal v podstatě likviduje evropský průmysl, ale i zemědělství.

„Green Deal je velmi špatná cesta, kterou zaplatí občané EU, a bohužel vydělají korporace,“ prohlásila. „Já bych si přála, abychom nevyháněli náš průmysl, což se dneska děje, abychom lidem uměli pomoci, ale nenařizovali jim věci, na které dneska ani nemají,“ řekla.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

europoslankyně



Europoslanec SPD Ivan David poslal voličům pochmurný vzkaz.

„Já bych strašně rád řekl něco, co by voliče potěšilo. Ale bohužel musím konstatovat, že stojíme v situaci, kdy je tady celá řada vážných hrozeb. První z nich je realizace Green Dealu. Velmi podstatné je omezování demokracie, ke kterému v současné době dochází. Je tady hrozba masové imigrace, jsou tady další hrozby. Takže já jsem přesvědčen o tom, že jedině za předpokladu, že budeme mít sílu, abychom změnili situaci prostřednictvím těchto voleb, tak jedině za toho předpokladu jsme schopni čelit těmto hrozbám,“ vzkázal voličům David.

MUDr. Ivan David, CSc. SPD





Nerudová vyzvala voliče, aby volili ji a její kolegy, protože oni chtějí Evropu tvořit a nikoli bořit jako jiní kandidáti.

Turek ve vysílání kroutil hlavou nad tím, že dnešní závažné problémy EU by měli řešit lidé, kteří jim rozumí. A on prý ve studiu ČT zjistil, že ostatní kandidáti příliš nerozumí tomu, o čem debatují.

Agentura STEM/MARK pro Institut H21 vypracovala volební model, který ukazuje, že vítězem voleb bude hnutí ANO. Momentální nálady voličů týden před volbami naznačují, že ANO získá 26,1 procenta, koalice SPOLU 22,3 a Piráti 12,1 procenta hlasů. Hnutí STAN by získalo 8 procent hlasů, SPD takřka 8 procent, přesněji 7,9 procenta hlasů. Komunisté, resp. celá koalice STAČILO! by získala 7,7 procenta hlasů a lídr Turek by získal 7,2 procenta. Do Evropského parlamentu by se mohl dostat jako poslední.

